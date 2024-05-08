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На позициях ВС России в районе Днепра находят останки красноармейцев

На позициях ВС России в районе Днепра находят останки красноармейцев - РИА Новости, 08.05.2024

На позициях ВС России в районе Днепра находят останки красноармейцев

Останки бойцов Красной армии находят на позициях Вооруженных сил России в районе реки Днепр, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ с позывным... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:07

2024-05-08T11:07

2024-05-08T11:07

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

великая отечественная война (1941-1945)

вооруженные силы рф

рабоче-крестьянская красная армия (ркка)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Останки бойцов Красной армии находят на позициях Вооруженных сил России в районе реки Днепр, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ с позывным "Музей". "В процессе оборудования позиций нашими бойцами были найдены немецкие каски и штык от винтовки Мосина. Это говорит о том, что в этих местах 80 лет назад шли бои. Красная армия уничтожала здесь врагов. И, конечно, находятся и останки. Останки передаются в министерство культуры и тем поисковикам, которые занимаются поиском погибших во времена Великой Отечественной войны", - рассказал "Музей". Кроме того, в одном из военно-полевых храмов в зоне проведения специальной военной операции прошла литургия по погибшим защитникам в годы Великой Отечественной войны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, великая отечественная война (1941-1945), вооруженные силы рф, рабоче-крестьянская красная армия (ркка)