Китайские аналитики рассказали о позитивной динамике в отношениях с Россией
Global Times: отношения России и Запада остаются ясными и определенными
Флаги КНР и России. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мая - РИА Новости. В то время как отношения России и Запада достигли самого низкого уровня со времен окончания холодной войны, отношения РФ и КНР остаются ясными и определенными, позитивная динамика в них сохранится и после начала нового президентского срока Владимира Путина, заявили китайские аналитики изданию Global Times.
Путин во вторник принес присягу и официально вступил в должность президента РФ. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.
Как заявил изданию младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь, в результате эскалации напряженности между Россией и Западом отношения между ними оказались на самом низком уровне со времен окончания холодной войны. По его мнению, ситуация с санкциями и контрсанкциями в краткосрочной перспективе не изменится.
В то же время, как полагает преподаватель базы КНР-ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн, отношения между Китаем и Россией остаются ясными и определенными.
"Их партнерство носит стратегический характер, хоть и не является альянсом, такой тип отношений обеспечивает обеим сторонам значительную гибкость. Учитывая нынешнее совпадение интересов двух сторон, по нашим прогнозам, в будущем китайско-российские отношения останутся здоровыми, устойчивыми и позитивными, не подверженными влиянию глобальных изменений", - сказал изданию Цуй Хэн.
Новый президентский срок Путина будет сосредоточен на поддержании единства, стабильности и безопасности России, а также на развитии национальной экономики и общественного благосостояния, считает Ян Цзинь.
"Это включает решение ряда проблем в развитии промышленности, торговли и сельского хозяйства, а также повышение уровня жизни людей", - полагает аналитик.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля, сообщил, что у него в мае планируется визит в Китай. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, поездка в Китай станет первым международным визитом после вступления Путина в должность. Этот визит будет носить статус государственного. Сроки будут объявлены в ближайшие дни, рассказал Ушаков.