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Стало известно содержание меню на обеде лидеров стран ЕЭАС - РИА Новости, 08.05.2024
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21:12 08.05.2024 (обновлено: 22:29 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/obed-1944814623.html
Стало известно содержание меню на обеде лидеров стран ЕЭАС
Стало известно содержание меню на обеде лидеров стран ЕЭАС - РИА Новости, 08.05.2024
Стало известно содержание меню на обеде лидеров стран ЕЭАС
Лидерам стран Евразийского экономического союза на неформальном обеде после саммита в Кремле подавали борщ с пампушками и сметаной, пожарские котлеты и пельмени РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T21:12
2024-05-08T22:29
москва
россия
таджикистан
анна павлова
владимир путин
евразийский экономический союз
общество
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Лидерам стран Евразийского экономического союза на неформальном обеде после саммита в Кремле подавали борщ с пампушками и сметаной, пожарские котлеты и пельмени с неркой.Фото меню неформального обеда в Большом Кремлевском дворце опубликовал Telegram-канал "Пул первого".Лидерам предложили на выбор котлету "Пожарская" с картофелем и соусом из вешенок или байкальского омуля с кабачками и шпинатом. Глава государств угощали также пельменями с неркой. Был в меню и борщ с говяжьей грудинкой, пампушкой и сметаной.В качестве десерта – "Анна Павлова" и щербет из облепихи. Лидерам предложили белое и красное сухие вина "Усадьба Дивноморское". На столе были разнообразные закуски, сыры, фрукты.Юбилейный саммит ЕАЭС состоялся в Москве в среду. Встреча лидеров была приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза. После саммита президент России Владимир Путин пригласил участников на неформальный рабочий обед. Гости собрались за круглым столом. На обеде присутствовали лидеры всех стран "пятерки" - России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении, президенты Узбекистана и Кубы, которые имеют статус наблюдателей при ЕАЭС. К ним также присоединились президенты Таджикистана и Туркмении, прибывшие в этот день с визитом в Россию.
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москва, россия, таджикистан, анна павлова, владимир путин, евразийский экономический союз, общество
Москва, Россия, Таджикистан, Анна Павлова, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Общество
Стало известно содержание меню на обеде лидеров стран ЕЭАС

Лидерам стран ЕАЭС на неформальном обеде подавали борщ с пампушками и пельмени

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Лидерам стран Евразийского экономического союза на неформальном обеде после саммита в Кремле подавали борщ с пампушками и сметаной, пожарские котлеты и пельмени с неркой.
Фото меню неформального обеда в Большом Кремлевском дворце опубликовал Telegram-канал "Пул первого".
Лидерам предложили на выбор котлету "Пожарская" с картофелем и соусом из вешенок или байкальского омуля с кабачками и шпинатом. Глава государств угощали также пельменями с неркой. Был в меню и борщ с говяжьей грудинкой, пампушкой и сметаной.
В качестве десерта – "Анна Павлова" и щербет из облепихи. Лидерам предложили белое и красное сухие вина "Усадьба Дивноморское". На столе были разнообразные закуски, сыры, фрукты.
Юбилейный саммит ЕАЭС состоялся в Москве в среду. Встреча лидеров была приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза. После саммита президент России Владимир Путин пригласил участников на неформальный рабочий обед. Гости собрались за круглым столом. На обеде присутствовали лидеры всех стран "пятерки" - России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении, президенты Узбекистана и Кубы, которые имеют статус наблюдателей при ЕАЭС. К ним также присоединились президенты Таджикистана и Туркмении, прибывшие в этот день с визитом в Россию.
Общее фотографирование лидеров стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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