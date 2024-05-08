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Токаев предложил создать единый безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
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19:08 08.05.2024 (обновлено: 20:22 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/eaes-1944782291.html
Токаев предложил создать единый безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС
Токаев предложил создать единый безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Токаев предложил создать единый безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что Союзу необходимо создать единый безбарьерный внутренний рынок и устранить практику РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:08
2024-05-08T20:22
евразийский экономический союз
казахстан
москва
россия
касым-жомарт токаев
евразийская экономическая комиссия
в мире
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что Союзу необходимо создать единый безбарьерный внутренний рынок и устранить практику применения скрытых ограничений."Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий, безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, так называемых точечных решений и какого-либо ручного управления. Это должно стать безусловным приоритетов работы Евразийской экономической комиссии", - заявил глава государства.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстана и и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
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евразийский экономический союз, казахстан, москва, россия, касым-жомарт токаев, евразийская экономическая комиссия, в мире
Евразийский экономический союз, Казахстан, Москва, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Евразийская экономическая комиссия, В мире
Токаев предложил создать единый безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС

Токаев предложил создать единый безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что Союзу необходимо создать единый безбарьерный внутренний рынок и устранить практику применения скрытых ограничений.
"Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий, безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, так называемых точечных решений и какого-либо ручного управления. Это должно стать безусловным приоритетов работы Евразийской экономической комиссии", - заявил глава государства.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстана и и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
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Евразийский экономический союзКазахстанМоскваРоссияКасым-Жомарт ТокаевЕвразийская экономическая комиссияВ мире
 
 
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