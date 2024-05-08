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Подполье сообщило об ударе российских войск в районе аэродрома в Полтаве - РИА Новости, 08.05.2024
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08:04 08.05.2024 (обновлено: 08:07 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/poltava-1944577276.html
Подполье сообщило об ударе российских войск в районе аэродрома в Полтаве
Подполье сообщило об ударе российских войск в районе аэродрома в Полтаве - РИА Новости, 08.05.2024
Подполье сообщило об ударе российских войск в районе аэродрома в Полтаве
Вооруженные силы России нанесли удары в районе вертолетного аэродрома в Полтаве и по энергосистеме Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:04
2024-05-08T08:07
специальная военная операция на украине
жкх
полтава
полтавская область
кременчуг
сергей лебедев
безопасность
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары в районе вертолетного аэродрома в Полтаве и по энергосистеме Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В Полтаве прилет около 01:30 в северо-западную часть города, где находится вертолетный аэродром 18-й бригады. Местные жители сообщают, что проезд в район музея дальней авиации, который непосредственно примыкает к аэродрому, закрыт... Еще было два прилета в пригороде Полтавы, подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что большие пробки на улице Зиньковская, которая является основной трассой на выезд из города в северном направлении, пробки образовались из-за нескольких блокпостов, на которых начались серьезные проверки всех автомобилей. По данным подполья, удары были нанесены по энергосистеме города Лубны и Кременчуг в Полтавской области. В Лубнах, по его данным, уничтожена подстанция, на 7.00 пожар не погасили. В Кременчуге целью стала Кременчугской ТЭЦ, после взрыва пропало электричество, сказал он. По его словам, "добивали" энергоструктуру в городе Бурштын Ивано-Франковской области. В Херсоне после серии прилетов частично пропал свет, сказал Лебедев. "В Запорожье два взрыва, после второго частично пропало электричество. В Кировоградской области Александрийском районе прилет в подстанцию. Обесточен город Новая Прага, частично Александрия и большая часть крупной узловой ж/д станции в городе Знаменка", - сказал он.
https://ria.ru/20240330/aerodrom-1936826690.html
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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жкх, полтава, полтавская область, кременчуг, сергей лебедев, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Полтава, Полтавская область, Кременчуг, Сергей Лебедев, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе российских войск в районе аэродрома в Полтаве

Лебедев: ВС России нанесли удары в районе вертолетного аэродрома в Полтаве

© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные в Полтаве
Украинские пожарные в Полтаве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные в Полтаве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары в районе вертолетного аэродрома в Полтаве и по энергосистеме Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В Полтаве прилет около 01:30 в северо-западную часть города, где находится вертолетный аэродром 18-й бригады. Местные жители сообщают, что проезд в район музея дальней авиации, который непосредственно примыкает к аэродрому, закрыт... Еще было два прилета в пригороде Полтавы, подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что большие пробки на улице Зиньковская, которая является основной трассой на выезд из города в северном направлении, пробки образовались из-за нескольких блокпостов, на которых начались серьезные проверки всех автомобилей.
По данным подполья, удары были нанесены по энергосистеме города Лубны и Кременчуг в Полтавской области. В Лубнах, по его данным, уничтожена подстанция, на 7.00 пожар не погасили. В Кременчуге целью стала Кременчугской ТЭЦ, после взрыва пропало электричество, сказал он.
По его словам, "добивали" энергоструктуру в городе Бурштын Ивано-Франковской области. В Херсоне после серии прилетов частично пропал свет, сказал Лебедев. "В Запорожье два взрыва, после второго частично пропало электричество. В Кировоградской области Александрийском районе прилет в подстанцию. Обесточен город Новая Прага, частично Александрия и большая часть крупной узловой ж/д станции в городе Знаменка", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХПолтаваПолтавская областьКременчугСергей ЛебедевБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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