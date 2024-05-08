https://ria.ru/20240508/kuba-1944810582.html

Куба заявила о желании расширить участие в механизмах ЕАЭС

Куба заявила о желании расширить участие в механизмах ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Куба заявила о желании расширить участие в механизмах ЕАЭС

Куба хотела бы еще расширить свое участие в механизмах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:46

2024-05-08T20:46

2024-05-08T20:46

куба

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армения

мигель диас-канель

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Куба хотела бы еще расширить свое участие в механизмах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. "Куба как государство-наблюдатель вновь подтверждает свое стремление и заинтересованность расширять свое участие в механизмах союза для достижения более глубокой интеграции", - сказал он в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Президент Кубы также заявил о необходимости улучшения координации действия для стимулирования совместных проектов. ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза. Куба является страной-наблюдателем ЕАЭС.

https://ria.ru/20240508/putin-1944774097.html

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куба, россия, армения, мигель диас-канель, евразийский экономический союз, в мире