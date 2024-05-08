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Групповой удар России существенно снизил возможности ВПК Украины - РИА Новости, 08.05.2024
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13:41 08.05.2024 (обновлено: 14:58 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944653852.html
Групповой удар России существенно снизил возможности ВПК Украины
Групповой удар России существенно снизил возможности ВПК Украины - РИА Новости, 08.05.2024
Групповой удар России существенно снизил возможности ВПК Украины
Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и существенно снизили его возможности, говорится в сводке... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:41
2024-05-08T14:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
леонид пасечник
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и существенно снизили его возможности, говорится в сводке министерства обороны."Сегодня утром вооруженными силами нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", — заявили в ведомстве.Отмечается, что это стало ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики на территории России.Как указали в Минобороны, все назначенные цели противника поражены. Кроме того, сегодняшняя атака значительно снизила возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске западного вооружения и техники к линии боевого соприкосновения, подчеркнули в министерстве. ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские регионы с помощью беспилотников и устраивают диверсии. Зачастую они пытаются поразить объекты топливно-энергетического комплекса.Так, накануне украинская армия атаковала нефтебазу в Луганске. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали пять сотрудников предприятия. Он уточнил, что удар, предварительно, был нанесен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.Помимо этого, в конце апреля противник пытался обстрелять нефтебазу Людиново в Калужской области, обошлось без пострадавших и разрушений. За день до этого под атаку попал НПЗ в Славянске-на-Кубани, на его территории начался пожар, сейчас завод временно приостановил работу.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), леонид пасечник, луганск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Леонид Пасечник, Луганск
Групповой удар России существенно снизил возможности ВПК Украины

МО: ВС РФ нанесли групповой удар, существенно снизивший возможности ВПК Украины

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и существенно снизили его возможности, говорится в сводке министерства обороны.
"Сегодня утром вооруженными силами нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", — заявили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ
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Отмечается, что это стало ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики на территории России.
Как указали в Минобороны, все назначенные цели противника поражены. Кроме того, сегодняшняя атака значительно снизила возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске западного вооружения и техники к линии боевого соприкосновения, подчеркнули в министерстве.
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ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские регионы с помощью беспилотников и устраивают диверсии. Зачастую они пытаются поразить объекты топливно-энергетического комплекса.
Так, накануне украинская армия атаковала нефтебазу в Луганске. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали пять сотрудников предприятия. Он уточнил, что удар, предварительно, был нанесен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
Помимо этого, в конце апреля противник пытался обстрелять нефтебазу Людиново в Калужской области, обошлось без пострадавших и разрушений. За день до этого под атаку попал НПЗ в Славянске-на-Кубани, на его территории начался пожар, сейчас завод временно приостановил работу.
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