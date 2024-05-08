Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения
Путин подписал указ об основах госполитики в области исторического просвещения
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин принимает парад Президентского полка после церемонии инаугурации
Владимир Путин принимает парад Президентского полка после церемонии инаугурации
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения", — говорится в документе.
Россия находится в сложном периоде истории, заявил Путин
2 апреля, 14:58
Цели этой политики — формирование общероссийской гражданской идентичности, укрепление общности Русского мира на основе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, борьба с деструктивными идеологическими установками.
Россия в указе названа государством-цивилизацией, сплотившей русский и другие народы на пространстве Евразии. При этом страна сталкивается с попытками Запада фальсифицировать историю, отрицать и приуменьшать ее вклад в развитие мировой цивилизации, исказить представления о государстве. Для противодействия этим вызовам президент поставил задачи:
- популяризовать достижения российской науки и культуры;
- заниматься патриотическим воспитанием;
- сохранять память о защитниках Отечества и выдающихся личностях в отечественной истории;
- расширять и совершенствовать просветительскую работу с россиянами, проживающими за рубежом;
- обеспечить доступ к достоверным и научно обоснованным историческим знаниям и объективной информации о месте и роли России в мировой истории;
- повысить престиж профессий, связанных с историческим просвещением.
При реализации госполитики в этой области создадут единую платформу с доступом к материалам по истории России, а также линейку учебников по истории, в том числе родного края.
Кроме того, глава государства поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр, чтобы исключить распространение искаженного представления об исторических событиях. Еще одна задача — замена иностранных образовательных цифровых платформ на отечественные.
Президент упомянул в документе цели, связанные с повышением исторической грамотности россиян:
- разработка и принятие единого федерального историко-культурного стандарта;
- популяризация истории развития культуры, науки, техники, ВПК и военной истории России;
- формирование госпрограммы по развитию школьного и студенческого познавательного туризма;
- поддержка исторического краеведения;
- создание произведений, формирующих негативное отношение к нацизму;
- возрождение внеклассного и внеаудиторного исторического просвещения.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 8 мая.