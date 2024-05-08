https://ria.ru/20240508/nato-1944644301.html
НАТО продолжит тайно отправлять военных на Украину, заявили в Госдуме
НАТО продолжит тайно отправлять военных на Украину, заявили в Госдуме - РИА Новости, 08.05.2024
НАТО продолжит тайно отправлять военных на Украину, заявили в Госдуме
НАТО продолжит тайно отправлять военных на Украину, даже в случае провозглашения отказа от ввода войск, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:09
2024-05-08T13:09
2024-05-08T13:14
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. НАТО продолжит тайно отправлять военных на Украину, даже в случае провозглашения отказа от ввода войск, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). На июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине, пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. "Все попытки каким-то образом публично откреститься от этого вмешательства - только для успокоения населения западных стран. Там и так жители давно уже интересуются, на что тратятся деньги, взятые из их карманов, почему уходят на финансирование кровавого нацистского режима. Гораздо сложнее будет объяснить, за что на Украине гибнут итальянские или греческие солдаты. Отправлять их, конечно, продолжат, но тайно, задним числом оформляя увольнение из вооруженных сил, как это происходит и сейчас", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что НАТО и без того давно уже является непосредственным участником конфликта - поставляет вооружение ВСУ, тренирует украинские войска, снабжает их разведывательными данными. "Глупо было бы полагать, что целые подразделения французских, польских или американских военных появляются на поле боя без благословения или прямого приказа их властей", - подчеркнул он. Очередной саммит НАТО пройдет в начале июля в Вашингтоне. Как обещал госсекретарь США Энтони Блинкен, он станет "самым амбициозным" со времен холодной войны. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг предупредил, что договоренности о принятии Украины не ожидается, хотя и призвал союзников выделять Киеву вооружения в приоритетном порядке. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсуса не достигли. За это Макрона резко раскритиковали как партнеры по НАТО, так и политические силы в самой Франции. Как заявил на этой неделе представитель Госдепа США Мэттью Миллер, президент Джо Байден ясно дал понять, что американские войска на Украину направляться не будут.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
https://ria.ru/20240508/reshenie-1944571260.html
https://ria.ru/20240405/ukraine-1938002559.html
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в мире, украина, алексей журавлев , нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Алексей Журавлев , НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
НАТО продолжит тайно отправлять военных на Украину, заявили в Госдуме
Депутат Журавлев: НАТО продолжит тайно отправлять военных на Украину
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. НАТО продолжит тайно отправлять военных на Украину, даже в случае провозглашения отказа от ввода войск, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
На июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине, пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.
"Все попытки каким-то образом публично откреститься от этого вмешательства - только для успокоения населения западных стран. Там и так жители давно уже интересуются, на что тратятся деньги, взятые из их карманов, почему уходят на финансирование кровавого нацистского режима. Гораздо сложнее будет объяснить, за что на Украине гибнут итальянские или греческие солдаты. Отправлять их, конечно, продолжат, но тайно, задним числом оформляя увольнение из вооруженных сил, как это происходит и сейчас", - сказал Журавлев.
Депутат отметил, что НАТО и без того давно уже является непосредственным участником конфликта - поставляет вооружение ВСУ
, тренирует украинские войска, снабжает их разведывательными данными.
"Глупо было бы полагать, что целые подразделения французских, польских или американских военных появляются на поле боя без благословения или прямого приказа их властей", - подчеркнул он.
Очередной саммит НАТО пройдет в начале июля в Вашингтоне. Как обещал госсекретарь США Энтони Блинкен
, он станет "самым амбициозным" со времен холодной войны. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг
предупредил, что договоренности о принятии Украины не ожидается, хотя и призвал союзников выделять Киеву
вооружения в приоритетном порядке.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон
заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсуса не достигли. За это Макрона резко раскритиковали как партнеры по НАТО, так и политические силы в самой Франции.
Как заявил на этой неделе представитель Госдепа
США Мэттью Миллер, президент Джо Байден
ясно дал понять, что американские войска на Украину направляться не будут.