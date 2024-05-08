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Си Цзиньпин сравнил дружбу Китая и Венгрии с токайским вином - РИА Новости, 08.05.2024
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08:35 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/kitay-1944579833.html
Си Цзиньпин сравнил дружбу Китая и Венгрии с токайским вином
Си Цзиньпин сравнил дружбу Китая и Венгрии с токайским вином - РИА Новости, 08.05.2024
Си Цзиньпин сравнил дружбу Китая и Венгрии с токайским вином
Дружба Китая и Венгрии столь же богатая и выдержанная, как токайское вино, отметил председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье, посвященной китайско-венгерским... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:35
2024-05-08T08:35
в мире
китай
венгрия
пекин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Дружба Китая и Венгрии столь же богатая и выдержанная, как токайское вино, отметил председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье, посвященной китайско-венгерским отношениям. "Наша давняя дружба выдержанная и насыщенная, как токайское вино", - говорится в статье, текст которой распространил в среду МИД КНР. Си Цзиньпин отметил, что несмотря на то, что географически Китай и Венгрия находятся далеко друг от друга, народы двух стран дружат на протяжении веков. По его словам, Китай и Венгрия заботились друг о друге в трудные времена мирового финансового кризиса и пандемии COVID-19, оставив множество трогательных историй дружбы. Глава КНР подчеркнул, что Пекин и Будапешт рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров по сотрудничеству. Обе страны, по его словам, вместе прошли через трудности и вместе "бросили вызов силовой политике в условиях нестабильной международной ситуации". "Мы нашли свой путь, по которому суверенные государства могут самостоятельно вести дружественные обмены с другими странами", - говорится в тексте. Китайский лидер также заявил о необходимости укреплять политические основы двусторонних отношений, политическое взаимное доверие, твердо поддерживать друг друга по вопросам, которые затрагивают основные интересы двух стран, расширять культурные и межличностные обмены, улучшать взаимодействие по международным делам и объединять усилия для решения глобальных проблем. Си Цзиньпин 5-10 мая находится в европейском турне, в рамках которого он посещает Францию, Сербию и Венгрию. Венгрия станет последней страной, которую китайский лидер посетит в рамках турне. Токайские вина - известные десертные вины из винодельческого региона Токай-Хедьяла.
https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html
https://ria.ru/20240425/vengriya-1942219635.html
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в мире, китай, венгрия, пекин, си цзиньпин
В мире, Китай, Венгрия, Пекин, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин сравнил дружбу Китая и Венгрии с токайским вином

Си Цзиньпин: дружба Китая и Венгрии выдержанная и насыщенная, как токайское вино

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Дружба Китая и Венгрии столь же богатая и выдержанная, как токайское вино, отметил председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье, посвященной китайско-венгерским отношениям.
"Наша давняя дружба выдержанная и насыщенная, как токайское вино", - говорится в статье, текст которой распространил в среду МИД КНР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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5 мая, 08:00
Си Цзиньпин отметил, что несмотря на то, что географически Китай и Венгрия находятся далеко друг от друга, народы двух стран дружат на протяжении веков. По его словам, Китай и Венгрия заботились друг о друге в трудные времена мирового финансового кризиса и пандемии COVID-19, оставив множество трогательных историй дружбы.
Глава КНР подчеркнул, что Пекин и Будапешт рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров по сотрудничеству. Обе страны, по его словам, вместе прошли через трудности и вместе "бросили вызов силовой политике в условиях нестабильной международной ситуации". "Мы нашли свой путь, по которому суверенные государства могут самостоятельно вести дружественные обмены с другими странами", - говорится в тексте.
Китайский лидер также заявил о необходимости укреплять политические основы двусторонних отношений, политическое взаимное доверие, твердо поддерживать друг друга по вопросам, которые затрагивают основные интересы двух стран, расширять культурные и межличностные обмены, улучшать взаимодействие по международным делам и объединять усилия для решения глобальных проблем.
Си Цзиньпин 5-10 мая находится в европейском турне, в рамках которого он посещает Францию, Сербию и Венгрию. Венгрия станет последней страной, которую китайский лидер посетит в рамках турне.
Токайские вина - известные десертные вины из винодельческого региона Токай-Хедьяла.
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25 апреля, 11:11
 
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