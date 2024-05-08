https://ria.ru/20240508/ostanki-1944569891.html

В Тверской области нашли останки более 30 пропавших бойцов Красной Армии

В Тверской области нашли останки более 30 пропавших бойцов Красной Армии - РИА Новости, 08.05.2024

В Тверской области нашли останки более 30 пропавших бойцов Красной Армии

Поисковый отряд МЧС России обнаружил останки более 30 без вести пропавших бойцов Красной Армии на месте боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года в Тверской... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T06:27

2024-05-08T06:27

2024-05-08T06:27

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

великая отечественная война (1941-1945)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925512479_0:98:1040:683_1920x0_80_0_0_39a0c448ed1d0a36501179f2b0acebe2.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Поисковый отряд МЧС России обнаружил останки более 30 без вести пропавших бойцов Красной Армии на месте боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года в Тверской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Поисковый отряд МЧС России обнаружил 31 без вести пропавшего красноармейца. Останки павших бойцов Красной Армии нашли в Тверской области участники поискового отряда "ФИПО-АГПС" Академии ГПС МЧС России", - говорится в сообщении ведомства. По словам исполняющего обязанности министра МЧС РФ Александра Куренкова, курсанты в течение двух недель проводили поисковые работы на месте ожесточенных боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года. Он отметил, что ребята своими глазами увидели страшные последствия Великой Отечественной войны. Уточняется, что отряд также нашел личные вещи, боеприпасы и медальоны, по которым устанавливаются личности солдат. Подчеркивается, что все бойцы будут перезахоронены с воинскими почестями.

https://ria.ru/20240502/ostanki-1943518581.html

https://ria.ru/20240424/ostanki-1941976318.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великая отечественная война (1941-1945), общество