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Си Цзиньпин неожиданно отреагировал на слова о России в Париже, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 08.05.2024 (обновлено: 21:13 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/kitay-1944676462.html
Си Цзиньпин неожиданно отреагировал на слова о России в Париже, пишут СМИ
Си Цзиньпин неожиданно отреагировал на слова о России в Париже, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2024
Си Цзиньпин неожиданно отреагировал на слова о России в Париже, пишут СМИ
Лидер КНР Cи Цзиньпин во время визита во Францию послал четкий сигнал США и их союзникам, которые публично обвиняют Китай в поддержке России, пишет Politico. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:45
2024-05-08T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
си цзиньпин
китай
франция
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидер КНР Cи Цзиньпин во время визита во Францию послал четкий сигнал США и их союзникам, которые публично обвиняют Китай в поддержке России, пишет Politico."Си Цзиньпин использовал свое самое решительное заявление во время визита, чтобы нанести завуалированный удар по Вашингтону и другим западным странам, которые обвиняют Пекин в поддержке Кремля в то время, как он ведет войну с Украиной", — говорится в материале.В частности, китайский лидер выступил против использования украинского кризиса для "обвинения, очернения стран и разжигания новой холодной войны", пишет издание.Кроме того, китайский лидер повторил традиционный тезис, что Пекин не является стороной конфликта, но играет важную роль в поддержании мира, пишет Politico. Си Цзиньпин 5-10 мая находится в европейском турне, в рамках которого посещает Францию, Сербию и Венгрию.
https://ria.ru/20240508/berbok-1944645105.html
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в мире, россия, си цзиньпин, китай, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Си Цзиньпин, Китай, Франция
Си Цзиньпин неожиданно отреагировал на слова о России в Париже, пишут СМИ

Politico: Cи Цзиньпин нанес завуалированный удар по США из-за России

© AFP 2024 / LUDOVIC MARINПредседатель КНР Си Цзиньпин на официальном государственном обеде в Елисейском дворце в Париже
Председатель КНР Си Цзиньпин на официальном государственном обеде в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AFP 2024 / LUDOVIC MARIN
Председатель КНР Си Цзиньпин на официальном государственном обеде в Елисейском дворце в Париже
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидер КНР Cи Цзиньпин во время визита во Францию послал четкий сигнал США и их союзникам, которые публично обвиняют Китай в поддержке России, пишет Politico.
"Си Цзиньпин использовал свое самое решительное заявление во время визита, чтобы нанести завуалированный удар по Вашингтону и другим западным странам, которые обвиняют Пекин в поддержке Кремля в то время, как он ведет войну с Украиной", — говорится в материале.
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В частности, китайский лидер выступил против использования украинского кризиса для "обвинения, очернения стран и разжигания новой холодной войны", пишет издание.

Кроме того, китайский лидер повторил традиционный тезис, что Пекин не является стороной конфликта, но играет важную роль в поддержании мира, пишет Politico.

Си Цзиньпин 5-10 мая находится в европейском турне, в рамках которого посещает Францию, Сербию и Венгрию.
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