Хуситы запустили три беспилотника в направлении Аденского залива
CENTCOM: хуситы запустили три беспилотника и ракету в сторону Аденского залива
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) запустило три беспилотника и противокорабельную баллистическую ракету в направлении Аденского залива, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.
"Хуситы запустили три беспилотные воздушные системы (БПЛА) над Аденским заливом из контролируемых хуситами районов в Йемене... Хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету (ПБР) над Аденским заливом", - написало CENTCOM в своём аккаунте.
Как отмечают ВС США, корабль коалиции успешно атаковал один БПЛА, силы CENTCOM успешно атаковали второй БПЛА, а третий БПЛА "разбился в Аденском заливе".
Сообщается, что информации о ранениях и ущербе от судов не поступало.
Несколько дней назад движение "Ансар Алла" объявило о расширении масштаба своих операций в Красном, Аравийском морях и Индийском океане против судов, связанных с Израилем или направляющихся в его порты, и начале преследования израильских судов в Средиземном море, если Израиль начнет военную операцию в палестинском Рафахе, где скопились перемещенные лица с севера.
Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хусти в минувший четверг сообщил об атаках на 107 судов в Красном, Аравийском морях, Аденском заливе и Индийском океане с ноября прошлого года в знак солидарности с палестинскими группировками в секторе Газа, пригрозив перейти к новому этапу эскалации против Израиля и США, если агрессия в секторе Газа продолжится.
В январе США и Великобритания начали наносить массированные удары по объектам "Ансар Аллах" в нескольких йеменских городах на фоне нападений группировки на суда, связанные с Израилем или направляющиеся в его порты, после чего хуситы включили в объекты атак американские и британские корабли.
В октябре прошлого года хуситы объявили о начале операций против связанных с Израилем судов, которые они готовы прекратить только в случае окончания военных действий в секторе Газа и снятия с него блокады.