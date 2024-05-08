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Пасечник рассказал подробности о ночном ударе по нефтебазе в Луганске

Пасечник рассказал подробности о ночном ударе по нефтебазе в Луганске - РИА Новости, 08.05.2024

Пасечник рассказал подробности о ночном ударе по нефтебазе в Луганске

Ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, был осуществлен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T00:46

2024-05-08T00:46

2024-05-08T01:27

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луганск

луганская народная республика

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, был осуществлен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. "Ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS", — написал он.Ранее глава ЛНР сообщал, противник обстрелял нефтебазу в черте города, предварительно, пострадали пять человек, повреждены ЛЭП, загорелся газопровод. На месте работают сотрудники МЧС.Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, все раненые госпитализированы с минно-взрывными травмами, их состояние оценивается как средней степени тяжести.Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. Так, 13 апреля ВСУ атаковали машиностроительный завод в Луганске, пострадали девять человек. Кроме того, остекление и крыши 14 домов получили повреждения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, происшествия, россия