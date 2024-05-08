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"Шаг к углублению интеграции". В Кремле прошло заседание саммита ЕАЭС

"Шаг к углублению интеграции". В Кремле прошло заседание саммита ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

"Шаг к углублению интеграции". В Кремле прошло заседание саммита ЕАЭС

В Кремле состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:40

2024-05-08T18:40

2024-05-08T21:02

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Кремле состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.В среду днем прошла встреча членов совета в узком составе. В ней приняли участие лидеры Армении, России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. После небольшого перерыва к ним присоединились президенты Кубы и Узбекистана.Шаг к углублению интеграцииКак заявил Владимир Путин, благодаря ликвидации множества торговых и административных барьеров в ЕАЭС удалось обеспечить высокую степень свободы перемещения товаров."Страны "Пятерки" перешли на единые технические, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные нормы и стандарты", — указал он.Российский лидер также отметил высокие темпы роста объемов взаимных грузоперевозок, чему способствовало дополнительное обустройство и увеличение пропускной способности пограничных переходов между членами объединения."В активную фазу вошла работа по проекту крупнейшего международного коридора "Север — Юг", который обеспечит прямой выход продукции стран к портам на побережье Персидского залива и Индийского океана", — подчеркнул президент.Путин обратил внимание и на успешное достижение цели по бесперебойному снабжению внутреннего рынка союза продуктами питания и жизненно необходимыми видами сельхозпродукции.Кроме того, страны ЕАЭС прилагают усилия для продвижения промышленной кооперации, импортозамещения и укрепления технологического суверенитета государств — участников сообщества."Повысить эффективность общего рынка и сделать бизнес-процессы более быстрыми и удобными для предпринимателей и потребителей помогло бы взаимное признание используемых в странах ЕАЭС электронных подписей", — указал глава государства.По словам президента, сегодняшнее юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета — не только подведение итогов совместной работы за прошедшее десятилетие, но еще один конкретный шаг на пути углубления интеграции.Полюс притяженияПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, призвал обеспечить беспрепятственный доступ к госзакупкам внутри союза. По его словам, на деле рынок ЕАЭС защищается не от импорта из третьих стран, а от товаров и услуг, произведенных в государствах — членах объединения.Кроме того, глава республики выступил за цифровизацию техрегулирования, которая упростит получение информации и процессы сертификации и стандартизации внутри сообщества.Он также выразил мнение, что ЕАЭС уделяет недостаточно внимания диалогу со странами Африки и Латинской Америки, которые "наелись колониализма" от некоторых государств. Как отметил Лукашенко, геополитические оппоненты пытаются изолировать союз от премиальных рынков и передовых технологий, но его члены продолжают идти вперед."Мы в ответе за то, чтобы он (ЕАЭС. — Прим. ред.) и дальше развивался на благо наших народов, стал бы настоящим полюсом экономического притяжения в современном мире", — сказал президент.Новый импульс для ростаКак отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян, за десять лет существования ЕАЭС стал значимой площадкой для тесного экономического взаимодействия государств-членов.Развитие транспортных инфраструктур, по мнению политика, даст дополнительный импульс росту товарооборота внутри сообщества. В этом контексте он напомнил об инициированном Ереваном проекте "Перекресток мира"."Целью является создание необходимых логистических условий для развития торговых и экономических связей между заинтересованными государствами на основе полного уважения суверенитета, юрисдикции, паритетности и взаимности", — пояснил премьер.Пашинян также призвал членов ЕАЭС сосредоточить усилия для учета национальных приоритетов социально-экономического развития.Убрать барьерыПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, со своей стороны, заявил, что в условиях мировой нестабильности ЕАЭС должен стать более гибким и эффективным. Он призвал создать единый безбарьерный внутренний рынок и полностью устранить практику применения скрытых ограничений — так называемых точечных решений и ручного управления."Важно создать "бесшовную" логистику путем гармонизации тарифной политики и таможенных процедур, а также создания единого евразийского цифрового коридора", — подчеркнул глава республики.В качестве практической меры Токаев предложил начать внедрение в союзе механизма удаленной проверки товаросопроводительных бумаг с использованием QR-кодов и взаимного признания цифровых документов.Пространство доверияЛидер Киргизии Садыр Жапаров выступил за укрепление сотрудничества Евразийского экономического союза с Китаем. В частности, он подчеркнул особую важность сопряжения ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь". "В активной фазе находятся проектные работы по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Достигнуты договоренности по открытию новых и расширению пропускной способности действующих пунктов пропуска на границе с КНР", — указал он.Жапаров также призвал продолжать работу по устранению барьеров для перемещения граждан, товаров и капиталов внутри ЕАЭС и создать пространство доверия "не на бумаге, а на деле". Помимо этого, киргизский лидер отметил необходимость укрепления финансовой инфраструктуры союза.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз — одно из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

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