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В Петербурге оштрафовали певца Вишню за пропаганду наркотиков
В Петербурге оштрафовали певца Вишню за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 08.05.2024
В Петербурге оштрафовали певца Вишню за пропаганду наркотиков
Суд в Петербурге рассмотрел дело о пропаганде наркотиков в текстах известного деятеля ленинградского музыкального андеграунда Алексея Вишни, который приобрел... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:31
2024-05-08T15:31
2024-05-08T15:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрел дело о пропаганде наркотиков в текстах известного деятеля ленинградского музыкального андеграунда Алексея Вишни, который приобрел известность в 80-е годы, и оштрафовал певца на 5 тысяч рублей, сообщает руководитель объединенной пресс-служба судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале. "Невский районный суд оштрафовал Алексея Вишню на 5 000 рублей", - говорится в ее сообщении. Ранее сообщалось, что на странице Вишни в соцсети "ВКонтакте" обнаружили музыкальные композиции "Шприц" и "Нам хана", в которых специалисты Московского центра наркологии усмотрели пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Административное дело было рассмотрено по часть 1.1 статьи 6.13 (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств) КоАП РФ. Ранее Вишня пояснял, что песни были написаны 30-40 лет назад, а "умысла на пропаганду никакого не было".
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В Петербурге оштрафовали певца Вишню за пропаганду наркотиков
В Петербурге суд оштрафовал Вишню на пять тысяч рублей