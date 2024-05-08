https://ria.ru/20240508/putin-1944649553.html
Путин поручил создать единую методологию преподавания истории
Путин поручил создать единую методологию преподавания истории - РИА Новости, 08.05.2024
Путин поручил создать единую методологию преподавания истории
Президент России Владимир Путин включил создание единой методологии преподавания истории в число задач государственной политики в области исторического... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:26
2024-05-08T13:26
2024-05-08T13:42
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил создание единой методологии преподавания истории в число задач государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правой информации."Задачами, связанными с повышением исторической грамотности граждан РФ, иностранных граждан, проживающих (пребывающих) на территории РФ, и соотечественников, проживающих за рубежом, являются: а) создание единой методологии преподавания истории, начиная с дошкольных образовательных организаций и заканчивая образовательными организациями высшего образования", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240508/gospolitika-1944651990.html
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владимир путин, образование, россия, общество, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Образование, Россия, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил создать единую методологию преподавания истории
Путин включил создание методологии преподавания истории в задачи госполитики
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил создание единой методологии преподавания истории в число задач государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правой информации.
"Задачами, связанными с повышением исторической грамотности граждан РФ, иностранных граждан, проживающих (пребывающих) на территории РФ, и соотечественников, проживающих за рубежом, являются: а) создание единой методологии преподавания истории, начиная с дошкольных образовательных организаций и заканчивая образовательными организациями высшего образования", - говорится в документе.