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Пасечник рассказал подробности о ночном ударе по нефтебазе в Луганске - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:46 08.05.2024 (обновлено: 01:27 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/lugansk-1944553901.html
Пасечник рассказал подробности о ночном ударе по нефтебазе в Луганске
Пасечник рассказал подробности о ночном ударе по нефтебазе в Луганске - РИА Новости, 08.05.2024
Пасечник рассказал подробности о ночном ударе по нефтебазе в Луганске
Ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, был осуществлен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T00:46
2024-05-08T01:27
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
происшествия
россия
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ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, был осуществлен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. "Ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS", — написал он.Ранее глава ЛНР сообщал, противник обстрелял нефтебазу в черте города, предварительно, пострадали пять человек, повреждены ЛЭП, загорелся газопровод. На месте работают сотрудники МЧС.Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, все раненые госпитализированы с минно-взрывными травмами, их состояние оценивается как средней степени тяжести.Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. Так, 13 апреля ВСУ атаковали машиностроительный завод в Луганске, пострадали девять человек. Кроме того, остекление и крыши 14 домов получили повреждения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Происшествия, Россия
Пасечник рассказал подробности о ночном ударе по нефтебазе в Луганске

Пасечник: по нефтебазе в Луганске, предположительно, ударили ракетами ATACMS

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, был осуществлен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
"Ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS", — написал он.
Ранее глава ЛНР сообщал, противник обстрелял нефтебазу в черте города, предварительно, пострадали пять человек, повреждены ЛЭП, загорелся газопровод. На месте работают сотрудники МЧС.
Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, все раненые госпитализированы с минно-взрывными травмами, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. Так, 13 апреля ВСУ атаковали машиностроительный завод в Луганске, пострадали девять человек. Кроме того, остекление и крыши 14 домов получили повреждения.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникПроисшествияРоссия
 
 
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