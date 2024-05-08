https://ria.ru/20240508/fotovystavka-1944799400.html

В Аддис-Абебе открылась фотовыставка ко Дню Победы

В Аддис-Абебе открылась фотовыставка ко Дню Победы - РИА Новости, 08.05.2024

В Аддис-Абебе открылась фотовыставка ко Дню Победы

Медиагруппа "Россия сегодня" и Международное информационное агентство и радио Sputnik совместно с представительством Россотрудничества в Эфиопии на площадке... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:57

2024-05-08T19:57

2024-05-08T19:58

эфиопия

аддис-абеба

россия

макс альперт

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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великая отечественная война (1941-1945)

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АДДИС-АБЕБА, 8 мая – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Международное информационное агентство и радио Sputnik совместно с представительством Россотрудничества в Эфиопии на площадке Русского Дома в Аддис-Абебе открыли фотовыставку, посвященную событиям Великой Отечественной войны.Среди представленных работ – легендарное фото Израиля Озерского "Солдатский труд", работы Макса Альперта "Комбат" и "Парад Победы на Красной площади в Москве", одна из самых известных работ Владимира Гребнева –"Знамя победы над Рейхстагом", сделанная в мае 1945 года. Фотовыставка также включает работы Якова Рюмкина, Георгия Зельма, Наума Грановского, Всеволода Тарасевича.Открывая экспозицию, посол РФ в Эфиопии Евгений Терёхин отметил: "В этом году празднования в столице братской Эфиопии приобретают особое звучание – несколько дней назад мы уже отмечали День победы эфиопских патриотов в войне над фашистской Италией. Этот день практически совпал по хронологии с празднованием Светлого праздника Пасхи в этом году. Вслед за этим мы празднуем День Великой Победы советского народа. Это совпадение демонстрирует триединую сущность праздника – победу наших народов в борьбе с общим врагом, и эта победа была освещена нашей общей религией и общей верой".Руководитель представительства Россотрудничества в Эфиопии Александр Евстигнеев, выступая на мероприятии, сказал: "Мы хотим показать нашим эфиопским друзьям фотосвидетельства важнейшей части истории не только России, всего человечества — победу над фашизмом. И цену, которую пришлось заплатить советскому народу за эту победу"."Эфиопии эти события не чужды – среди ряда историков существует мнение, что Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а ранее, с нападения фашистской Италии на Эфиопию 3 октября 1935 года. Историческая дискуссия на эту тему продолжается. Для нас же важно помнить и напоминать, что само существование наших стран отвоёвано с оружием в руках у абсолютного зла. И важно не дать ему возродиться", – отметил Евстигнеев.

https://ria.ru/20240417/proekty-1940574564.html

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Алёна Пава

эфиопия, аддис-абеба, россия, макс альперт, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), sputnik, миа "россия сегодня", великая отечественная война (1941-1945), день победы, день победы — 2024