Стало известно содержание меню на обеде лидеров стран ЕЭАС
Лидерам стран ЕАЭС на неформальном обеде подавали борщ с пампушками и пельмени
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Лидерам стран Евразийского экономического союза на неформальном обеде после саммита в Кремле подавали борщ с пампушками и сметаной, пожарские котлеты и пельмени с неркой.
Фото меню неформального обеда в Большом Кремлевском дворце опубликовал Telegram-канал "Пул первого".
Лидерам предложили на выбор котлету "Пожарская" с картофелем и соусом из вешенок или байкальского омуля с кабачками и шпинатом. Глава государств угощали также пельменями с неркой. Был в меню и борщ с говяжьей грудинкой, пампушкой и сметаной.
В качестве десерта – "Анна Павлова" и щербет из облепихи. Лидерам предложили белое и красное сухие вина "Усадьба Дивноморское". На столе были разнообразные закуски, сыры, фрукты.
Юбилейный саммит ЕАЭС состоялся в Москве в среду. Встреча лидеров была приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза. После саммита президент России Владимир Путин пригласил участников на неформальный рабочий обед. Гости собрались за круглым столом. На обеде присутствовали лидеры всех стран "пятерки" - России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении, президенты Узбекистана и Кубы, которые имеют статус наблюдателей при ЕАЭС. К ним также присоединились президенты Таджикистана и Туркмении, прибывшие в этот день с визитом в Россию.