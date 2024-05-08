https://ria.ru/20240508/istoriya-1944643540.html

Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения

Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения - РИА Новости, 08.05.2024

Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения

Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:05

2024-05-08T13:05

2024-05-08T15:19

владимир путин

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политика

евразия

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социальный навигатор

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения", — говорится в документе.Цели этой политики — формирование общероссийской гражданской идентичности, укрепление общности Русского мира на основе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, борьба с деструктивными идеологическими установками.Россия в указе названа государством-цивилизацией, сплотившей русский и другие народы на пространстве Евразии. При этом страна сталкивается с попытками Запада фальсифицировать историю, отрицать и приуменьшать ее вклад в развитие мировой цивилизации, исказить представления о государстве. Для противодействия этим вызовам президент поставил задачи:При реализации госполитики в этой области создадут единую платформу с доступом к материалам по истории России, а также линейку учебников по истории, в том числе родного края.Кроме того, глава государства поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр, чтобы исключить распространение искаженного представления об исторических событиях. Еще одна задача — замена иностранных образовательных цифровых платформ на отечественные.Президент упомянул в документе цели, связанные с повышением исторической грамотности россиян:Указ вступает в силу со дня его подписания, 8 мая.

https://ria.ru/20240402/putin-1937357135.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

https://ria.ru/20240211/intervyu-1926742589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, политика, евразия, общество, социальный навигатор, сн_образование