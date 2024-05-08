https://ria.ru/20240508/estoniya-1944758192.html
В Эстонии пригрозили задержаниями за использование советской символики
В Эстонии пригрозили задержаниями за использование советской символики - РИА Новости, 08.05.2024
В Эстонии пригрозили задержаниями за использование советской символики
Полиция Эстонии пригрозила задержаниями тем, кто решится 9 мая использовать советскую символику и георгиевские ленты, сообщила в среду подполковник эстонской... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:55
2024-05-08T17:55
2024-05-08T17:55
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ида-вирумаа
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Полиция Эстонии пригрозила задержаниями тем, кто решится 9 мая использовать советскую символику и георгиевские ленты, сообщила в среду подполковник эстонской полиции Елена Мирошниченко в интервью изданию Postimees. Она пояснила, что у полиции есть три варианта реагирования на использование "запрещенной в стране символики". Так, сотрудники правоохранительных органов могут попросить человека снять ленточку и "оформить его сразу же" на месте. "Если же человек не будет сотрудничать с полицией, не поймет, чего мы хотим, то тогда второй вариант: естественно, нарушителя доставят в отделение полиции", - заявила Мирошниченко. В случае, если полиция получит постфактум "какое-то сообщение с фотографией", то также будет начато производство, добавила подполковник. Она также отметила, что полиция будет "моментально" реагировать, если на Военное кладбище, где стоит памятник Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат", придут люди с "запрещенной символикой" или принесут с собой цветы с георгиевской ленточкой. Мирошниченко напомнила, что под "запрещенной символикой" будет пониматься не только георгиевская ленточка, но также советские флаги и военная форма. "Георгиевская лента запрещена не только 9 мая. Она запрещена в любой день", - подчеркнула она. За демонстрацию "запрещенной символики" в Эстонии может грозить штраф до 1200 евро или арест. Мирошниченко также отметила, что "с российским посольством никакого сотрудничества" у полиции нет. Кроме того, она заявила, что в городе Таллине не было разрешено проведение ни одного собрания на 9 мая. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат". В мае 2023 года портал государственного телерадиовещания ERR сообщал, что полиция Эстонии приняла решение запретить с 5 по 9 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, организацию проведения публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики".
https://ria.ru/20240425/lentochka-1942311891.html
https://ria.ru/20240508/germaniya-1944736722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, таллин, ида-вирумаа, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Эстония, Таллин, Ида-Вирумаа, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Эстонии пригрозили задержаниями за использование советской символики
Полиция Эстонии пригрозила задержаниями за использование символики СССР 9 мая
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Полиция Эстонии пригрозила задержаниями тем, кто решится 9 мая использовать советскую символику и георгиевские ленты, сообщила в среду подполковник эстонской полиции Елена Мирошниченко в интервью изданию Postimees
.
Она пояснила, что у полиции есть три варианта реагирования на использование "запрещенной в стране символики". Так, сотрудники правоохранительных органов могут попросить человека снять ленточку и "оформить его сразу же" на месте. "Если же человек не будет сотрудничать с полицией, не поймет, чего мы хотим, то тогда второй вариант: естественно, нарушителя доставят в отделение полиции", - заявила Мирошниченко.
В случае, если полиция получит постфактум "какое-то сообщение с фотографией", то также будет начато производство, добавила подполковник.
Она также отметила, что полиция будет "моментально" реагировать, если на Военное кладбище, где стоит памятник Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат", придут люди с "запрещенной символикой" или принесут с собой цветы с георгиевской ленточкой. Мирошниченко напомнила, что под "запрещенной символикой" будет пониматься не только георгиевская ленточка, но также советские флаги и военная форма.
"Георгиевская лента запрещена не только 9 мая. Она запрещена в любой день", - подчеркнула она.
За демонстрацию "запрещенной символики" в Эстонии может грозить штраф до 1200 евро или арест. Мирошниченко также отметила, что "с российским посольством никакого сотрудничества" у полиции нет. Кроме того, она заявила, что в городе Таллине не было разрешено проведение ни одного собрания на 9 мая.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
В мае 2023 года портал государственного телерадиовещания ERR сообщал, что полиция Эстонии приняла решение запретить с 5 по 9 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, организацию проведения публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики".