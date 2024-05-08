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На позициях ВС России в районе Днепра находят останки красноармейцев - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/ostanki-1944614360.html
На позициях ВС России в районе Днепра находят останки красноармейцев
На позициях ВС России в районе Днепра находят останки красноармейцев - РИА Новости, 08.05.2024
На позициях ВС России в районе Днепра находят останки красноармейцев
Останки бойцов Красной армии находят на позициях Вооруженных сил России в районе реки Днепр, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ с позывным... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:07
2024-05-08T11:07
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вооруженные силы рф
рабоче-крестьянская красная армия (ркка)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Останки бойцов Красной армии находят на позициях Вооруженных сил России в районе реки Днепр, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ с позывным "Музей". "В процессе оборудования позиций нашими бойцами были найдены немецкие каски и штык от винтовки Мосина. Это говорит о том, что в этих местах 80 лет назад шли бои. Красная армия уничтожала здесь врагов. И, конечно, находятся и останки. Останки передаются в министерство культуры и тем поисковикам, которые занимаются поиском погибших во времена Великой Отечественной войны", - рассказал "Музей". Кроме того, в одном из военно-полевых храмов в зоне проведения специальной военной операции прошла литургия по погибшим защитникам в годы Великой Отечественной войны.
россия
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происшествия, россия, великая отечественная война (1941-1945), вооруженные силы рф, рабоче-крестьянская красная армия (ркка)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Вооруженные силы РФ, Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА)
На позициях ВС России в районе Днепра находят останки красноармейцев

На позициях ВС России в Запорожской области находят останки бойцов Красной армии

© РИА Новости / Мария МарикянОкопы
Окопы - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Окопы . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Останки бойцов Красной армии находят на позициях Вооруженных сил России в районе реки Днепр, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ с позывным "Музей".
"В процессе оборудования позиций нашими бойцами были найдены немецкие каски и штык от винтовки Мосина. Это говорит о том, что в этих местах 80 лет назад шли бои. Красная армия уничтожала здесь врагов. И, конечно, находятся и останки. Останки передаются в министерство культуры и тем поисковикам, которые занимаются поиском погибших во времена Великой Отечественной войны", - рассказал "Музей".
Кроме того, в одном из военно-полевых храмов в зоне проведения специальной военной операции прошла литургия по погибшим защитникам в годы Великой Отечественной войны.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вооруженные силы РФРабоче-крестьянская Красная армия (РККА)
 
 
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