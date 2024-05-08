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Хуситы заявили, что получили от США "заманчивые" предложения - РИА Новости, 08.05.2024
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00:35 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/predlozhenie-1944553130.html
Хуситы заявили, что получили от США "заманчивые" предложения
Хуситы заявили, что получили от США "заманчивые" предложения - РИА Новости, 08.05.2024
Хуситы заявили, что получили от США "заманчивые" предложения
Правящее на севере Йемена поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) получило "заманчивые" предложения от США, чтобы прекратить его атаки в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T00:35
2024-05-08T00:35
в мире
израиль
сша
аравийское море
ансар алла
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ДОХА, 8 мая — РИА Новости. Правящее на севере Йемена поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) получило "заманчивые" предложения от США, чтобы прекратить его атаки в Красном и Аравийском морях и Индийском океане на связанные с Израилем суда, сообщил в эфире телеканала "Аль-Масира" во время военного парада глава Высшего политического совета хуситов Махди аль-Машат. "Американцы унижаются, через посредников добиваются расположения... Нас серьезно искушают, чтобы прекратить поддержку сектора Газа, но мы отвергаем их предложения, потому что они противоречат нашей религии, ценностям и принципам", - сказал он. Аль-Машат указал, что "противник потерпел неудачу в военном противостоянии и делает ставку на другие политические методы". Он не уточнил, что именно предлагали йеменцам США в обмен на отказ от операций против израильских судов. Несколько дней назад движение "Ансар Алла" объявило о расширении масштаба своих операций в Красном, Аравийском морях и Индийском океане против судов, связанных с Израилем или направляющихся в его порты, и начале преследования израильских судов в Средиземном море, если Израиль начнет военную операцию в палестинском Рафахе, где скопились перемещенные лица с севера. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хусти в минувший четверг сообщил об атаках на 107 судов в Красном, Аравийском морях, Аденском заливе и Индийском океане с ноября прошлого года в знак солидарности с палестинскими группировками в секторе Газа, пригрозив перейти к новому этапу эскалации против Израиля и США, если агрессия в секторе Газа продолжится. В январе США и Великобритания начали наносить массированные удары по объектам "Ансар Аллах" в нескольких йеменских городах на фоне нападений группировки на суда, связанные с Израилем или направляющиеся в его порты, после чего хуситы включили в объекты атак американские и британские корабли. В октябре прошлого года хуситы объявили о начале операций против связанных с Израилем судов, которые они готовы прекратить только в случае окончания военных действий в секторе Газа и снятия с него блокады.
https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html
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в мире, израиль, сша, аравийское море, ансар алла
В мире, Израиль, США, Аравийское море, Ансар Алла
Хуситы заявили, что получили от США "заманчивые" предложения

Хуситы заявили, что США пытались заставить их отказаться от поддержки Газы

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
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ДОХА, 8 мая — РИА Новости. Правящее на севере Йемена поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) получило "заманчивые" предложения от США, чтобы прекратить его атаки в Красном и Аравийском морях и Индийском океане на связанные с Израилем суда, сообщил в эфире телеканала "Аль-Масира" во время военного парада глава Высшего политического совета хуситов Махди аль-Машат.
"Американцы унижаются, через посредников добиваются расположения... Нас серьезно искушают, чтобы прекратить поддержку сектора Газа, но мы отвергаем их предложения, потому что они противоречат нашей религии, ценностям и принципам", - сказал он.
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Аль-Машат указал, что "противник потерпел неудачу в военном противостоянии и делает ставку на другие политические методы". Он не уточнил, что именно предлагали йеменцам США в обмен на отказ от операций против израильских судов.
Несколько дней назад движение "Ансар Алла" объявило о расширении масштаба своих операций в Красном, Аравийском морях и Индийском океане против судов, связанных с Израилем или направляющихся в его порты, и начале преследования израильских судов в Средиземном море, если Израиль начнет военную операцию в палестинском Рафахе, где скопились перемещенные лица с севера.
Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хусти в минувший четверг сообщил об атаках на 107 судов в Красном, Аравийском морях, Аденском заливе и Индийском океане с ноября прошлого года в знак солидарности с палестинскими группировками в секторе Газа, пригрозив перейти к новому этапу эскалации против Израиля и США, если агрессия в секторе Газа продолжится.
В январе США и Великобритания начали наносить массированные удары по объектам "Ансар Аллах" в нескольких йеменских городах на фоне нападений группировки на суда, связанные с Израилем или направляющиеся в его порты, после чего хуситы включили в объекты атак американские и британские корабли.
В октябре прошлого года хуситы объявили о начале операций против связанных с Израилем судов, которые они готовы прекратить только в случае окончания военных действий в секторе Газа и снятия с него блокады.
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