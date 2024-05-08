https://ria.ru/20240508/kitay-1944569508.html

Китайские аналитики рассказали о позитивной динамике в отношениях с Россией

Китайские аналитики рассказали о позитивной динамике в отношениях с Россией - РИА Новости, 08.05.2024

Китайские аналитики рассказали о позитивной динамике в отношениях с Россией

В то время как отношения России и Запада достигли самого низкого уровня со времен окончания холодной войны, отношения РФ и КНР остаются ясными и определенными,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T06:22

2024-05-08T06:22

2024-05-08T06:22

россия

китай

восточная европа

владимир путин

юрий ушаков

шос

российский союз промышленников и предпринимателей

в мире

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ПЕКИН, 8 мая - РИА Новости. В то время как отношения России и Запада достигли самого низкого уровня со времен окончания холодной войны, отношения РФ и КНР остаются ясными и определенными, позитивная динамика в них сохранится и после начала нового президентского срока Владимира Путина, заявили китайские аналитики изданию Global Times. Путин во вторник принес присягу и официально вступил в должность президента РФ. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. Как заявил изданию младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь, в результате эскалации напряженности между Россией и Западом отношения между ними оказались на самом низком уровне со времен окончания холодной войны. По его мнению, ситуация с санкциями и контрсанкциями в краткосрочной перспективе не изменится. В то же время, как полагает преподаватель базы КНР-ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн, отношения между Китаем и Россией остаются ясными и определенными. "Их партнерство носит стратегический характер, хоть и не является альянсом, такой тип отношений обеспечивает обеим сторонам значительную гибкость. Учитывая нынешнее совпадение интересов двух сторон, по нашим прогнозам, в будущем китайско-российские отношения останутся здоровыми, устойчивыми и позитивными, не подверженными влиянию глобальных изменений", - сказал изданию Цуй Хэн. Новый президентский срок Путина будет сосредоточен на поддержании единства, стабильности и безопасности России, а также на развитии национальной экономики и общественного благосостояния, считает Ян Цзинь. "Это включает решение ряда проблем в развитии промышленности, торговли и сельского хозяйства, а также повышение уровня жизни людей", - полагает аналитик. Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля, сообщил, что у него в мае планируется визит в Китай. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, поездка в Китай станет первым международным визитом после вступления Путина в должность. Этот визит будет носить статус государственного. Сроки будут объявлены в ближайшие дни, рассказал Ушаков.

https://ria.ru/20240507/zapad-1944279616.html

https://ria.ru/20240507/khankhuey-1944352968.html

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944247943.html

россия

китай

восточная европа

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россия, китай, восточная европа, владимир путин, юрий ушаков, шос, российский союз промышленников и предпринимателей, в мире