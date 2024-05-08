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Следующее заседание ЕАЭС пройдет в декабре, заявил глава коллегии ЕЭК - РИА Новости, 08.05.2024
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20:28 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/eaes-1944807951.html
Следующее заседание ЕАЭС пройдет в декабре, заявил глава коллегии ЕЭК
Следующее заседание ЕАЭС пройдет в декабре, заявил глава коллегии ЕЭК - РИА Новости, 08.05.2024
Следующее заседание ЕАЭС пройдет в декабре, заявил глава коллегии ЕЭК
Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о проведении следующего заседания в декабре в Санкт-Петербурге, сообщил председатель коллегии РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:28
2024-05-08T20:28
бакытжан сагинтаев
экономика
санкт-петербург
москва
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о проведении следующего заседания в декабре в Санкт-Петербурге, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. Юбилейный саммит ЕАЭС состоялся в Москве в среду. Встреча лидеров ЕАЭС была приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза. "По итогам заседания главы государств договорились о проведении следующего заседания Высшего Евразийского экономического совета в декабре в городе Санкт-Петербург", - рассказал Сагинтаев журналистам после саммита.
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бакытжан сагинтаев, экономика, санкт-петербург, москва, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, россия
Бакытжан Сагинтаев, Экономика, Санкт-Петербург, Москва, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Россия
Следующее заседание ЕАЭС пройдет в декабре, заявил глава коллегии ЕЭК

Глава коллегии ЕЭК: следующее заседание ЕАЭС пройдет в декабре в Петербурге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о проведении следующего заседания в декабре в Санкт-Петербурге, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Юбилейный саммит ЕАЭС состоялся в Москве в среду. Встреча лидеров ЕАЭС была приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
"По итогам заседания главы государств договорились о проведении следующего заседания Высшего Евразийского экономического совета в декабре в городе Санкт-Петербург", - рассказал Сагинтаев журналистам после саммита.
Президент РФ Владимир Путин перед началом юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Путин пригласил участников саммита ЕЭАС на обед
Вчера, 20:01
 
Бакытжан СагинтаевЭкономикаСанкт-ПетербургМоскваЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияРоссия
 
 
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