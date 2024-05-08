https://ria.ru/20240508/khusity-1944575745.html

Хуситы запустили три беспилотника в направлении Аденского залива

Хуситы запустили три беспилотника в направлении Аденского залива - РИА Новости, 08.05.2024

Хуситы запустили три беспилотника в направлении Аденского залива

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) запустило три беспилотника и противокорабельную баллистическую ракету в направлении Аденского... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T07:44

2024-05-08T07:44

2024-05-08T07:44

в мире

израиль

аденский залив

сша

ансар алла

вооруженные силы сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) запустило три беспилотника и противокорабельную баллистическую ракету в направлении Аденского залива, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х. "Хуситы запустили три беспилотные воздушные системы (БПЛА) над Аденским заливом из контролируемых хуситами районов в Йемене... Хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету (ПБР) над Аденским заливом", - написало CENTCOM в своём аккаунте. Как отмечают ВС США, корабль коалиции успешно атаковал один БПЛА, силы CENTCOM успешно атаковали второй БПЛА, а третий БПЛА "разбился в Аденском заливе". Сообщается, что информации о ранениях и ущербе от судов не поступало. Несколько дней назад движение "Ансар Алла" объявило о расширении масштаба своих операций в Красном, Аравийском морях и Индийском океане против судов, связанных с Израилем или направляющихся в его порты, и начале преследования израильских судов в Средиземном море, если Израиль начнет военную операцию в палестинском Рафахе, где скопились перемещенные лица с севера. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хусти в минувший четверг сообщил об атаках на 107 судов в Красном, Аравийском морях, Аденском заливе и Индийском океане с ноября прошлого года в знак солидарности с палестинскими группировками в секторе Газа, пригрозив перейти к новому этапу эскалации против Израиля и США, если агрессия в секторе Газа продолжится. В январе США и Великобритания начали наносить массированные удары по объектам "Ансар Аллах" в нескольких йеменских городах на фоне нападений группировки на суда, связанные с Израилем или направляющиеся в его порты, после чего хуситы включили в объекты атак американские и британские корабли. В октябре прошлого года хуситы объявили о начале операций против связанных с Израилем судов, которые они готовы прекратить только в случае окончания военных действий в секторе Газа и снятия с него блокады.

https://ria.ru/20240508/predlozhenie-1944553130.html

https://ria.ru/20240503/rafakh-1943719835.html

https://ria.ru/20240503/ssha-1943628041.html

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в мире, израиль, аденский залив, сша, ансар алла, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене, йемен