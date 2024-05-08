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Следующее заседание ЕАЭС пройдет в декабре, заявил глава коллегии ЕЭК

Следующее заседание ЕАЭС пройдет в декабре, заявил глава коллегии ЕЭК - РИА Новости, 08.05.2024

Следующее заседание ЕАЭС пройдет в декабре, заявил глава коллегии ЕЭК

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о проведении следующего заседания в декабре в Санкт-Петербурге, сообщил председатель коллегии РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:28

2024-05-08T20:28

2024-05-08T20:28

бакытжан сагинтаев

экономика

санкт-петербург

москва

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о проведении следующего заседания в декабре в Санкт-Петербурге, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. Юбилейный саммит ЕАЭС состоялся в Москве в среду. Встреча лидеров ЕАЭС была приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза. "По итогам заседания главы государств договорились о проведении следующего заседания Высшего Евразийского экономического совета в декабре в городе Санкт-Петербург", - рассказал Сагинтаев журналистам после саммита.

https://ria.ru/20240508/sammit-1944802262.html

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бакытжан сагинтаев, экономика, санкт-петербург, москва, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, россия