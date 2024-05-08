https://ria.ru/20240508/eaes-1944782291.html

Токаев предложил создать единый безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС

Токаев предложил создать единый безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Токаев предложил создать единый безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что Союзу необходимо создать единый безбарьерный внутренний рынок и устранить практику РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:08

2024-05-08T19:08

2024-05-08T20:22

евразийский экономический союз

казахстан

москва

россия

касым-жомарт токаев

евразийская экономическая комиссия

в мире

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что Союзу необходимо создать единый безбарьерный внутренний рынок и устранить практику применения скрытых ограничений."Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий, безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, так называемых точечных решений и какого-либо ручного управления. Это должно стать безусловным приоритетов работы Евразийской экономической комиссии", - заявил глава государства.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстана и и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.

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Кирилл Волков

евразийский экономический союз, казахстан, москва, россия, касым-жомарт токаев, евразийская экономическая комиссия, в мире