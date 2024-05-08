Подполье сообщило об ударе российских войск в районе аэродрома в Полтаве
Лебедев: ВС России нанесли удары в районе вертолетного аэродрома в Полтаве
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные в Полтаве
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные в Полтаве. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары в районе вертолетного аэродрома в Полтаве и по энергосистеме Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В Полтаве прилет около 01:30 в северо-западную часть города, где находится вертолетный аэродром 18-й бригады. Местные жители сообщают, что проезд в район музея дальней авиации, который непосредственно примыкает к аэродрому, закрыт... Еще было два прилета в пригороде Полтавы, подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что большие пробки на улице Зиньковская, которая является основной трассой на выезд из города в северном направлении, пробки образовались из-за нескольких блокпостов, на которых начались серьезные проверки всех автомобилей.
По данным подполья, удары были нанесены по энергосистеме города Лубны и Кременчуг в Полтавской области. В Лубнах, по его данным, уничтожена подстанция, на 7.00 пожар не погасили. В Кременчуге целью стала Кременчугской ТЭЦ, после взрыва пропало электричество, сказал он.
По его словам, "добивали" энергоструктуру в городе Бурштын Ивано-Франковской области. В Херсоне после серии прилетов частично пропал свет, сказал Лебедев. "В Запорожье два взрыва, после второго частично пропало электричество. В Кировоградской области Александрийском районе прилет в подстанцию. Обесточен город Новая Прага, частично Александрия и большая часть крупной узловой ж/д станции в городе Знаменка", - сказал он.
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