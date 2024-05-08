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В Италии рассказали о готовящемся решении НАТО по Украине - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:55 08.05.2024 (обновлено: 15:16 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/reshenie-1944571260.html
В Италии рассказали о готовящемся решении НАТО по Украине
В Италии рассказали о готовящемся решении НАТО по Украине - РИА Новости, 08.05.2024
В Италии рассказали о готовящемся решении НАТО по Украине
На июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине, пишет итальянская газета Corriere della Sera со... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T06:55
2024-05-08T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
италия
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. На июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине, пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа."Никаких сапог на земле", — по данным Corriere della Sera, это одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет утвержден на саммите НАТО. &lt;…&gt; Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой", — говорится в статье.Кроме того, отмечает издание, на саммите планируют передать председательство в Контактной группе по обороне Украины от главы Пентагона штаб-квартире в Брюсселе.&quot;Стратегия (на Украине. — Прим. ред.), транслируемая Соединенными Штатами, не изменится, и в то же время западные лидеры готовятся к смене курса&quot;, — подчеркнули журналисты.Очередной саммит НАТО пройдет в начале июля в Вашингтоне. Как обещал госсекретарь США Энтони Блинкен, он станет "самым амбициозным" со времен холодной войны. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг предупредил, что договоренности о принятии Украины не ожидается, хотя и призвал союзников выделять Киеву вооружения в приоритетном порядке.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсуса не достигли. За это Макрона резко раскритиковали как партнеры по НАТО, так и политические силы в самой Франции.В Кремле тогда отметили, что многие из западных стран сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальной опасности непосредственного вовлечения в украинский конфликт и отдают себе отчет, что это абсолютно не в их интересах.Как заявил на этой неделе представитель Госдепа США Мэттью Миллер, президент Джо Байден ясно дал понять, что американские войска на Украину направляться не будут.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240507/ssha-1944482068.html
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в мире, украина, сша, нато, италия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Италия
В Италии рассказали о готовящемся решении НАТО по Украине

CDS: НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину

© AP Photo / Armando BabaniОфицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Armando Babani
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. На июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине, пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.
"Никаких сапог на земле", — по данным Corriere della Sera, это одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет утвержден на саммите НАТО. <…> Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой", — говорится в статье.
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Кроме того, отмечает издание, на саммите планируют передать председательство в Контактной группе по обороне Украины от главы Пентагона штаб-квартире в Брюсселе.
«

"Стратегия (на Украине. — Прим. ред.), транслируемая Соединенными Штатами, не изменится, и в то же время западные лидеры готовятся к смене курса", — подчеркнули журналисты.

Очередной саммит НАТО пройдет в начале июля в Вашингтоне. Как обещал госсекретарь США Энтони Блинкен, он станет "самым амбициозным" со времен холодной войны. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг предупредил, что договоренности о принятии Украины не ожидается, хотя и призвал союзников выделять Киеву вооружения в приоритетном порядке.
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В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсуса не достигли. За это Макрона резко раскритиковали как партнеры по НАТО, так и политические силы в самой Франции.
В Кремле тогда отметили, что многие из западных стран сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальной опасности непосредственного вовлечения в украинский конфликт и отдают себе отчет, что это абсолютно не в их интересах.
Как заявил на этой неделе представитель Госдепа США Мэттью Миллер, президент Джо Байден ясно дал понять, что американские войска на Украину направляться не будут.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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