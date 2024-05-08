https://ria.ru/20240508/laos-1944584842.html
Президент Лаоса прибыл с визитом в Россию
Президент Лаоса прибыл с визитом в Россию - РИА Новости, 08.05.2024
Президент Лаоса прибыл с визитом в Россию
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл с визитом в Россию, сообщил РИА Новости источник в посольстве страны в Москве. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:13
2024-05-08T09:13
2024-05-08T09:13
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл с визитом в Россию, сообщил РИА Новости источник в посольстве страны в Москве. "Самолет приземлился в столичном аэропорту", - сказал собеседник агентства. Пресс-служба Кремля отмечала, что Тхонглун Сисулит станет одним из почетных гостей на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ранее о планах президента Лаоса посетить парад также сообщал замминистра просвещения России Денис Грибов. Он уточнил, что Сисулит посетит сначала Москву, а затем отправится в Петербург, где побывает в педагогическом университете имени А.И. Герцена.
https://ria.ru/20240507/diplomatiya-1944225099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лаос, россия, москва, тхонглун сисулит, в мире, день победы, день победы — 2024
Лаос, Россия, Москва, Тхонглун Сисулит, В мире, День Победы, День Победы — 2024
Президент Лаоса прибыл с визитом в Россию
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл с визитом в Россию