https://ria.ru/20240508/poltava-1944577276.html

Подполье сообщило об ударе российских войск в районе аэродрома в Полтаве

Подполье сообщило об ударе российских войск в районе аэродрома в Полтаве - РИА Новости, 08.05.2024

Подполье сообщило об ударе российских войск в районе аэродрома в Полтаве

Вооруженные силы России нанесли удары в районе вертолетного аэродрома в Полтаве и по энергосистеме Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T08:04

2024-05-08T08:04

2024-05-08T08:07

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безопасность

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары в районе вертолетного аэродрома в Полтаве и по энергосистеме Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В Полтаве прилет около 01:30 в северо-западную часть города, где находится вертолетный аэродром 18-й бригады. Местные жители сообщают, что проезд в район музея дальней авиации, который непосредственно примыкает к аэродрому, закрыт... Еще было два прилета в пригороде Полтавы, подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что большие пробки на улице Зиньковская, которая является основной трассой на выезд из города в северном направлении, пробки образовались из-за нескольких блокпостов, на которых начались серьезные проверки всех автомобилей. По данным подполья, удары были нанесены по энергосистеме города Лубны и Кременчуг в Полтавской области. В Лубнах, по его данным, уничтожена подстанция, на 7.00 пожар не погасили. В Кременчуге целью стала Кременчугской ТЭЦ, после взрыва пропало электричество, сказал он. По его словам, "добивали" энергоструктуру в городе Бурштын Ивано-Франковской области. В Херсоне после серии прилетов частично пропал свет, сказал Лебедев. "В Запорожье два взрыва, после второго частично пропало электричество. В Кировоградской области Александрийском районе прилет в подстанцию. Обесточен город Новая Прага, частично Александрия и большая часть крупной узловой ж/д станции в городе Знаменка", - сказал он.

https://ria.ru/20240330/aerodrom-1936826690.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, полтава, полтавская область, кременчуг, сергей лебедев, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф