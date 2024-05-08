https://ria.ru/20240508/kitay-1944579833.html

Си Цзиньпин сравнил дружбу Китая и Венгрии с токайским вином

Си Цзиньпин сравнил дружбу Китая и Венгрии с токайским вином - РИА Новости, 08.05.2024

Си Цзиньпин сравнил дружбу Китая и Венгрии с токайским вином

Дружба Китая и Венгрии столь же богатая и выдержанная, как токайское вино, отметил председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье, посвященной китайско-венгерским... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T08:35

2024-05-08T08:35

2024-05-08T08:35

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китай

венгрия

пекин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Дружба Китая и Венгрии столь же богатая и выдержанная, как токайское вино, отметил председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье, посвященной китайско-венгерским отношениям. "Наша давняя дружба выдержанная и насыщенная, как токайское вино", - говорится в статье, текст которой распространил в среду МИД КНР. Си Цзиньпин отметил, что несмотря на то, что географически Китай и Венгрия находятся далеко друг от друга, народы двух стран дружат на протяжении веков. По его словам, Китай и Венгрия заботились друг о друге в трудные времена мирового финансового кризиса и пандемии COVID-19, оставив множество трогательных историй дружбы. Глава КНР подчеркнул, что Пекин и Будапешт рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров по сотрудничеству. Обе страны, по его словам, вместе прошли через трудности и вместе "бросили вызов силовой политике в условиях нестабильной международной ситуации". "Мы нашли свой путь, по которому суверенные государства могут самостоятельно вести дружественные обмены с другими странами", - говорится в тексте. Китайский лидер также заявил о необходимости укреплять политические основы двусторонних отношений, политическое взаимное доверие, твердо поддерживать друг друга по вопросам, которые затрагивают основные интересы двух стран, расширять культурные и межличностные обмены, улучшать взаимодействие по международным делам и объединять усилия для решения глобальных проблем. Си Цзиньпин 5-10 мая находится в европейском турне, в рамках которого он посещает Францию, Сербию и Венгрию. Венгрия станет последней страной, которую китайский лидер посетит в рамках турне. Токайские вина - известные десертные вины из винодельческого региона Токай-Хедьяла.

https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html

https://ria.ru/20240425/vengriya-1942219635.html

китай

венгрия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, венгрия, пекин, си цзиньпин