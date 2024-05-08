Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге оштрафовали певца Вишню за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:31 08.05.2024 (обновлено: 15:33 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/sud-1944697882.html
В Петербурге оштрафовали певца Вишню за пропаганду наркотиков
В Петербурге оштрафовали певца Вишню за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 08.05.2024
В Петербурге оштрафовали певца Вишню за пропаганду наркотиков
Суд в Петербурге рассмотрел дело о пропаганде наркотиков в текстах известного деятеля ленинградского музыкального андеграунда Алексея Вишни, который приобрел... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:31
2024-05-08T15:33
культура
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрел дело о пропаганде наркотиков в текстах известного деятеля ленинградского музыкального андеграунда Алексея Вишни, который приобрел известность в 80-е годы, и оштрафовал певца на 5 тысяч рублей, сообщает руководитель объединенной пресс-служба судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале. "Невский районный суд оштрафовал Алексея Вишню на 5 000 рублей", - говорится в ее сообщении. Ранее сообщалось, что на странице Вишни в соцсети "ВКонтакте" обнаружили музыкальные композиции "Шприц" и "Нам хана", в которых специалисты Московского центра наркологии усмотрели пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Административное дело было рассмотрено по часть 1.1 статьи 6.13 (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств) КоАП РФ. Ранее Вишня пояснял, что песни были написаны 30-40 лет назад, а "умысла на пропаганду никакого не было".
https://ria.ru/20240403/shtraf-1937688430.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия
Культура, Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге оштрафовали певца Вишню за пропаганду наркотиков

В Петербурге суд оштрафовал Вишню на пять тысяч рублей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрел дело о пропаганде наркотиков в текстах известного деятеля ленинградского музыкального андеграунда Алексея Вишни, который приобрел известность в 80-е годы, и оштрафовал певца на 5 тысяч рублей, сообщает руководитель объединенной пресс-служба судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.
«
"Невский районный суд оштрафовал Алексея Вишню на 5 000 рублей", - говорится в ее сообщении.
Ранее сообщалось, что на странице Вишни в соцсети "ВКонтакте" обнаружили музыкальные композиции "Шприц" и "Нам хана", в которых специалисты Московского центра наркологии усмотрели пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Административное дело было рассмотрено по часть 1.1 статьи 6.13 (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств) КоАП РФ.
Ранее Вишня пояснял, что песни были написаны 30-40 лет назад, а "умысла на пропаганду никакого не было".
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Суд выписал Noize MC* третий иноагентский штраф
3 апреля, 19:14
 
КультураПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала