https://ria.ru/20240508/kitay-1944676462.html

Си Цзиньпин неожиданно отреагировал на слова о России в Париже, пишут СМИ

Си Цзиньпин неожиданно отреагировал на слова о России в Париже, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2024

Си Цзиньпин неожиданно отреагировал на слова о России в Париже, пишут СМИ

Лидер КНР Cи Цзиньпин во время визита во Францию послал четкий сигнал США и их союзникам, которые публично обвиняют Китай в поддержке России, пишет Politico. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:45

2024-05-08T14:45

2024-05-08T21:13

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидер КНР Cи Цзиньпин во время визита во Францию послал четкий сигнал США и их союзникам, которые публично обвиняют Китай в поддержке России, пишет Politico."Си Цзиньпин использовал свое самое решительное заявление во время визита, чтобы нанести завуалированный удар по Вашингтону и другим западным странам, которые обвиняют Пекин в поддержке Кремля в то время, как он ведет войну с Украиной", — говорится в материале.В частности, китайский лидер выступил против использования украинского кризиса для "обвинения, очернения стран и разжигания новой холодной войны", пишет издание.Кроме того, китайский лидер повторил традиционный тезис, что Пекин не является стороной конфликта, но играет важную роль в поддержании мира, пишет Politico. Си Цзиньпин 5-10 мая находится в европейском турне, в рамках которого посещает Францию, Сербию и Венгрию.

https://ria.ru/20240508/berbok-1944645105.html

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в мире, россия, си цзиньпин, китай, франция