https://ria.ru/20240508/putin-1944784235.html

Путин отметил добрососедские отношения стран ЕАЭС с Монголией

Путин отметил добрососедские отношения стран ЕАЭС с Монголией - РИА Новости, 08.05.2024

Путин отметил добрососедские отношения стран ЕАЭС с Монголией

ЕАЭС и Монголию связывают тесные добрососедские отношения и интенсивные торгово-экономические контакты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:20

2024-05-08T19:20

2024-05-08T19:20

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монголия

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никол пашинян

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ЕАЭС и Монголию связывают тесные добрососедские отношения и интенсивные торгово-экономические контакты, заявил президент РФ Владимир Путин. "К сегодняшнему заседанию подготовлен проект решения о начале переговоров о заключении временного торгового соглашения с Монголией, с которой страны ЕврАзЭС связывают тесные добрососедские отношения и интенсивные торгово-экономические контакты", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Юбилейный саммит ЕАЭС приурочен к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Председательство в союзе с 1 января этого года перешло от России к Армении, поэтому сегодняшнее заседание проходит под председательством премьера Никола Пашиняна. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

https://ria.ru/20240508/putin-1944779227.html

https://ria.ru/20240508/soyuz-1944772777.html

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россия, монголия, армения, владимир путин, евразийский экономический союз, никол пашинян, в мире