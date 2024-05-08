https://ria.ru/20240508/sammit-1944739080.html
В Кремле начался юбилейный саммит ЕАЭС
В Кремле начался юбилейный саммит ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
В Кремле начался юбилейный саммит ЕАЭС
Юбилейный саммит ЕАЭС начался в Кремле с заседания в узком формате, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:06
2024-05-08T17:06
2024-05-08T17:14
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никол пашинян
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Юбилейный саммит ЕАЭС начался в Кремле с заседания в узком формате, передает корреспондент РИА Новости. Первым в Кремль приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он привез с собой большие букеты красных роз. Следом прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян, затем президенты Казахстана и Киргизии. Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета приурочено к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Председательство в союзе с 1 января этого года перешло от России к Армении, поэтому сегодняшнее заседание проходит под председательством Пашиняна. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
https://ria.ru/20240508/putin-1944737640.html
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армения, белоруссия, казахстан, александр лукашенко, никол пашинян, евразийский экономический союз, в мире
Армения, Белоруссия, Казахстан, Александр Лукашенко, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, В мире
В Кремле начался юбилейный саммит ЕАЭС
Юбилейный саммит ЕАЭС начался в Кремле с заседания в узком формате