https://ria.ru/20240508/sammit-1944802262.html

Путин пригласил участников саммита ЕЭАС на обед

Путин пригласил участников саммита ЕЭАС на обед - РИА Новости, 08.05.2024

Путин пригласил участников саммита ЕЭАС на обед

Президент РФ Владимир Путин после завершения саммита ЕАЭС пригласил его участников на обед, к ним также присоединятся и другие лидеры. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:01

2024-05-08T20:01

2024-05-08T20:34

политика

россия

таджикистан

владимир путин

никол пашинян

евразийский экономический союз

армения

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после завершения саммита ЕАЭС пригласил его участников на обед, к ним также присоединятся и другие лидеры."Позвольте мне пригласить всех вас на неформальный, но все-таки рабочий обед. К нам присоединятся президенты Таджикистана и Туркменистана", — сказал Путин.Он также поблагодарил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за председательство в ходе юбилейного саммита, который прошел в Кремле.

https://ria.ru/20240508/eaes-1944165341.html

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политика, россия, таджикистан, владимир путин, никол пашинян, евразийский экономический союз, армения