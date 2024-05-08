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Хуситы запустили три беспилотника в направлении Аденского залива - РИА Новости, 08.05.2024
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07:44 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/khusity-1944575745.html
Хуситы запустили три беспилотника в направлении Аденского залива
Хуситы запустили три беспилотника в направлении Аденского залива - РИА Новости, 08.05.2024
Хуситы запустили три беспилотника в направлении Аденского залива
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) запустило три беспилотника и противокорабельную баллистическую ракету в направлении Аденского... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:44
2024-05-08T07:44
в мире
израиль
аденский залив
сша
ансар алла
вооруженные силы сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) запустило три беспилотника и противокорабельную баллистическую ракету в направлении Аденского залива, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х. "Хуситы запустили три беспилотные воздушные системы (БПЛА) над Аденским заливом из контролируемых хуситами районов в Йемене... Хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету (ПБР) над Аденским заливом", - написало CENTCOM в своём аккаунте. Как отмечают ВС США, корабль коалиции успешно атаковал один БПЛА, силы CENTCOM успешно атаковали второй БПЛА, а третий БПЛА "разбился в Аденском заливе". Сообщается, что информации о ранениях и ущербе от судов не поступало. Несколько дней назад движение "Ансар Алла" объявило о расширении масштаба своих операций в Красном, Аравийском морях и Индийском океане против судов, связанных с Израилем или направляющихся в его порты, и начале преследования израильских судов в Средиземном море, если Израиль начнет военную операцию в палестинском Рафахе, где скопились перемещенные лица с севера. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хусти в минувший четверг сообщил об атаках на 107 судов в Красном, Аравийском морях, Аденском заливе и Индийском океане с ноября прошлого года в знак солидарности с палестинскими группировками в секторе Газа, пригрозив перейти к новому этапу эскалации против Израиля и США, если агрессия в секторе Газа продолжится. В январе США и Великобритания начали наносить массированные удары по объектам "Ансар Аллах" в нескольких йеменских городах на фоне нападений группировки на суда, связанные с Израилем или направляющиеся в его порты, после чего хуситы включили в объекты атак американские и британские корабли. В октябре прошлого года хуситы объявили о начале операций против связанных с Израилем судов, которые они готовы прекратить только в случае окончания военных действий в секторе Газа и снятия с него блокады.
https://ria.ru/20240508/predlozhenie-1944553130.html
https://ria.ru/20240503/rafakh-1943719835.html
https://ria.ru/20240503/ssha-1943628041.html
израиль
аденский залив
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в мире, израиль, аденский залив, сша, ансар алла, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене, йемен
В мире, Израиль, Аденский залив, США, Ансар Алла, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Военная операция США и Британии в Йемене, Йемен
Хуситы запустили три беспилотника в направлении Аденского залива

CENTCOM: хуситы запустили три беспилотника и ракету в сторону Аденского залива

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) запустило три беспилотника и противокорабельную баллистическую ракету в направлении Аденского залива, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.
"Хуситы запустили три беспилотные воздушные системы (БПЛА) над Аденским заливом из контролируемых хуситами районов в Йемене... Хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету (ПБР) над Аденским заливом", - написало CENTCOM в своём аккаунте.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Хуситы заявили, что получили от США "заманчивые" предложения
Вчера, 00:35
Как отмечают ВС США, корабль коалиции успешно атаковал один БПЛА, силы CENTCOM успешно атаковали второй БПЛА, а третий БПЛА "разбился в Аденском заливе".
Сообщается, что информации о ранениях и ущербе от судов не поступало.
Несколько дней назад движение "Ансар Алла" объявило о расширении масштаба своих операций в Красном, Аравийском морях и Индийском океане против судов, связанных с Израилем или направляющихся в его порты, и начале преследования израильских судов в Средиземном море, если Израиль начнет военную операцию в палестинском Рафахе, где скопились перемещенные лица с севера.
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3 мая, 16:15
Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хусти в минувший четверг сообщил об атаках на 107 судов в Красном, Аравийском морях, Аденском заливе и Индийском океане с ноября прошлого года в знак солидарности с палестинскими группировками в секторе Газа, пригрозив перейти к новому этапу эскалации против Израиля и США, если агрессия в секторе Газа продолжится.
В январе США и Великобритания начали наносить массированные удары по объектам "Ансар Аллах" в нескольких йеменских городах на фоне нападений группировки на суда, связанные с Израилем или направляющиеся в его порты, после чего хуситы включили в объекты атак американские и британские корабли.
В октябре прошлого года хуситы объявили о начале операций против связанных с Израилем судов, которые они готовы прекратить только в случае окончания военных действий в секторе Газа и снятия с него блокады.
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12 - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
США перебрасывают истребители и беспилотники в Катар, пишут СМИ
3 мая, 10:39
 
В миреИзраильАденский заливСШААнсар АллаВооруженные силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВоенная операция США и Британии в ЙеменеЙемен
 
 
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