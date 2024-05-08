Путин отметил добрососедские отношения стран ЕАЭС с Монголией
Путин: страны ЕАЭС и Монголию связывают тесные добрососедские отношения
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ЕАЭС и Монголию связывают тесные добрососедские отношения и интенсивные торгово-экономические контакты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К сегодняшнему заседанию подготовлен проект решения о начале переговоров о заключении временного торгового соглашения с Монголией, с которой страны ЕврАзЭС связывают тесные добрососедские отношения и интенсивные торгово-экономические контакты", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Юбилейный саммит ЕАЭС приурочен к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
Председательство в союзе с 1 января этого года перешло от России к Армении, поэтому сегодняшнее заседание проходит под председательством премьера Никола Пашиняна.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
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