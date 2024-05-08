https://ria.ru/20240508/ryba-1944828713.html

Японский ученый считает, что рыба-чистильщик обладает самосознанием

Японский ученый считает, что рыба-чистильщик обладает самосознанием - РИА Новости, 08.05.2024

Японский ученый считает, что рыба-чистильщик обладает самосознанием

У рыбы-чистильщика есть самосознание, также им могут обладать и другие социальные виды рыб, рассказал РИА Новости на Международной конференции в Катманду о... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T23:18

2024-05-08T23:18

2024-05-08T23:18

наука

катманду

россия

великобритания

мгу имени м. в. ломоносова

российская академия наук

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КАТМАНДУ (НЕПАЛ), 8 мая – РИА Новости, Ольга Липич. У рыбы-чистильщика есть самосознание, также им могут обладать и другие социальные виды рыб, рассказал РИА Новости на Международной конференции в Катманду о сознании животных один из ведущих японских исследователей, профессор Высшей научной школы Университета Осаки Масанори Кода. "У рыб-чистильщиков точно есть сознание, способность к самоощущению, самосознанию. К такому выводу мы пришли в результате их изучения, в частности, тестов с зеркалом, в котором рыбы видят и осознают себя. Вероятно также, что сознание есть и у других социальных видов рыб… Возможно, и вообще у всех рыб, но пока мы этого не знаем", - сказал РИА Новости Кода. В экспериментах он помещал в аквариум зеркало – и рыбы-чистильщики наблюдали сами себя в зеркале, не пытаясь атаковать отображение. Также рыбы счищали с себя, друг с друга метки, специально прикрепленные к ним исследователями, используя при этом зеркало для проверки "чистоты работы" - отсутствия меток на теле. Кроме того, по словам исследователя, в неожиданных ситуациях рыбы ведут себя, как удивленный человек, их действия осознанны. Тесты с зеркалом, как считает Кода, свидетельствуют о том, что у рыб есть квалиа (субъективные ощущения), способности к самосознанию, они могут ассоциативно обучаться, различать новое и делать умозаключения об окружающем мире и себе самих. По наблюдениям японского исследователя, рыбы также "чувствуют боль". Но на вопрос, должны ли люди на основании таких научных данных изменить свое обращение с рыбами, проявлять к ним больше сострадания, сократить добычу и выращивание для употребления в пищу или вообще перестать их убивать, Кода ответил, что это "очень сложно". Говоря об эволюции научных представлений о сознании, собеседник агентства отметил, что вначале оно признавалось исключительно за людьми, затем также за некоторыми животными – приматами, обезьянами, а потом начали исследовать на наличие признаков сознания уже большинство млекопитающих, птиц, дельфинов и рыб. За последние сто лет наука сделала большой скачок. Но до сих пор у ученых нет единого определения сознания, согласованных критериев и методов исследований, расходятся теории, эмпирические данные, трактовки, позиции разных исследователей. И доклад Масанори Кода "Пересмотр предпосылок исследования сознания животных" вызвал оживленную дискуссию среди участников конференции в Катманду. Одни сочли проведенные эксперименты недостаточными для утверждения о наличии сознания у рыб, другие увидели в работе японского ученого смелые перспективы. Научный организатор конференции - директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин - в беседе с РИА Новости особо выделил доклад японского ученого наряду с выступлениями исследователей сознания у обезьян, птиц, эволюции сознания и возможности его появления у искусственного интеллекта. "Масанори Кода предлагает очень революционные взгляды, основанные на его исследованиях рыбок-чистильщиков. Он утверждает, что в проведенных тестах они обладают не только сознанием, но и самосознанием, что обычно считается свойством уже очень высокоорганизованных животных", - сказал РИА Новости Анохин. Международная конференция "Как изучать и понимать сознание не у людей" собрала в мае в Катманду десятки специалистов в области сознания со всего мира. В их числе известные нейроученые, физиологи, биологи, этологи, психологи, философы из России, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Швеции, Израиля, Индии, Японии, Австралии, США, Канады, Южной Африки. Среди гостей форума также крупные буддийские ученые, доктора буддийской философии, которая занимается вопросами сознания, в том числе животных, вот уже две с половиной тысячи лет. Организатором форума выступил московский Фонд содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра".

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катманду, россия, великобритания, мгу имени м. в. ломоносова, российская академия наук