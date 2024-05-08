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Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения - РИА Новости, 08.05.2024
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13:05 08.05.2024 (обновлено: 15:19 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/istoriya-1944643540.html
Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения
Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения - РИА Новости, 08.05.2024
Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения
Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:05
2024-05-08T15:19
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения", — говорится в документе.Цели этой политики — формирование общероссийской гражданской идентичности, укрепление общности Русского мира на основе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, борьба с деструктивными идеологическими установками.Россия в указе названа государством-цивилизацией, сплотившей русский и другие народы на пространстве Евразии. При этом страна сталкивается с попытками Запада фальсифицировать историю, отрицать и приуменьшать ее вклад в развитие мировой цивилизации, исказить представления о государстве. Для противодействия этим вызовам президент поставил задачи:При реализации госполитики в этой области создадут единую платформу с доступом к материалам по истории России, а также линейку учебников по истории, в том числе родного края.Кроме того, глава государства поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр, чтобы исключить распространение искаженного представления об исторических событиях. Еще одна задача — замена иностранных образовательных цифровых платформ на отечественные.Президент упомянул в документе цели, связанные с повышением исторической грамотности россиян:Указ вступает в силу со дня его подписания, 8 мая.
https://ria.ru/20240402/putin-1937357135.html
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владимир путин, россия, политика, евразия, общество, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Россия, Политика, Евразия, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения

Путин подписал указ об основах госполитики в области исторического просвещения

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Владимир Путин принимает парад Президентского полка после церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения", — говорится в документе.
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Цели этой политики — формирование общероссийской гражданской идентичности, укрепление общности Русского мира на основе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, борьба с деструктивными идеологическими установками.
Россия в указе названа государством-цивилизацией, сплотившей русский и другие народы на пространстве Евразии. При этом страна сталкивается с попытками Запада фальсифицировать историю, отрицать и приуменьшать ее вклад в развитие мировой цивилизации, исказить представления о государстве. Для противодействия этим вызовам президент поставил задачи:
  • популяризовать достижения российской науки и культуры;
  • заниматься патриотическим воспитанием;
  • сохранять память о защитниках Отечества и выдающихся личностях в отечественной истории;
  • расширять и совершенствовать просветительскую работу с россиянами, проживающими за рубежом;
  • обеспечить доступ к достоверным и научно обоснованным историческим знаниям и объективной информации о месте и роли России в мировой истории;
  • повысить престиж профессий, связанных с историческим просвещением.
При реализации госполитики в этой области создадут единую платформу с доступом к материалам по истории России, а также линейку учебников по истории, в том числе родного края.
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Кроме того, глава государства поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр, чтобы исключить распространение искаженного представления об исторических событиях. Еще одна задача — замена иностранных образовательных цифровых платформ на отечественные.
Президент упомянул в документе цели, связанные с повышением исторической грамотности россиян:
  • разработка и принятие единого федерального историко-культурного стандарта;
  • популяризация истории развития культуры, науки, техники, ВПК и военной истории России;
  • формирование госпрограммы по развитию школьного и студенческого познавательного туризма;
  • поддержка исторического краеведения;
  • создание произведений, формирующих негативное отношение к нацизму;
  • возрождение внеклассного и внеаудиторного исторического просвещения.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 8 мая.
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