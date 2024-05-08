https://ria.ru/20240508/mir-1944791817.html

Эрдоган прокомментировал односторонние мирные инициативы без участия России

Эрдоган прокомментировал односторонние мирные инициативы без участия России - РИА Новости, 08.05.2024

Эрдоган прокомментировал односторонние мирные инициативы без участия России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют небольшой шанс на успех. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:45

2024-05-08T19:45

2024-05-08T19:52

россия

украина

реджеп тайип эрдоган

турция

в мире

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АНКАРА, 8 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют небольшой шанс на успех.Эрдоган принял в среду в президентском комплексе в Анкаре главу Бюро национальной безопасности государственного министра Польши Яцека Севьеру и советника президента Румынии по национальной безопасности Иона Опришора."Президент Эрдоган указал, что подход Турции к вопросу Украины аналогичен подходу Польши и Румынии, констатировал тот факт, что в украинско-российской войне не было достигнуто никакого прогресса в установлении мира, подчеркнул необходимость возможности, позволяющей обеим сторонам достойный выход и мир, подчеркнул, что односторонние мирные инициативы без участия России имеют небольшой шанс на успех", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении канцелярии турецкого лидера.

https://ria.ru/20240402/erdogan-1937203224.html

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украина

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россия, украина, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире