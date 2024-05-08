https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944576289.html

В ЛНР выявили замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ

В ЛНР выявили замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ - РИА Новости, 08.05.2024

В ЛНР выявили замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ

В районе населенного пункта Стельмаховка выявлены замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ через реку Жеребец на краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T07:51

2024-05-08T07:51

2024-05-08T07:52

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. В районе населенного пункта Стельмаховка выявлены замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ через реку Жеребец на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Западнее населенного пункта Стельмаховка, вдоль реки Жеребец, выявлены замаскированные звенья понтонной переправы, которые в случае необходимости можно использовать для наведения переправы для бронетехники и автомобилей через реку", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт подчеркнул, что стационарные мосты, которыми пользовались мирные граждане, были подорваны украинскими военнослужащими. Накануне Минобороны РФ сообщало о нанесении поражения живой силе и технике бригад ВСУ у ряда населенных пунктов, включая Стельмаховку в ЛНР. Кроме того, подразделения "Запада" отражали контратаки штурмовых групп ВСУ, в том числе у Стельмаховки.

https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html

https://ria.ru/20240508/ubitye-1944560201.html

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луганская народная республика, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф