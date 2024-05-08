Си Цзиньпин неожиданно отреагировал на слова о России в Париже, пишут СМИ
Politico: Cи Цзиньпин нанес завуалированный удар по США из-за России
© AFP 2024 / LUDOVIC MARINПредседатель КНР Си Цзиньпин на официальном государственном обеде в Елисейском дворце в Париже
Председатель КНР Си Цзиньпин на официальном государственном обеде в Елисейском дворце в Париже
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидер КНР Cи Цзиньпин во время визита во Францию послал четкий сигнал США и их союзникам, которые публично обвиняют Китай в поддержке России, пишет Politico.
"Си Цзиньпин использовал свое самое решительное заявление во время визита, чтобы нанести завуалированный удар по Вашингтону и другим западным странам, которые обвиняют Пекин в поддержке Кремля в то время, как он ведет войну с Украиной", — говорится в материале.
В частности, китайский лидер выступил против использования украинского кризиса для "обвинения, очернения стран и разжигания новой холодной войны", пишет издание.
Кроме того, китайский лидер повторил традиционный тезис, что Пекин не является стороной конфликта, но играет важную роль в поддержании мира, пишет Politico.
Си Цзиньпин 5-10 мая находится в европейском турне, в рамках которого посещает Францию, Сербию и Венгрию.
Кроме того, китайский лидер повторил традиционный тезис, что Пекин не является стороной конфликта, но играет важную роль в поддержании мира, пишет Politico.
Си Цзиньпин 5-10 мая находится в европейском турне, в рамках которого посещает Францию, Сербию и Венгрию.