https://ria.ru/20240508/polk-1944578787.html

В Госдуме предложили перенести шествие "Бессмертного полка"

В Госдуме предложили перенести шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2024

В Госдуме предложили перенести шествие "Бессмертного полка"

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила зампредседателю Совбеза России Дмитрию Медведеву перенести шествие "Бессмертного полка" на июль или сентябрь, документ РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T08:23

2024-05-08T08:23

2024-05-08T08:24

общество

россия

япония

яна лантратова

дмитрий медведев

елена цунаева

госдума рф

акция "бессмертный полк"

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МОСКВА, 8 май - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила зампредседателю Совбеза России Дмитрию Медведеву перенести шествие "Бессмертного полка" на июль или сентябрь, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Приуроченная к 9 Мая акция в России в 2024 году не будет проходить в очном формате по соображениям безопасности, сообщила ранее сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева. "Предлагается рассмотреть возможность проведения очного шествия "Бессмертного полка", при условии его переноса на более позднюю дату. Например, на 1 июля 2024 года - неофициальный, но широко отмечаемый среди действующих и находящихся в отставке военнослужащих День ветерана боевых действий, или на 3 сентября 2024 года - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - написала Лантратова в обращении. Депутат указала, что летом в городах России состоятся масштабные концертно-развлекательные мероприятия. "Представляется, что проведение данных мероприятий свидетельствует о возможности обеспечения безопасности в местах массового скопления людей", - указала автор обращения. Она также предложила в рамках шествия поддержать формирование колонн для желающих почтить память погибших во время специальной военной операции. "Павшие герои наших дней должны по праву занять свое место в рядах "Бессмертного полка", наравне со своими великими предками, победившими германский нацизм", - заявила Лантратова.

https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html

https://ria.ru/20240501/aktsiya-1942712253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, япония, яна лантратова, дмитрий медведев, елена цунаева, госдума рф, акция "бессмертный полк", великая отечественная война (1941-1945)