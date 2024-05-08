https://ria.ru/20240508/pirog-1944558888.html
Макрон остался без "русского пирога" на обеде с Си Цзиньпином, пишет Figaro
Макрон остался без "русского пирога" на обеде с Си Цзиньпином, пишет Figaro - РИА Новости, 08.05.2024
Макрон остался без "русского пирога" на обеде с Си Цзиньпином, пишет Figaro
Любимый десерт президента Франции Эммануэля Макрона, называемый во Франции "русским пирогом", не подали в ходе его обеда с председателем КНР Си Цзиньпином из-за РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T02:13
2024-05-08T02:13
2024-05-08T02:13
в мире
франция
китай
эммануэль макрон
си цзиньпин
франсуа миттеран
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ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Любимый десерт президента Франции Эммануэля Макрона, называемый во Франции "русским пирогом", не подали в ходе его обеда с председателем КНР Си Цзиньпином из-за названия, сообщает издание Фигаро. "Дипломатического инцидента удалось избежать: этот десерт из пралине, фирменное блюдо Пиренеев, был заменён на черничный пирог по причине своего деликатного в текущем политическом контексте названия", - пишет СМИ. На второй день визита китайского лидера во Францию Макрон отправился с ним в Пиренеи, чтобы отобедать в ресторане друга детства Эрика Абади. Как писали французские СМИ, в атмосфере шале с видом на горы Макрон планировал провести "более личную встречу" с Си Цзиньпином и за закрытыми дверями обсудить вопросы, по которым у Франции и Китая есть разногласия. Меню обеда, состоящее из традиционных блюд пиренейской кухни, выбирал сам ресторатор. Высокопоставленным гостям подали гарбюр - суп с капустой и другими овощами и мясом утки, плечо ягненка конфи с ветчиной из черной свинины Бигорр и гарниром из фасоли и белых грибов. После сырной тарелки ресторатор планировал подать известный в регионе "русский пирог". Согласно легенде, рецепт этого десерта из миндального бисквита родом из Крыма. Как отмечает Фигаро, "внешний вид покрытого сахарной пудрой пирога также напоминает заснеженные равнины России". В меню Елисейского дворца его ввёл Франсуа Миттеран, а его преемники Жак Ширак и Николя Саркози не раз подавали десерт мировым лидерам на званых обедах. "Но, с учётом геополитического контекста, этот десерт, который особенно любят Эммануэль и Брижит Макрон, был заменён на черничный тарт... что позволило избежать неловкости, ведь "украинский вопрос" был в центре государственного визита председателя КНР во Францию", - заключает СМИ.
https://ria.ru/20240507/frantsiya-1944511599.html
https://ria.ru/20240507/makron-1944532303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, китай, эммануэль макрон, си цзиньпин, франсуа миттеран
В мире, Франция, Китай, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Франсуа Миттеран
Макрон остался без "русского пирога" на обеде с Си Цзиньпином, пишет Figaro
Figaro: любимый пирог Макрона не подали на обеде с Си Цзиньпином из-за названия
ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости.
Любимый десерт президента Франции Эммануэля Макрона, называемый во Франции "русским пирогом", не подали в ходе его обеда с председателем КНР Си Цзиньпином из-за названия, сообщает издание Фигаро
.
"Дипломатического инцидента удалось избежать: этот десерт из пралине, фирменное блюдо Пиренеев, был заменён на черничный пирог по причине своего деликатного в текущем политическом контексте названия", - пишет СМИ.
На второй день визита китайского лидера во Францию Макрон отправился с ним в Пиренеи, чтобы отобедать в ресторане друга детства Эрика Абади.
Как писали французские СМИ, в атмосфере шале с видом на горы Макрон планировал провести "более личную встречу" с Си Цзиньпином и за закрытыми дверями обсудить вопросы, по которым у Франции и Китая есть разногласия.
Меню обеда, состоящее из традиционных блюд пиренейской кухни, выбирал сам ресторатор. Высокопоставленным гостям подали гарбюр - суп с капустой и другими овощами и мясом утки, плечо ягненка конфи с ветчиной из черной свинины Бигорр и гарниром из фасоли и белых грибов.
После сырной тарелки ресторатор планировал подать известный в регионе "русский пирог". Согласно легенде, рецепт этого десерта из миндального бисквита родом из Крыма. Как отмечает Фигаро, "внешний вид покрытого сахарной пудрой пирога также напоминает заснеженные равнины России".
В меню Елисейского дворца его ввёл Франсуа Миттеран
, а его преемники Жак Ширак
и Николя Саркози
не раз подавали десерт мировым лидерам на званых обедах.
"Но, с учётом геополитического контекста, этот десерт, который особенно любят Эммануэль и Брижит Макрон
, был заменён на черничный тарт... что позволило избежать неловкости, ведь "украинский вопрос" был в центре государственного визита председателя КНР во Францию", - заключает СМИ.