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Президент Лаоса прибыл с визитом в Россию - РИА Новости, 08.05.2024
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09:13 08.05.2024
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Президент Лаоса прибыл с визитом в Россию
Президент Лаоса прибыл с визитом в Россию - РИА Новости, 08.05.2024
Президент Лаоса прибыл с визитом в Россию
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл с визитом в Россию, сообщил РИА Новости источник в посольстве страны в Москве. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:13
2024-05-08T09:13
лаос
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москва
тхонглун сисулит
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл с визитом в Россию, сообщил РИА Новости источник в посольстве страны в Москве. "Самолет приземлился в столичном аэропорту", - сказал собеседник агентства. Пресс-служба Кремля отмечала, что Тхонглун Сисулит станет одним из почетных гостей на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ранее о планах президента Лаоса посетить парад также сообщал замминистра просвещения России Денис Грибов. Он уточнил, что Сисулит посетит сначала Москву, а затем отправится в Петербург, где побывает в педагогическом университете имени А.И. Герцена.
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лаос, россия, москва, тхонглун сисулит, в мире, день победы, день победы — 2024
Лаос, Россия, Москва, Тхонглун Сисулит, В мире, День Победы, День Победы — 2024
Президент Лаоса прибыл с визитом в Россию

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл с визитом в Россию

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл с визитом в Россию, сообщил РИА Новости источник в посольстве страны в Москве.
"Самолет приземлился в столичном аэропорту", - сказал собеседник агентства.
Пресс-служба Кремля отмечала, что Тхонглун Сисулит станет одним из почетных гостей на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ранее о планах президента Лаоса посетить парад также сообщал замминистра просвещения России Денис Грибов. Он уточнил, что Сисулит посетит сначала Москву, а затем отправится в Петербург, где побывает в педагогическом университете имени А.И. Герцена.
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ЛаосРоссияМоскваТхонглун СисулитВ миреДень ПобедыДень Победы — 2024
 
 
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