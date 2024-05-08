https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944576289.html
В ЛНР выявили замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ
В ЛНР выявили замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ - РИА Новости, 08.05.2024
В ЛНР выявили замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ
В районе населенного пункта Стельмаховка выявлены замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ через реку Жеребец на краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:51
2024-05-08T07:51
2024-05-08T07:52
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885124630_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_0388297225aa1e14b2ec58f42ec314d7.jpg
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. В районе населенного пункта Стельмаховка выявлены замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ через реку Жеребец на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Западнее населенного пункта Стельмаховка, вдоль реки Жеребец, выявлены замаскированные звенья понтонной переправы, которые в случае необходимости можно использовать для наведения переправы для бронетехники и автомобилей через реку", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт подчеркнул, что стационарные мосты, которыми пользовались мирные граждане, были подорваны украинскими военнослужащими. Накануне Минобороны РФ сообщало о нанесении поражения живой силе и технике бригад ВСУ у ряда населенных пунктов, включая Стельмаховку в ЛНР. Кроме того, подразделения "Запада" отражали контратаки штурмовых групп ВСУ, в том числе у Стельмаховки.
https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html
https://ria.ru/20240508/ubitye-1944560201.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885124630_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_cf37a55d722609c76935bbae34a312a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В ЛНР выявили замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ
Марочко: у Стельмаховки выявили замаскированные звенья понтонной переправы ВСУ