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На позициях ВС России в районе Днепра находят останки красноармейцев
На позициях ВС России в районе Днепра находят останки красноармейцев - РИА Новости, 08.05.2024
На позициях ВС России в районе Днепра находят останки красноармейцев
Останки бойцов Красной армии находят на позициях Вооруженных сил России в районе реки Днепр, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ с позывным... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:07
2024-05-08T11:07
2024-05-08T11:07
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великая отечественная война (1941-1945)
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Останки бойцов Красной армии находят на позициях Вооруженных сил России в районе реки Днепр, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ с позывным "Музей". "В процессе оборудования позиций нашими бойцами были найдены немецкие каски и штык от винтовки Мосина. Это говорит о том, что в этих местах 80 лет назад шли бои. Красная армия уничтожала здесь врагов. И, конечно, находятся и останки. Останки передаются в министерство культуры и тем поисковикам, которые занимаются поиском погибших во времена Великой Отечественной войны", - рассказал "Музей". Кроме того, в одном из военно-полевых храмов в зоне проведения специальной военной операции прошла литургия по погибшим защитникам в годы Великой Отечественной войны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, великая отечественная война (1941-1945), вооруженные силы рф, рабоче-крестьянская красная армия (ркка)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Вооруженные силы РФ, Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА)
На позициях ВС России в районе Днепра находят останки красноармейцев
На позициях ВС России в Запорожской области находят останки бойцов Красной армии
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Останки бойцов Красной армии находят на позициях Вооруженных сил России в районе реки Днепр, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ с позывным "Музей".
"В процессе оборудования позиций нашими бойцами были найдены немецкие каски и штык от винтовки Мосина. Это говорит о том, что в этих местах 80 лет назад шли бои. Красная армия уничтожала здесь врагов. И, конечно, находятся и останки. Останки передаются в министерство культуры и тем поисковикам, которые занимаются поиском погибших во времена Великой Отечественной войны", - рассказал "Музей".
Кроме того, в одном из военно-полевых храмов в зоне проведения специальной военной операции прошла литургия по погибшим защитникам в годы Великой Отечественной войны.