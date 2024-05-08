https://ria.ru/20240508/granata-1944755994.html

В Петербурге у школьника в рюкзаке сработала страйкбольная граната

В Петербурге у школьника в рюкзаке сработала страйкбольная граната - РИА Новости, 08.05.2024

В Петербурге у школьника в рюкзаке сработала страйкбольная граната

Инвентарь для игры в страйкбол сработал в рюкзаке шестиклассника в школе Приморского района Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:48

2024-05-08T17:48

2024-05-08T17:48

происшествия

приморский район

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Инвентарь для игры в страйкбол сработал в рюкзаке шестиклассника в школе Приморского района Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, инцидент произошел в среду днём в школе на Планерной улице, 73. "Как установили полицейские, 12-летний ученик 6-го класса школы ранее приобрел свободным доступом игровой элемент для страйкбола, который по неосторожности сработал в его рюкзаке", - говорится в сообщении. Как уточняют в полиции, пострадавших нет, со школьником и его родителями проведена профилактическая беседа.

https://ria.ru/20231221/shkolnik-1917116751.html

приморский район

санкт-петербург

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происшествия, приморский район, санкт-петербург, россия