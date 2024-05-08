https://ria.ru/20240508/kitay-1944579833.html
Си Цзиньпин сравнил дружбу Китая и Венгрии с токайским вином
Си Цзиньпин сравнил дружбу Китая и Венгрии с токайским вином - РИА Новости, 08.05.2024
Си Цзиньпин сравнил дружбу Китая и Венгрии с токайским вином
Дружба Китая и Венгрии столь же богатая и выдержанная, как токайское вино, отметил председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье, посвященной китайско-венгерским... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:35
2024-05-08T08:35
2024-05-08T08:35
в мире
китай
венгрия
пекин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:19:2799:1593_1920x0_80_0_0_71beac5bc87fd72f3a606175019cde5e.jpg
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Дружба Китая и Венгрии столь же богатая и выдержанная, как токайское вино, отметил председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье, посвященной китайско-венгерским отношениям. "Наша давняя дружба выдержанная и насыщенная, как токайское вино", - говорится в статье, текст которой распространил в среду МИД КНР. Си Цзиньпин отметил, что несмотря на то, что географически Китай и Венгрия находятся далеко друг от друга, народы двух стран дружат на протяжении веков. По его словам, Китай и Венгрия заботились друг о друге в трудные времена мирового финансового кризиса и пандемии COVID-19, оставив множество трогательных историй дружбы. Глава КНР подчеркнул, что Пекин и Будапешт рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров по сотрудничеству. Обе страны, по его словам, вместе прошли через трудности и вместе "бросили вызов силовой политике в условиях нестабильной международной ситуации". "Мы нашли свой путь, по которому суверенные государства могут самостоятельно вести дружественные обмены с другими странами", - говорится в тексте. Китайский лидер также заявил о необходимости укреплять политические основы двусторонних отношений, политическое взаимное доверие, твердо поддерживать друг друга по вопросам, которые затрагивают основные интересы двух стран, расширять культурные и межличностные обмены, улучшать взаимодействие по международным делам и объединять усилия для решения глобальных проблем. Си Цзиньпин 5-10 мая находится в европейском турне, в рамках которого он посещает Францию, Сербию и Венгрию. Венгрия станет последней страной, которую китайский лидер посетит в рамках турне. Токайские вина - известные десертные вины из винодельческого региона Токай-Хедьяла.
https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html
https://ria.ru/20240425/vengriya-1942219635.html
китай
венгрия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_436b241c61cb7195a6fbde4feb958ec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, венгрия, пекин, си цзиньпин
В мире, Китай, Венгрия, Пекин, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин сравнил дружбу Китая и Венгрии с токайским вином
Си Цзиньпин: дружба Китая и Венгрии выдержанная и насыщенная, как токайское вино
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Дружба Китая и Венгрии столь же богатая и выдержанная, как токайское вино, отметил председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье, посвященной китайско-венгерским отношениям.
"Наша давняя дружба выдержанная и насыщенная, как токайское вино", - говорится в статье, текст которой распространил в среду МИД КНР.
Си Цзиньпин отметил, что несмотря на то, что географически Китай и Венгрия находятся далеко друг от друга, народы двух стран дружат на протяжении веков. По его словам, Китай и Венгрия заботились друг о друге в трудные времена мирового финансового кризиса и пандемии COVID-19, оставив множество трогательных историй дружбы.
Глава КНР подчеркнул, что Пекин
и Будапешт
рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров по сотрудничеству. Обе страны, по его словам, вместе прошли через трудности и вместе "бросили вызов силовой политике в условиях нестабильной международной ситуации". "Мы нашли свой путь, по которому суверенные государства могут самостоятельно вести дружественные обмены с другими странами", - говорится в тексте.
Китайский лидер также заявил о необходимости укреплять политические основы двусторонних отношений, политическое взаимное доверие, твердо поддерживать друг друга по вопросам, которые затрагивают основные интересы двух стран, расширять культурные и межличностные обмены, улучшать взаимодействие по международным делам и объединять усилия для решения глобальных проблем.
Си Цзиньпин 5-10 мая находится в европейском турне, в рамках которого он посещает Францию
, Сербию
и Венгрию. Венгрия станет последней страной, которую китайский лидер посетит в рамках турне.
Токайские вина - известные десертные вины из винодельческого региона Токай-Хедьяла.