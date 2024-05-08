https://ria.ru/20240508/obed-1944814623.html

Стало известно содержание меню на обеде лидеров стран ЕЭАС

Стало известно содержание меню на обеде лидеров стран ЕЭАС - РИА Новости, 08.05.2024

Стало известно содержание меню на обеде лидеров стран ЕЭАС

Лидерам стран Евразийского экономического союза на неформальном обеде после саммита в Кремле подавали борщ с пампушками и сметаной, пожарские котлеты и пельмени РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T21:12

2024-05-08T21:12

2024-05-08T22:29

москва

россия

таджикистан

анна павлова

владимир путин

евразийский экономический союз

общество

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Лидерам стран Евразийского экономического союза на неформальном обеде после саммита в Кремле подавали борщ с пампушками и сметаной, пожарские котлеты и пельмени с неркой.Фото меню неформального обеда в Большом Кремлевском дворце опубликовал Telegram-канал "Пул первого".Лидерам предложили на выбор котлету "Пожарская" с картофелем и соусом из вешенок или байкальского омуля с кабачками и шпинатом. Глава государств угощали также пельменями с неркой. Был в меню и борщ с говяжьей грудинкой, пампушкой и сметаной.В качестве десерта – "Анна Павлова" и щербет из облепихи. Лидерам предложили белое и красное сухие вина "Усадьба Дивноморское". На столе были разнообразные закуски, сыры, фрукты.Юбилейный саммит ЕАЭС состоялся в Москве в среду. Встреча лидеров была приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза. После саммита президент России Владимир Путин пригласил участников на неформальный рабочий обед. Гости собрались за круглым столом. На обеде присутствовали лидеры всех стран "пятерки" - России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении, президенты Узбекистана и Кубы, которые имеют статус наблюдателей при ЕАЭС. К ним также присоединились президенты Таджикистана и Туркмении, прибывшие в этот день с визитом в Россию.

https://ria.ru/20240508/eaes-1944771449.html

москва

россия

таджикистан

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москва, россия, таджикистан, анна павлова, владимир путин, евразийский экономический союз, общество