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В ЛНР выявили замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 08.05.2024 (обновлено: 07:52 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944576289.html
В ЛНР выявили замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ
В ЛНР выявили замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ - РИА Новости, 08.05.2024
В ЛНР выявили замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ
В районе населенного пункта Стельмаховка выявлены замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ через реку Жеребец на краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:51
2024-05-08T07:52
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. В районе населенного пункта Стельмаховка выявлены замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ через реку Жеребец на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Западнее населенного пункта Стельмаховка, вдоль реки Жеребец, выявлены замаскированные звенья понтонной переправы, которые в случае необходимости можно использовать для наведения переправы для бронетехники и автомобилей через реку", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт подчеркнул, что стационарные мосты, которыми пользовались мирные граждане, были подорваны украинскими военнослужащими. Накануне Минобороны РФ сообщало о нанесении поражения живой силе и технике бригад ВСУ у ряда населенных пунктов, включая Стельмаховку в ЛНР. Кроме того, подразделения "Запада" отражали контратаки штурмовых групп ВСУ, в том числе у Стельмаховки.
https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html
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луганская народная республика, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В ЛНР выявили замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ

Марочко: у Стельмаховки выявили замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий управляет FPV-дроном
Военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий управляет FPV-дроном. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. В районе населенного пункта Стельмаховка выявлены замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ через реку Жеребец на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Западнее населенного пункта Стельмаховка, вдоль реки Жеребец, выявлены замаскированные звенья понтонной переправы, которые в случае необходимости можно использовать для наведения переправы для бронетехники и автомобилей через реку", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт подчеркнул, что стационарные мосты, которыми пользовались мирные граждане, были подорваны украинскими военнослужащими.
Накануне Минобороны РФ сообщало о нанесении поражения живой силе и технике бригад ВСУ у ряда населенных пунктов, включая Стельмаховку в ЛНР. Кроме того, подразделения "Запада" отражали контратаки штурмовых групп ВСУ, в том числе у Стельмаховки.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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