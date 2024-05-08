Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области нашли останки более 30 пропавших бойцов Красной Армии - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/ostanki-1944569891.html
В Тверской области нашли останки более 30 пропавших бойцов Красной Армии
В Тверской области нашли останки более 30 пропавших бойцов Красной Армии - РИА Новости, 08.05.2024
В Тверской области нашли останки более 30 пропавших бойцов Красной Армии
Поисковый отряд МЧС России обнаружил останки более 30 без вести пропавших бойцов Красной Армии на месте боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года в Тверской... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T06:27
2024-05-08T06:27
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
великая отечественная война (1941-1945)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925512479_0:98:1040:683_1920x0_80_0_0_39a0c448ed1d0a36501179f2b0acebe2.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Поисковый отряд МЧС России обнаружил останки более 30 без вести пропавших бойцов Красной Армии на месте боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года в Тверской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Поисковый отряд МЧС России обнаружил 31 без вести пропавшего красноармейца. Останки павших бойцов Красной Армии нашли в Тверской области участники поискового отряда "ФИПО-АГПС" Академии ГПС МЧС России", - говорится в сообщении ведомства. По словам исполняющего обязанности министра МЧС РФ Александра Куренкова, курсанты в течение двух недель проводили поисковые работы на месте ожесточенных боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года. Он отметил, что ребята своими глазами увидели страшные последствия Великой Отечественной войны. Уточняется, что отряд также нашел личные вещи, боеприпасы и медальоны, по которым устанавливаются личности солдат. Подчеркивается, что все бойцы будут перезахоронены с воинскими почестями.
https://ria.ru/20240502/ostanki-1943518581.html
https://ria.ru/20240424/ostanki-1941976318.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925512479_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_a0e6d43a76b62133f45cc8069af031fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великая отечественная война (1941-1945), общество
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
В Тверской области нашли останки более 30 пропавших бойцов Красной Армии

В Тверской области поисковики нашли останки 31 пропавшего бойца Красной Армии

© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/ВКонтактеПоисковая экспедиция
Поисковая экспедиция - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/ВКонтакте
Поисковая экспедиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Поисковый отряд МЧС России обнаружил останки более 30 без вести пропавших бойцов Красной Армии на месте боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года в Тверской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"Поисковый отряд МЧС России обнаружил 31 без вести пропавшего красноармейца. Останки павших бойцов Красной Армии нашли в Тверской области участники поискового отряда "ФИПО-АГПС" Академии ГПС МЧС России", - говорится в сообщении ведомства.
Поисковая экспедиция в Новгородской области нашла более 300 останков красноармейцев - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Новгородской области нашли останки более 300 бойцов Красной армии
2 мая, 16:29
По словам исполняющего обязанности министра МЧС РФ Александра Куренкова, курсанты в течение двух недель проводили поисковые работы на месте ожесточенных боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года. Он отметил, что ребята своими глазами увидели страшные последствия Великой Отечественной войны.
Уточняется, что отряд также нашел личные вещи, боеприпасы и медальоны, по которым устанавливаются личности солдат. Подчеркивается, что все бойцы будут перезахоронены с воинскими почестями.
Место обнаружения частей самолета и останков летчика у деревни Великое Село Старорусского района Новгородской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
В Новгородской области нашли останки советского летчика в истребителе
24 апреля, 11:57
 
РоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Великая Отечественная война (1941-1945)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала