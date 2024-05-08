В Аддис-Абебе открылась фотовыставка ко Дню Победы
© Фото : Представительство Россотрудничества в ЭфиопииВ Аддис-Абебе открылась фотовыставка ко Дню Победы
© Фото : Представительство Россотрудничества в Эфиопии
В Аддис-Абебе открылась фотовыставка ко Дню Победы
АДДИС-АБЕБА, 8 мая – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Международное информационное агентство и радио Sputnik совместно с представительством Россотрудничества в Эфиопии на площадке Русского Дома в Аддис-Абебе открыли фотовыставку, посвященную событиям Великой Отечественной войны.
Среди представленных работ – легендарное фото Израиля Озерского "Солдатский труд", работы Макса Альперта "Комбат" и "Парад Победы на Красной площади в Москве", одна из самых известных работ Владимира Гребнева –"Знамя победы над Рейхстагом", сделанная в мае 1945 года. Фотовыставка также включает работы Якова Рюмкина, Георгия Зельма, Наума Грановского, Всеволода Тарасевича.
© Фото : Представительство Россотрудничества в ЭфиопииПосол РФ в Эфиопии Евгений Терехин и курсанты военного университета Министерства обороны Эфиопии на открытии фотовыставки ко Дню Победы
© Фото : Представительство Россотрудничества в Эфиопии
Посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин и курсанты военного университета Министерства обороны Эфиопии на открытии фотовыставки ко Дню Победы
Открывая экспозицию, посол РФ в Эфиопии Евгений Терёхин отметил: "В этом году празднования в столице братской Эфиопии приобретают особое звучание – несколько дней назад мы уже отмечали День победы эфиопских патриотов в войне над фашистской Италией. Этот день практически совпал по хронологии с празднованием Светлого праздника Пасхи в этом году. Вслед за этим мы празднуем День Великой Победы советского народа. Это совпадение демонстрирует триединую сущность праздника – победу наших народов в борьбе с общим врагом, и эта победа была освещена нашей общей религией и общей верой".
Руководитель представительства Россотрудничества в Эфиопии Александр Евстигнеев, выступая на мероприятии, сказал: "Мы хотим показать нашим эфиопским друзьям фотосвидетельства важнейшей части истории не только России, всего человечества — победу над фашизмом. И цену, которую пришлось заплатить советскому народу за эту победу".
"Эфиопии эти события не чужды – среди ряда историков существует мнение, что Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а ранее, с нападения фашистской Италии на Эфиопию 3 октября 1935 года. Историческая дискуссия на эту тему продолжается. Для нас же важно помнить и напоминать, что само существование наших стран отвоёвано с оружием в руках у абсолютного зла. И важно не дать ему возродиться", – отметил Евстигнеев.