https://ria.ru/20240508/granata-1944755994.html
В Петербурге у школьника в рюкзаке сработала страйкбольная граната
В Петербурге у школьника в рюкзаке сработала страйкбольная граната - РИА Новости, 08.05.2024
В Петербурге у школьника в рюкзаке сработала страйкбольная граната
Инвентарь для игры в страйкбол сработал в рюкзаке шестиклассника в школе Приморского района Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:48
2024-05-08T17:48
2024-05-08T17:48
происшествия
приморский район
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Инвентарь для игры в страйкбол сработал в рюкзаке шестиклассника в школе Приморского района Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, инцидент произошел в среду днём в школе на Планерной улице, 73. "Как установили полицейские, 12-летний ученик 6-го класса школы ранее приобрел свободным доступом игровой элемент для страйкбола, который по неосторожности сработал в его рюкзаке", - говорится в сообщении. Как уточняют в полиции, пострадавших нет, со школьником и его родителями проведена профилактическая беседа.
https://ria.ru/20231221/shkolnik-1917116751.html
приморский район
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский район, санкт-петербург, россия
Происшествия, Приморский район, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге у школьника в рюкзаке сработала страйкбольная граната
МВД: в Петербурге у шестиклассника в рюкзаке сработала страйкбольная граната