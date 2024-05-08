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Эрдоган прокомментировал односторонние мирные инициативы без участия России - РИА Новости, 08.05.2024
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19:45 08.05.2024 (обновлено: 19:52 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/mir-1944791817.html
Эрдоган прокомментировал односторонние мирные инициативы без участия России
Эрдоган прокомментировал односторонние мирные инициативы без участия России - РИА Новости, 08.05.2024
Эрдоган прокомментировал односторонние мирные инициативы без участия России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют небольшой шанс на успех. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:45
2024-05-08T19:52
россия
украина
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
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АНКАРА, 8 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют небольшой шанс на успех.Эрдоган принял в среду в президентском комплексе в Анкаре главу Бюро национальной безопасности государственного министра Польши Яцека Севьеру и советника президента Румынии по национальной безопасности Иона Опришора."Президент Эрдоган указал, что подход Турции к вопросу Украины аналогичен подходу Польши и Румынии, констатировал тот факт, что в украинско-российской войне не было достигнуто никакого прогресса в установлении мира, подчеркнул необходимость возможности, позволяющей обеим сторонам достойный выход и мир, подчеркнул, что односторонние мирные инициативы без участия России имеют небольшой шанс на успех", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении канцелярии турецкого лидера.
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россия, украина, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире
Россия, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире
Эрдоган прокомментировал односторонние мирные инициативы без участия России

Эрдоган: у односторонних мирных инициатив без участия РФ небольшой шанс на успех

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 8 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют небольшой шанс на успех.
Эрдоган принял в среду в президентском комплексе в Анкаре главу Бюро национальной безопасности государственного министра Польши Яцека Севьеру и советника президента Румынии по национальной безопасности Иона Опришора.
"Президент Эрдоган указал, что подход Турции к вопросу Украины аналогичен подходу Польши и Румынии, констатировал тот факт, что в украинско-российской войне не было достигнуто никакого прогресса в установлении мира, подчеркнул необходимость возможности, позволяющей обеим сторонам достойный выход и мир, подчеркнул, что односторонние мирные инициативы без участия России имеют небольшой шанс на успех", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении канцелярии турецкого лидера.
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