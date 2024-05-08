https://ria.ru/20240508/putin-1944658591.html

Путин поручил заменять иностранные образовательные платформы на российские

Путин поручил заменять иностранные образовательные платформы на российские - РИА Новости, 08.05.2024

Путин поручил заменять иностранные образовательные платформы на российские

Президент России Владимир Путин включил замену иностранных образовательных цифровых платформ на отечественные в задачи государственной политики в области... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:56

2024-05-08T13:56

2024-05-08T15:25

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил замену иностранных образовательных цифровых платформ на отечественные в задачи государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Задачами, связанными с формированием каналов получения достоверной исторической информации и обмена такой информацией, являются... замена иностранных образовательных цифровых платформ отечественными аналогами", - говорится в документе.Также в нем обозначена задача по формированию госпрограммы, которая бы предусматривала "организационную и финансовую поддержку научно-образовательных центров мирового уровня и образовательных организаций высшего образования, проводящих актуальные с точки зрения защиты российских государственных интересов исторические исследования".Кроме того, в основах госполитики говорится о необходимости создать собственную систему мониторинга публикаций в сфере социально-гуманитарных наук, "основой которой должны стать независимые от зарубежных рейтингов отечественные показатели".Для продвижения достоверных исторических знаний и популяризации событий истории России предполагается привлекать ведущих ученых и педагогов в этой сфере к работе со СМИ. Также одна из задач госполитики в этой сфере - расширение взаимодействия ученых-историков в рамках СНГ, расширение контактов с учеными других стран и активизация просветительской работы с соотечественниками за рубежом.Еще одной задачей в этой сфере станет "совершенствование нормативно-правового, информационно-просветительского и научно-методологического обеспечения противодействия попыткам фальсификации истории в России и за рубежом, умаления значения подвига народа при защите Отечества". В числе задач и формирование государственного заказа на подготовку кадров, проведение научных исследований в области истории России и всех народов страны.Кроме того, предстоит совершенствовать контроль качества историко-просветительских и образовательных программ в области истории и культуры, а также систему грантовой и другой поддержки исторических и культурных проектов. Еще одной задачей станет обновление фондов исторической литературы публичных библиотек.

https://ria.ru/20240508/putin-1944658890.html

https://ria.ru/20240508/putin-1944648672.html

https://ria.ru/20240508/khinshteyn-1944678472.html

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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование