https://ria.ru/20240508/estoniya-1944758192.html

В Эстонии пригрозили задержаниями за использование советской символики

В Эстонии пригрозили задержаниями за использование советской символики - РИА Новости, 08.05.2024

В Эстонии пригрозили задержаниями за использование советской символики

Полиция Эстонии пригрозила задержаниями тем, кто решится 9 мая использовать советскую символику и георгиевские ленты, сообщила в среду подполковник эстонской... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:55

2024-05-08T17:55

2024-05-08T17:55

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ида-вирумаа

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Полиция Эстонии пригрозила задержаниями тем, кто решится 9 мая использовать советскую символику и георгиевские ленты, сообщила в среду подполковник эстонской полиции Елена Мирошниченко в интервью изданию Postimees. Она пояснила, что у полиции есть три варианта реагирования на использование "запрещенной в стране символики". Так, сотрудники правоохранительных органов могут попросить человека снять ленточку и "оформить его сразу же" на месте. "Если же человек не будет сотрудничать с полицией, не поймет, чего мы хотим, то тогда второй вариант: естественно, нарушителя доставят в отделение полиции", - заявила Мирошниченко. В случае, если полиция получит постфактум "какое-то сообщение с фотографией", то также будет начато производство, добавила подполковник. Она также отметила, что полиция будет "моментально" реагировать, если на Военное кладбище, где стоит памятник Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат", придут люди с "запрещенной символикой" или принесут с собой цветы с георгиевской ленточкой. Мирошниченко напомнила, что под "запрещенной символикой" будет пониматься не только георгиевская ленточка, но также советские флаги и военная форма. "Георгиевская лента запрещена не только 9 мая. Она запрещена в любой день", - подчеркнула она. За демонстрацию "запрещенной символики" в Эстонии может грозить штраф до 1200 евро или арест. Мирошниченко также отметила, что "с российским посольством никакого сотрудничества" у полиции нет. Кроме того, она заявила, что в городе Таллине не было разрешено проведение ни одного собрания на 9 мая. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат". В мае 2023 года портал государственного телерадиовещания ERR сообщал, что полиция Эстонии приняла решение запретить с 5 по 9 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, организацию проведения публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики".

https://ria.ru/20240425/lentochka-1942311891.html

https://ria.ru/20240508/germaniya-1944736722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эстония, таллин, ида-вирумаа, великая отечественная война (1941-1945)