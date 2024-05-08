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Китайские аналитики рассказали о позитивной динамике в отношениях с Россией - РИА Новости, 08.05.2024
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06:22 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/kitay-1944569508.html
Китайские аналитики рассказали о позитивной динамике в отношениях с Россией
Китайские аналитики рассказали о позитивной динамике в отношениях с Россией - РИА Новости, 08.05.2024
Китайские аналитики рассказали о позитивной динамике в отношениях с Россией
В то время как отношения России и Запада достигли самого низкого уровня со времен окончания холодной войны, отношения РФ и КНР остаются ясными и определенными,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T06:22
2024-05-08T06:22
россия
китай
восточная европа
владимир путин
юрий ушаков
шос
российский союз промышленников и предпринимателей
в мире
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ПЕКИН, 8 мая - РИА Новости. В то время как отношения России и Запада достигли самого низкого уровня со времен окончания холодной войны, отношения РФ и КНР остаются ясными и определенными, позитивная динамика в них сохранится и после начала нового президентского срока Владимира Путина, заявили китайские аналитики изданию Global Times. Путин во вторник принес присягу и официально вступил в должность президента РФ. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. Как заявил изданию младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь, в результате эскалации напряженности между Россией и Западом отношения между ними оказались на самом низком уровне со времен окончания холодной войны. По его мнению, ситуация с санкциями и контрсанкциями в краткосрочной перспективе не изменится. В то же время, как полагает преподаватель базы КНР-ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн, отношения между Китаем и Россией остаются ясными и определенными. "Их партнерство носит стратегический характер, хоть и не является альянсом, такой тип отношений обеспечивает обеим сторонам значительную гибкость. Учитывая нынешнее совпадение интересов двух сторон, по нашим прогнозам, в будущем китайско-российские отношения останутся здоровыми, устойчивыми и позитивными, не подверженными влиянию глобальных изменений", - сказал изданию Цуй Хэн. Новый президентский срок Путина будет сосредоточен на поддержании единства, стабильности и безопасности России, а также на развитии национальной экономики и общественного благосостояния, считает Ян Цзинь. "Это включает решение ряда проблем в развитии промышленности, торговли и сельского хозяйства, а также повышение уровня жизни людей", - полагает аналитик. Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля, сообщил, что у него в мае планируется визит в Китай. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, поездка в Китай станет первым международным визитом после вступления Путина в должность. Этот визит будет носить статус государственного. Сроки будут объявлены в ближайшие дни, рассказал Ушаков.
https://ria.ru/20240507/zapad-1944279616.html
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россия, китай, восточная европа, владимир путин, юрий ушаков, шос, российский союз промышленников и предпринимателей, в мире
Россия, Китай, Восточная Европа, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ШОС, Российский союз промышленников и предпринимателей, В мире
Китайские аналитики рассказали о позитивной динамике в отношениях с Россией

Global Times: отношения России и Запада остаются ясными и определенными

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 мая - РИА Новости. В то время как отношения России и Запада достигли самого низкого уровня со времен окончания холодной войны, отношения РФ и КНР остаются ясными и определенными, позитивная динамика в них сохранится и после начала нового президентского срока Владимира Путина, заявили китайские аналитики изданию Global Times.
Путин во вторник принес присягу и официально вступил в должность президента РФ. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
СМИ: Си Цзиньпина рассердили требования Запада по России
7 мая, 04:29
Как заявил изданию младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь, в результате эскалации напряженности между Россией и Западом отношения между ними оказались на самом низком уровне со времен окончания холодной войны. По его мнению, ситуация с санкциями и контрсанкциями в краткосрочной перспективе не изменится.
В то же время, как полагает преподаватель базы КНР-ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн, отношения между Китаем и Россией остаются ясными и определенными.
"Их партнерство носит стратегический характер, хоть и не является альянсом, такой тип отношений обеспечивает обеим сторонам значительную гибкость. Учитывая нынешнее совпадение интересов двух сторон, по нашим прогнозам, в будущем китайско-российские отношения останутся здоровыми, устойчивыми и позитивными, не подверженными влиянию глобальных изменений", - сказал изданию Цуй Хэн.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай и Россия решают проблему с платежами
7 мая, 17:30
Новый президентский срок Путина будет сосредоточен на поддержании единства, стабильности и безопасности России, а также на развитии национальной экономики и общественного благосостояния, считает Ян Цзинь.
"Это включает решение ряда проблем в развитии промышленности, торговли и сельского хозяйства, а также повышение уровня жизни людей", - полагает аналитик.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля, сообщил, что у него в мае планируется визит в Китай. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, поездка в Китай станет первым международным визитом после вступления Путина в должность. Этот визит будет носить статус государственного. Сроки будут объявлены в ближайшие дни, рассказал Ушаков.
Лидер КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон на заседании Франко-китайского делового совета в Париже - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Китай поддержит мирную конференцию в случае признания и Россией, и Украиной
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