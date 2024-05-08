https://ria.ru/20240508/pirog-1944558888.html

Макрон остался без "русского пирога" на обеде с Си Цзиньпином, пишет Figaro

Макрон остался без "русского пирога" на обеде с Си Цзиньпином, пишет Figaro - РИА Новости, 08.05.2024

Макрон остался без "русского пирога" на обеде с Си Цзиньпином, пишет Figaro

Любимый десерт президента Франции Эммануэля Макрона, называемый во Франции "русским пирогом", не подали в ходе его обеда с председателем КНР Си Цзиньпином из-за РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T02:13

2024-05-08T02:13

2024-05-08T02:13

в мире

франция

китай

эммануэль макрон

си цзиньпин

франсуа миттеран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944315997_95:203:2531:1574_1920x0_80_0_0_50760b2018f93a898ef4003159f38e3d.jpg

ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Любимый десерт президента Франции Эммануэля Макрона, называемый во Франции "русским пирогом", не подали в ходе его обеда с председателем КНР Си Цзиньпином из-за названия, сообщает издание Фигаро. "Дипломатического инцидента удалось избежать: этот десерт из пралине, фирменное блюдо Пиренеев, был заменён на черничный пирог по причине своего деликатного в текущем политическом контексте названия", - пишет СМИ. На второй день визита китайского лидера во Францию Макрон отправился с ним в Пиренеи, чтобы отобедать в ресторане друга детства Эрика Абади. Как писали французские СМИ, в атмосфере шале с видом на горы Макрон планировал провести "более личную встречу" с Си Цзиньпином и за закрытыми дверями обсудить вопросы, по которым у Франции и Китая есть разногласия. Меню обеда, состоящее из традиционных блюд пиренейской кухни, выбирал сам ресторатор. Высокопоставленным гостям подали гарбюр - суп с капустой и другими овощами и мясом утки, плечо ягненка конфи с ветчиной из черной свинины Бигорр и гарниром из фасоли и белых грибов. После сырной тарелки ресторатор планировал подать известный в регионе "русский пирог". Согласно легенде, рецепт этого десерта из миндального бисквита родом из Крыма. Как отмечает Фигаро, "внешний вид покрытого сахарной пудрой пирога также напоминает заснеженные равнины России". В меню Елисейского дворца его ввёл Франсуа Миттеран, а его преемники Жак Ширак и Николя Саркози не раз подавали десерт мировым лидерам на званых обедах. "Но, с учётом геополитического контекста, этот десерт, который особенно любят Эммануэль и Брижит Макрон, был заменён на черничный тарт... что позволило избежать неловкости, ведь "украинский вопрос" был в центре государственного визита председателя КНР во Францию", - заключает СМИ.

https://ria.ru/20240507/frantsiya-1944511599.html

https://ria.ru/20240507/makron-1944532303.html

франция

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, франция, китай, эммануэль макрон, си цзиньпин, франсуа миттеран