https://ria.ru/20240508/ketchup-1760240634.html

Вкусный соус из натуральных продуктов: готовим кетчуп в домашних условиях

Вкусный соус из натуральных продуктов: готовим кетчуп в домашних условиях

Вкусный соус из натуральных продуктов: готовим кетчуп в домашних условиях

Покупной кетчуп, в котором много консервантов, можно заменить приготовленным дома. Это не займет много времени и сил, зато на столе будет натуральный продукт... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:09

2024-05-08T13:09

2024-05-08T13:09

питание

кулинария

еда

рецепты

россия

простые рецепты

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Покупной кетчуп, в котором много консервантов, можно заменить приготовленным дома. Это не займет много времени и сил, зато на столе будет натуральный продукт. Простым и быстрым рецептом с РИА Новости поделился Максим Горбачев, шеф-повар ресторана "Фленово-парк".Кетчуп — это соус, основными компонентами которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и черный перец и многие другие). Широко используется в кулинарии в качестве универсальной жидкой приправы, особенно для мяса.Ингредиенты:Приготовление:Так как соус натуральный и в составе есть скоропортящиеся продукты, его можно хранить всего несколько дней.

https://ria.ru/20211112/mayonez-1758744877.html

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