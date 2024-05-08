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Премьера нового шоу "ВИА Суперстар!" состоится 12 мая на НТВ

Премьера нового шоу "ВИА Суперстар!" состоится 12 мая на НТВ - РИА Новости, 08.05.2024

Премьера нового шоу "ВИА Суперстар!" состоится 12 мая на НТВ

Премьера нового музыкального шоу "ВИА Суперстар!" (16+) состоится на НТВ 12 мая в 20.20, сообщает телекомпания. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:00

2024-05-08T10:00

2024-05-08T10:13

нтв (телеканал)

сергей соседов

лера кудрявцева

стас пьеха

россия

технологии

культура

кино

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьера нового музыкального шоу "ВИА Суперстар!" (16+) состоится на НТВ 12 мая в 20.20, сообщает телекомпания.Как и в уже полюбившемся зрителям шоу "Суперстар!", каждый выпуск "ВИА Суперстар!" будет посвящен определенной теме: "Свой хит", "Любимые хиты" и другим. Победителем сезона станет группа, которая наберет наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков, а в финале музыкальные коллективы представят свои новые песни.Система оценок также не меняется: огонь от жюри означает два балла, фейерверк – один, пшик – ноль. А вот правила проекта претерпят изменения: если два выпуска подряд коллектив получит наименьшее количество баллов и окажется на последней строке турнирной таблицы, то он выбывает из проекта. Но члены жюри могут спасти одну группу за весь сезон, если это будет их единогласное решение."Нам часто задавали вопрос, почему в шоу "Суперстар!" нет групп, многие выражали желание принять участие, но мы ориентировались на имена артистов, и музыкальные коллективы выбивались из общей концепции. И вот к четвертому сезону мы созрели. Действительно, почему бы и нет, тем более групп у нас предостаточно", – сказал автор идеи "ВИА Суперстар!" Вадим Такменев, его цитирует пресс-служба НТВ.По словам Такменева, зрителям шоу стоит ждать еще больше феерии и энергии. Если раньше артисты в шоу выступали по одному, то теперь в некоторых группах – по 7-8 человек.Вадим Такменев вместе с Лолитой станут ведущими проекта. А за звание "суперстаров" будут бороться группы "Вирус!", "Форум", "Божья коровка", "Чи-Ли" и "Балаган Лимитед", золотой состав группы "Стрелки", а также вокально-инструментальные ансамбли "Лейся, песня!" и "Белорусские песняры"."Не знаю, почему Вадим Такменев пригласил меня быть своей соведущей в шоу "ВИА Суперстар!". Хотя нет, кокетничаю – знаю. Потому что я старше на одиннадцать лет, потому что, по сути, я ровесница тех, кто участвует в проекте. И еще, наверное, потому что я являюсь доказательством того, что если много пашешь, то в шоу ты попадаешь в качестве ведущего или члена жюри. Если ты что-то не доделал или просто на время прекратил заниматься шоу-бизнесом, то становишься конкурсантом. И это тоже очень сложно, энергозатратно, бьет по психике, по самолюбию", – сказала Лолита.По ее словам, высокий рейтинг шоу говорит о том, что зритель ожидает возвращения каждого пришедшего на проект.Кресла жюри займут ведущая программ "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева, известный музыкальный критик Сергей Соседов, популярный эстрадный певец Стас Пьеха и певица, заслуженная артистка РФ Наташа Королева."Идея сделать проект "Суперстар!" с группами очень крутая, это что-то неожиданное, новое. Иногда в прессе меня называют строгой судьей, но я так не думаю. Мне просто или нравится выступление, или нет. Я всегда честно говорю свое мнение. Надо понимать, что оценки жюри – это вкусовщина, все очень субъективно", – говорит Лера Кудрявцева.Наташа Королева также считает идею сделать шоу "ВИА Суперстар!" с музыкальными коллективами отличной."Очень важно, как выступит группа, как каждый участник прочувствует номер, будут ли все артисты гармоничны. Кто-то может выделяться, а кто-то, наоборот, быть в аутсайдерах, тормозить остальных, и тем самым это будет влиять на оценку!" – заметила она.Сергей Соседов отметил, в свою очередь, что к группам предъявляется больше требований, чем к сольным артистам. Ведь ВИА должен выглядеть как хорошо спетый, спаянный коллектив, а не набор случайно собравшихся музыкантов."Группы – это большие коллективы, в них много людей, а стало быть, и больше работы, канители. К этому нужно было подготовиться, и прежде всего морально. Группы судить несложно, как и солистов, если вы умеете судить и знаете, что конкретно судите. Другое дело, что группам сложно соревноваться друг с другом, поскольку у них еще возникает конкуренция внутри коллектива", – сказал Соседов.Стас Пьеха добавил, что сделать шоу "ВИА Суперстар!" с группами – абсолютно логичная идея."Лично мне судить коллективы оказалось сложнее, чем солистов. Я часто в жюри бываю, у меня есть какие-то аргументы, чтобы убедить одного человека. Но в группе тебе отвечают сразу несколько исполнителей. И если вдруг кто-то с чем-то не согласен, то начинается давление 3-4 участников одновременно. Например, золотой состав группы "Стрелки" – три девочки сразу, у каждой есть свои аргументы, получается, три головы против одной. Но если все согласны с оценкой, то, наоборот, коллектив судить приятнее: все кайфуют, а ты получаешь фидбек от большего количества людей", – сказал он.Своим мнением о шоу поделились исполнители группы "Балаган Лимитед". Как рассказала Светлана Смирнова, участники группы ждали, когда смогут попасть на проект, поражающий красотой номеров, вокалом и тем, с каких неожиданных сторон раскрываются артисты."Нам очень нравится состав жюри, они давно в проекте. Считаем, что они ставят справедливые оценки, ну а большей критики ожидаем, конечно, от Сергея Соседова", – сказал другой участник группы Дмитрий Филин.Участница ВИА "Лейся, песня!" Виктория Блынская напомнила, что в этом году группа отметит 50-летие, и за это время разные ее составы успели сформировать определенные традиции. Для фанатов "Лейся, песня!" очень важно голосовое ансамблевое и инструментальное звучание, песенный репертуар советских авторов – то на чем базируется группа."Вот так взять и резко переключиться на другой формат мы просто не были готовы. Однако Вадим Такменев заразил нас своим азартом, было видно, что создатели проекта большие профессионалы и очень доброжелательно настроены. В итоге мы решились попробовать, подумав, что экспериментировать всегда интересно. <…> Мы понимаем, за что нас любит публика, и будем стараться не потерять лицо в этих перевоплощениях", – сказала Блынская.Она, как и члены жюри, считает, что коллективам соревноваться намного сложнее, чем сольным исполнителям. А сама команда "ВИА Суперстар!" заранее предупредила, что будут эксперименты, так как это первый сезон проекта."Когда мне поступило предложение принять участие в шоу "ВИА Суперстар!", я взяла небольшую паузу, чтобы подумать, но потом решилась. В 2007 году я приходила в "Ты-суперстар!" в качестве гостя и пела дуэтом с Сергеем Челобановым песню "Маки". Я уже 15 лет не смотрю телевизор, поэтому для меня все в новинку", - сказала солистка группы "Чи-Ли" Ирина Забияка.Увидеть себя и своих коллег с новой, неожиданной стороны проект помог и исполнителю группы "Форум" Сергею Рогожину."Меня долго не приглашали принять участие в шоу "Суперстар!". Я удивлялся: ведь мне уже 60 на минуточку, и я подхожу по всем параметрам. В свое время мой директор Володя Кауфман говорил так: "Сережа, придет твое время, не переживай". И вот оно пришло!" – сказал исполнитель группы "Форум" Сергей Рогожин.Он рассказал, что даже не ожидал от себя того, что делает на проекте. По его мнению, "ВИА Суперстар!" помогает артистам открывать в себе новые возможности. Рогожин не знает, какое место займет группа, но уже доволен результатом!Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: F7NfYUJCUneLrWufMeAu

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нтв (телеканал), сергей соседов, лера кудрявцева, стас пьеха, россия, технологии, культура, кино