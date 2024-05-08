https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944653852.html

Групповой удар России существенно снизил возможности ВПК Украины

Групповой удар России существенно снизил возможности ВПК Украины - РИА Новости, 08.05.2024

Групповой удар России существенно снизил возможности ВПК Украины

Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и существенно снизили его возможности, говорится в сводке... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:41

2024-05-08T13:41

2024-05-08T14:58

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

леонид пасечник

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и существенно снизили его возможности, говорится в сводке министерства обороны."Сегодня утром вооруженными силами нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", — заявили в ведомстве.Отмечается, что это стало ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики на территории России.Как указали в Минобороны, все назначенные цели противника поражены. Кроме того, сегодняшняя атака значительно снизила возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске западного вооружения и техники к линии боевого соприкосновения, подчеркнули в министерстве. ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские регионы с помощью беспилотников и устраивают диверсии. Зачастую они пытаются поразить объекты топливно-энергетического комплекса.Так, накануне украинская армия атаковала нефтебазу в Луганске. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали пять сотрудников предприятия. Он уточнил, что удар, предварительно, был нанесен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.Помимо этого, в конце апреля противник пытался обстрелять нефтебазу Людиново в Калужской области, обошлось без пострадавших и разрушений. За день до этого под атаку попал НПЗ в Славянске-на-Кубани, на его территории начался пожар, сейчас завод временно приостановил работу.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), леонид пасечник, луганск