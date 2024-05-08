https://ria.ru/20240508/sud-1944697882.html

В Петербурге оштрафовали певца Вишню за пропаганду наркотиков

В Петербурге оштрафовали певца Вишню за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 08.05.2024

В Петербурге оштрафовали певца Вишню за пропаганду наркотиков

Суд в Петербурге рассмотрел дело о пропаганде наркотиков в текстах известного деятеля ленинградского музыкального андеграунда Алексея Вишни, который приобрел... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:31

2024-05-08T15:31

2024-05-08T15:33

культура

происшествия

санкт-петербург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрел дело о пропаганде наркотиков в текстах известного деятеля ленинградского музыкального андеграунда Алексея Вишни, который приобрел известность в 80-е годы, и оштрафовал певца на 5 тысяч рублей, сообщает руководитель объединенной пресс-служба судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале. "Невский районный суд оштрафовал Алексея Вишню на 5 000 рублей", - говорится в ее сообщении. Ранее сообщалось, что на странице Вишни в соцсети "ВКонтакте" обнаружили музыкальные композиции "Шприц" и "Нам хана", в которых специалисты Московского центра наркологии усмотрели пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Административное дело было рассмотрено по часть 1.1 статьи 6.13 (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств) КоАП РФ. Ранее Вишня пояснял, что песни были написаны 30-40 лет назад, а "умысла на пропаганду никакого не было".

https://ria.ru/20240403/shtraf-1937688430.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия