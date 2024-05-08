https://ria.ru/20240508/sammit-1944802262.html
Путин пригласил участников саммита ЕЭАС на обед
Путин пригласил участников саммита ЕЭАС на обед - РИА Новости, 08.05.2024
Путин пригласил участников саммита ЕЭАС на обед
Президент РФ Владимир Путин после завершения саммита ЕАЭС пригласил его участников на обед, к ним также присоединятся и другие лидеры. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:01
2024-05-08T20:01
2024-05-08T20:34
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после завершения саммита ЕАЭС пригласил его участников на обед, к ним также присоединятся и другие лидеры."Позвольте мне пригласить всех вас на неформальный, но все-таки рабочий обед. К нам присоединятся президенты Таджикистана и Туркменистана", — сказал Путин.Он также поблагодарил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за председательство в ходе юбилейного саммита, который прошел в Кремле.
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политика, россия, таджикистан, владимир путин, никол пашинян, евразийский экономический союз, армения
Политика, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, Армения
Путин пригласил участников саммита ЕЭАС на обед
Путин пригласил участников саммита ЕЭАС на неформальный обед