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В Петербурге у школьника в рюкзаке сработала страйкбольная граната - РИА Новости, 08.05.2024
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17:48 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/granata-1944755994.html
В Петербурге у школьника в рюкзаке сработала страйкбольная граната
В Петербурге у школьника в рюкзаке сработала страйкбольная граната - РИА Новости, 08.05.2024
В Петербурге у школьника в рюкзаке сработала страйкбольная граната
Инвентарь для игры в страйкбол сработал в рюкзаке шестиклассника в школе Приморского района Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:48
2024-05-08T17:48
происшествия
приморский район
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Инвентарь для игры в страйкбол сработал в рюкзаке шестиклассника в школе Приморского района Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, инцидент произошел в среду днём в школе на Планерной улице, 73. "Как установили полицейские, 12-летний ученик 6-го класса школы ранее приобрел свободным доступом игровой элемент для страйкбола, который по неосторожности сработал в его рюкзаке", - говорится в сообщении. Как уточняют в полиции, пострадавших нет, со школьником и его родителями проведена профилактическая беседа.
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приморский район
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происшествия, приморский район, санкт-петербург, россия
Происшествия, Приморский район, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге у школьника в рюкзаке сработала страйкбольная граната

МВД: в Петербурге у шестиклассника в рюкзаке сработала страйкбольная граната

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Инвентарь для игры в страйкбол сработал в рюкзаке шестиклассника в школе Приморского района Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, инцидент произошел в среду днём в школе на Планерной улице, 73.
"Как установили полицейские, 12-летний ученик 6-го класса школы ранее приобрел свободным доступом игровой элемент для страйкбола, который по неосторожности сработал в его рюкзаке", - говорится в сообщении.
Как уточняют в полиции, пострадавших нет, со школьником и его родителями проведена профилактическая беседа.
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