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Лавров назвал День Победы особым праздником
Лавров назвал День Победы особым праздником - РИА Новости, 08.05.2024
Лавров назвал День Победы особым праздником
День Победы сегодня имеет особое значение, потому что Россия отмечает этот праздник в ситуации, когда нацизм снова поднимает голову, заявил и.о. главы МИД РФ... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:58
2024-05-08T10:58
2024-05-08T11:00
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сергей лавров
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день победы — 2024
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. День Победы сегодня имеет особое значение, потому что Россия отмечает этот праздник в ситуации, когда нацизм снова поднимает голову, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодняшний День, вчера об этом было очень четко сказано президентом, сегодняшний День Победы имеет особое значение, потому что мы отмечаем этот великий праздник в ситуации, когда нацизм снова поднимает голову. Потомки Наполеона и Гитлера вместе с англосаксами в очередной раз хотят нанести нашей стране стратегическое поражение, разрушить её, подчинить её своим узкокорыстным гегемонистским интересам", - сказал он в ходе церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании российского МИД. "И как тогда поступали наши отцы и деды, добровольцами уходя на фронт, отдавая свои жизни ради будущего своих детей и внуков, ради будущего страны, так и сегодня мы видим необычайный подъем в нашем народе на эту еще одну священную битву, когда новые властители мира, которые пытаются взять реванш за свои безуспешные многовековые попытки подчинить нашу Родину своим интересам, используя взращенный ими в течение долгих лет откровенно нацистский режим на Украине. Наши солдаты на передовой и те, кто обеспечивают их вооружением и техникой, те, кто обеспечивает правильное восприятие на международной арене нашей справедливой борьбы, безусловно, продолжают дело наших отцов, дедов, прадедов", - подчеркнул Лавров.
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РИА Новости
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россия, украина, сергей лавров, день победы, день победы — 2024, общество, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Украина, Сергей Лавров, День Победы, День Победы — 2024, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
Лавров назвал День Победы особым праздником
Лавров: День Победы имеет особое значение, когда нацизм снова поднимает голову
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. День Победы сегодня имеет особое значение, потому что Россия отмечает этот праздник в ситуации, когда нацизм снова поднимает голову, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Сегодняшний День, вчера об этом было очень четко сказано президентом, сегодняшний День Победы имеет особое значение, потому что мы отмечаем этот великий праздник в ситуации, когда нацизм снова поднимает голову. Потомки Наполеона и Гитлера вместе с англосаксами в очередной раз хотят нанести нашей стране стратегическое поражение, разрушить её, подчинить её своим узкокорыстным гегемонистским интересам", - сказал он в ходе церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании российского МИД.
"И как тогда поступали наши отцы и деды, добровольцами уходя на фронт, отдавая свои жизни ради будущего своих детей и внуков, ради будущего страны, так и сегодня мы видим необычайный подъем в нашем народе на эту еще одну священную битву, когда новые властители мира, которые пытаются взять реванш за свои безуспешные многовековые попытки подчинить нашу Родину своим интересам, используя взращенный ими в течение долгих лет откровенно нацистский режим на Украине. Наши солдаты на передовой и те, кто обеспечивают их вооружением и техникой, те, кто обеспечивает правильное восприятие на международной арене нашей справедливой борьбы, безусловно, продолжают дело наших отцов, дедов, прадедов", - подчеркнул Лавров.