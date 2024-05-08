Рейтинг@Mail.ru
В Аддис-Абебе открылась фотовыставка ко Дню Победы - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 08.05.2024 (обновлено: 19:58 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/fotovystavka-1944799400.html
В Аддис-Абебе открылась фотовыставка ко Дню Победы
В Аддис-Абебе открылась фотовыставка ко Дню Победы - РИА Новости, 08.05.2024
В Аддис-Абебе открылась фотовыставка ко Дню Победы
Медиагруппа "Россия сегодня" и Международное информационное агентство и радио Sputnik совместно с представительством Россотрудничества в Эфиопии на площадке... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:57
2024-05-08T19:58
эфиопия
аддис-абеба
россия
макс альперт
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
sputnik
миа "россия сегодня"
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944792422_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e8be83f531dfc841649d9e5582501133.jpg
АДДИС-АБЕБА, 8 мая – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Международное информационное агентство и радио Sputnik совместно с представительством Россотрудничества в Эфиопии на площадке Русского Дома в Аддис-Абебе открыли фотовыставку, посвященную событиям Великой Отечественной войны.Среди представленных работ – легендарное фото Израиля Озерского "Солдатский труд", работы Макса Альперта "Комбат" и "Парад Победы на Красной площади в Москве", одна из самых известных работ Владимира Гребнева –"Знамя победы над Рейхстагом", сделанная в мае 1945 года. Фотовыставка также включает работы Якова Рюмкина, Георгия Зельма, Наума Грановского, Всеволода Тарасевича.Открывая экспозицию, посол РФ в Эфиопии Евгений Терёхин отметил: "В этом году празднования в столице братской Эфиопии приобретают особое звучание – несколько дней назад мы уже отмечали День победы эфиопских патриотов в войне над фашистской Италией. Этот день практически совпал по хронологии с празднованием Светлого праздника Пасхи в этом году. Вслед за этим мы празднуем День Великой Победы советского народа. Это совпадение демонстрирует триединую сущность праздника – победу наших народов в борьбе с общим врагом, и эта победа была освещена нашей общей религией и общей верой".Руководитель представительства Россотрудничества в Эфиопии Александр Евстигнеев, выступая на мероприятии, сказал: "Мы хотим показать нашим эфиопским друзьям фотосвидетельства важнейшей части истории не только России, всего человечества — победу над фашизмом. И цену, которую пришлось заплатить советскому народу за эту победу"."Эфиопии эти события не чужды – среди ряда историков существует мнение, что Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а ранее, с нападения фашистской Италии на Эфиопию 3 октября 1935 года. Историческая дискуссия на эту тему продолжается. Для нас же важно помнить и напоминать, что само существование наших стран отвоёвано с оружием в руках у абсолютного зла. И важно не дать ему возродиться", – отметил Евстигнеев.
https://ria.ru/20240417/proekty-1940574564.html
эфиопия
аддис-абеба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944792422_160:0:1360:900_1920x0_80_0_0_48d8c3965b665f08e8f916810fb12fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эфиопия, аддис-абеба, россия, макс альперт, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), sputnik, миа "россия сегодня", великая отечественная война (1941-1945), день победы, день победы — 2024
Эфиопия, Аддис-Абеба, Россия, Макс Альперт, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Sputnik, МИА "Россия сегодня", Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы, День Победы — 2024

В Аддис-Абебе открылась фотовыставка ко Дню Победы

© Фото : Представительство Россотрудничества в ЭфиопииВ Аддис-Абебе открылась фотовыставка ко Дню Победы
В Аддис-Абебе открылась фотовыставка ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Представительство Россотрудничества в Эфиопии
В Аддис-Абебе открылась фотовыставка ко Дню Победы
Читать ria.ru в
АДДИС-АБЕБА, 8 мая – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Международное информационное агентство и радио Sputnik совместно с представительством Россотрудничества в Эфиопии на площадке Русского Дома в Аддис-Абебе открыли фотовыставку, посвященную событиям Великой Отечественной войны.
Среди представленных работ – легендарное фото Израиля Озерского "Солдатский труд", работы Макса Альперта "Комбат" и "Парад Победы на Красной площади в Москве", одна из самых известных работ Владимира Гребнева –"Знамя победы над Рейхстагом", сделанная в мае 1945 года. Фотовыставка также включает работы Якова Рюмкина, Георгия Зельма, Наума Грановского, Всеволода Тарасевича.
© Фото : Представительство Россотрудничества в ЭфиопииПосол РФ в Эфиопии Евгений Терехин и курсанты военного университета Министерства обороны Эфиопии на открытии фотовыставки ко Дню Победы
Посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин и курсанты военного университета Министерства обороны Эфиопии на открытии фотовыставки ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Представительство Россотрудничества в Эфиопии
Посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин и курсанты военного университета Министерства обороны Эфиопии на открытии фотовыставки ко Дню Победы
Открывая экспозицию, посол РФ в Эфиопии Евгений Терёхин отметил: "В этом году празднования в столице братской Эфиопии приобретают особое звучание – несколько дней назад мы уже отмечали День победы эфиопских патриотов в войне над фашистской Италией. Этот день практически совпал по хронологии с празднованием Светлого праздника Пасхи в этом году. Вслед за этим мы празднуем День Великой Победы советского народа. Это совпадение демонстрирует триединую сущность праздника – победу наших народов в борьбе с общим врагом, и эта победа была освещена нашей общей религией и общей верой".
Руководитель представительства Россотрудничества в Эфиопии Александр Евстигнеев, выступая на мероприятии, сказал: "Мы хотим показать нашим эфиопским друзьям фотосвидетельства важнейшей части истории не только России, всего человечества — победу над фашизмом. И цену, которую пришлось заплатить советскому народу за эту победу".
"Эфиопии эти события не чужды – среди ряда историков существует мнение, что Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а ранее, с нападения фашистской Италии на Эфиопию 3 октября 1935 года. Историческая дискуссия на эту тему продолжается. Для нас же важно помнить и напоминать, что само существование наших стран отвоёвано с оружием в руках у абсолютного зла. И важно не дать ему возродиться", – отметил Евстигнеев.
Вице-президент и первая леди Никарагуа Розарио Мурильо - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Проекты "России сегодня" получили благодарность вице-президента Никарагуа
17 апреля, 14:01
 
ЭфиопияАддис-АбебаРоссияМакс АльпертФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)SputnikМИА "Россия сегодня"Великая Отечественная война (1941-1945)День ПобедыДень Победы — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала