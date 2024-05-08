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В Тверской области нашли останки более 30 пропавших бойцов Красной Армии
В Тверской области нашли останки более 30 пропавших бойцов Красной Армии - РИА Новости, 08.05.2024
В Тверской области нашли останки более 30 пропавших бойцов Красной Армии
Поисковый отряд МЧС России обнаружил останки более 30 без вести пропавших бойцов Красной Армии на месте боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года в Тверской... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T06:27
2024-05-08T06:27
2024-05-08T06:27
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Поисковый отряд МЧС России обнаружил останки более 30 без вести пропавших бойцов Красной Армии на месте боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года в Тверской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Поисковый отряд МЧС России обнаружил 31 без вести пропавшего красноармейца. Останки павших бойцов Красной Армии нашли в Тверской области участники поискового отряда "ФИПО-АГПС" Академии ГПС МЧС России", - говорится в сообщении ведомства. По словам исполняющего обязанности министра МЧС РФ Александра Куренкова, курсанты в течение двух недель проводили поисковые работы на месте ожесточенных боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года. Он отметил, что ребята своими глазами увидели страшные последствия Великой Отечественной войны. Уточняется, что отряд также нашел личные вещи, боеприпасы и медальоны, по которым устанавливаются личности солдат. Подчеркивается, что все бойцы будут перезахоронены с воинскими почестями.
https://ria.ru/20240502/ostanki-1943518581.html
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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великая отечественная война (1941-1945), общество
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
В Тверской области нашли останки более 30 пропавших бойцов Красной Армии
В Тверской области поисковики нашли останки 31 пропавшего бойца Красной Армии