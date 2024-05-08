https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944408676.html

Межгосударственные отношения России и Киргизии

Межгосударственные отношения России и Киргизии - РИА Новости, 08.05.2024

Межгосударственные отношения России и Киргизии

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T03:46

2024-05-08T03:46

2024-05-08T03:46

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Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Киргизской Республикой, 27 июля 2000 года – российско-киргизская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. Договорно-правовую базу составляют более 170 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.Киргизия – стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов. Российско-киргизские контакты на высшем уровне носят интенсивный характер.24-25 февраля 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров посетил Россию с рабочим визитом. Это была его первая зарубежная поездка после избрания на пост президента.24 февраля в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Садыром Жапаровым.25 февраля Садыр Жапаров в ходе рабочего визита в Москву встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.Состоялись также его встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, представителями российского бизнеса. 17 марта президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии запуска Таласского золоторудного комбината на месторождении "Джеруй" на северо-западе Киргизии.24 мая Владимир Путин принял президента Киргизии Садыра Жапарова в Сочи. Главы государств обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Состоялся обмен мнениями по актуальным региональным проблемам, включая укрепление стабильности на киргизско-таджикистанской границе. 16 мая 2022 года лидеры двух стран встретились в Москве на саммите ОДКБ, по его окончании провели двустороннюю встречу.15 сентября Владимир Путин и Садыр Жапаров провели встречу "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан).13 октября "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоялась трехсторонняя встреча президентов России, Киргизии и Таджикистана.9 декабря президент России Владимир Путин посетил Бишкек, где принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Кроме того, в ходе визита Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. 26 декабря Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге.7 мая 2023 года президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Россию. 8 мая в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина Садыра Жапарова. Обсуждались текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках интеграционных объединений, а также региональная и международная проблематика. По итогам переговоров главы двух государств приняли Совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. 9 мая Садыр Жапаров присутствовал на военном параде в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.В ходе визита состоялась также встреча с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. 24-25 мая президент Киргизии Садыр Жапаров вновь посетил Москву. В рамках рабочего визита он принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума и в заседании Высшего Евразийского экономического совета.1 сентября 2023 года Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров по видеосвязи приняли участие в церемонии закладки оснований трех российско-киргизских школ – в Бишкеке, Баткене и Караколе. Обучение в строящихся образовательных учреждениях проходит на русском языке. Финансирование проекта осуществляется за счет средств Российской Федерации. 12-13 октября состоялся официальный визит президента России Владимира Путина в Киргизию. 12 октября состоялись переговоры Владимира Путина с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. По итогам встречи был подписан пакет документов. Владимир Путин вручил Садыру Жапарову государственную награду Российской Федерации – орден Почета. В рамках официального визита в Киргизскую Республику Владимир Путин возложил венок к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года в национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит".На церемонии также присутствовали президент Киргизии Садыр Жапаров и министр культуры, информации, спорта и молодежной политики республики Алтынбек Максутов.Владимир Путин и Садыр Жапаров также выступили на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской авиационной базы в Киргизской Республике.13 октября 2023 года президент России Владимир Путин принял участие в заседание Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств, которое прошло в Бишкеке. 24-26 декабря президент Киргизии Садыр Жапаров посетил с рабочим визитом Санкт-Петербург, где принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.26 декабря Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ.21 февраля 2024 года президент Киргизии Садыр Жапаров посетил торжественное открытие международного турнира "Игры будущего" в Казани. Состоялась также встреча с президентом России Владимиром Путиным. Развивается сотрудничество на уровне правительств двух стран.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров Киргизии – руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров регулярно общаются в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета. Очередная встреча состоялась 1 февраля 2024 года в Алма-Ате (Казахстан). 15 февраля 2024 года председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров посетил с рабочим визитом Москву.Состоялась встреча с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и Акылбек Жапаров регулярно встречаются как сопредседатели межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Очередная встреча состоялась 18 января 2024 года в Москве.Развивается российско-киргизское взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.23 октября 2020 года в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Киргизии и России Руслана Казакбаева и Сергея Лаврова. Это был первый зарубежный визит руководителя МИД Киргизии после назначения на эту должность. 25 февраля 2021 года состоялась очередная рабочая встреча Сергея Лаврова с Русланом Казакбаевым. В 2021 году главы МИД двух стран встречались также "на полях" заседаний СМИД СНГ в Москве 1 апреля и СМИД ОДКБ в Душанбе 19 мая.5 марта 2022 года глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев посетил Москву с официальным визитом. 13 мая 2022 года "на полях" СМИД СНГ в Душанбе (Таджикистан) Лавров встретился с новым министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.6 сентября 2023 года министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, который посетил Бишкек для участия в региональном семинаре "Укрепление режима ядерного нераспространения".2 марта 2024 года главы внешнеполитических ведомств России и Киргизии Сергей Лавров и Жээнбек Кулубаев провели встречу в Анталье (Турция) "на полях" третьего Анталийского дипломатического форума.Поддерживаются межпарламентские связи.14 апреля 2023 года председатель Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Нурланбек Шакиев принял участие в заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ, которое прошло в Санкт-Петербурге.25-26 апреля Нурланбек Шакиев посетил Москву с официальным визитом. В ходе визита состоялись встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.15-17 ноября 2023 года делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко находилась с рабочим визитом в Киргизии для участия в мероприятиях осенней сессии МПА СНГ. "На полях" мероприятий МПА СНГ в Бишкеке состоялась двусторонняя встреча Валентины Матвиенко с председателем Жогорку Кенеша Киргизии Нурланбеком Шакиевым. Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии с долей во внешней торговле республики около 30%. По итогам 2023 года объем взаимного товарооборота составил около 3,5 миллиарда долларов.Традиционные статьи российского экспорта – горюче-смазочные материалы, газ, минеральные ресурсы, древесина, строительные материалы, сельскохозяйственная продукция. Киргизия поставляет в Россию товары легкой промышленности, плодоовощную продукцию, а также бытовую технику и электронику.В настоящее время доля национальных валют в межгосударственных расчетах превышает 88%. Действует Межправительственная Российско-Киргизская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству (создана 10 октября 1997 года). 29 марта 2023 года в Бишкеке прошло 24-е заседание МПК.Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является газовая отрасль. Во исполнение двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии от 26 июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному обеспечению потребностей республики в газе. Реализуется "Генеральная схема газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года", которой охвачены все семь областей республики. В настоящее время проложено свыше 1250 километров газораспределительных сетей и подан природный газ в 53 населенных пункта, в которых проживают более 270 тысяч человек. Россия – один из ведущих инвесторов в Киргизию. Объем прямых инвестиций из России в 2022 году составил 145,6 миллиона долларов, по итогам 2023 года – 131,7 миллиона долларов. Инвестиции поступают в различные сферы: обрабатывающее производство, торговлю, геологоразведку, добычу полезных ископаемых.Российские компании рассматривают возможность участия и реализации проектов в развитии транспортной инфраструктуры Киргизии. В целях развития сотрудничества в сферах высоких технологий Россия готова предложить партнерам разработки в сфере цифровой трансформации, в области цифровизации городской среды, государственного управления, цифрового образования.В сентябре 2023 года в Бишкеке открылось представительство Российского экспортного центра. Оно призвано помочь российским компаниям в выходе на новый рынок, повысить доступность и популярность российской продукции среди потребителей в Киргизии.Эффективным инструментом двустороннего экономического сотрудничества является Российско-киргизский фонд развития (РКФР), предоставляющий льготные кредиты на цели устойчивого социально-экономического развития республики.РКФР профинансировал 3,4 тысячи проектов на общую сумму 637,8 миллиона долларов. 120 из них – крупные проекты, которые фонд поддержал напрямую, остальное – проекты МСБ. В январе 2022 года "Росатом" сообщил, что Россия и Киргизия договорились построить атомную станцию малой мощности. Предусматривались строительство АЭС на базе реакторной установки РИТМ-200Н, а также содействие республике в развитии ядерной инфраструктуры. В настоящее время Москва и Бишкек работают над оценкой ключевых аспектов проекта АЭС. В ноябре 2023 года "Росатом" направил в Минэнерго Киргизии обоснование проекта строительства АЭС малой мощности.В 2023 году Россия впервые начала поставлять электроэнергию в Киргизию. Общий планируемый объем поставок с апреля 2023 года по март 2024 года составит около 900 миллионов киловатт-часов. В 2024 году Россия планирует довести объем поставок электроэнергии до 1,5 миллиарда киловатт-часов. Осуществляется региональное сотрудничество. 11 октября 2023 года в Джалал-Абаде прошла российско-киргизская межрегиональная конференция. В работе конференции приняли участие заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров.По экспертным оценкам, в России работает более миллиона трудовых мигрантов из Киргизии. В Киргизию из РФ трудовые мигранты отправляют ежегодно около четверти ВВП страны в денежном выражении. По итогам 2022 года сумма денежных переводов из России в Киргизию составила 2,780 миллиарда долларов (+98,3 миллиона к 2021 году). В 2023 году объем денежных переводов составил 2,5 миллиарда долларов. Важной составной частью российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество.19 июня 2018 года вступил в силу подписанный 20 июня 2017 года в Москве договор между Россией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества. На территории Киргизии находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.В ноябре 2023 года вступило в силу Соглашение между Россией и Киргизией о создании объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО). Документ заключен на пять лет с возможностью автоматического продления.На период действия документа Киргизия на безвозмездной основе передаст России во временное пользование земельный участок площадью пять гектаров возле авиабазы "Кант". Координация совместных действий войск объединенной системы возложена на командующего Воздушно-космическими силами РФ.Развивается сотрудничество в области здравоохранения. Россия оказала содействие Киргизии в борьбе с коронавирусной инфекцией. В июне-июле 2020 года в Киргизию были направлены несколько бригад военных и гражданских специалистов (около 70 человек), работавших в местных медучреждениях. В качестве гуманитарной помощи были доставлены медицинское оборудование, в т.ч. аппараты искусственной вентиляции легких, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. С 23 апреля 2021 года в Киргизии началась вакцинация населения российским препаратом "Спутник V". В мае 2021 года Киргизия зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса "Спутник Лайт". В 2022 году Россия поставила в Киргизию автомобиль-"вакцинатор", предназначенный для тестирования и вакцинации. В нем проводятся экспресс-тесты на вирус гепатита B. Кроме того Россия поставила в страну девять мобильных клиник, в том числе на базе КамАЗа, которые работают в регионах. Помимо мобильных клиник, в 2022 году РФ передала Киргизии 350 тысяч доз вакцин от гепатита В, 225 тысяч экспресс-тестов на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, 350 тысяч экземпляров различных наименований информационных материалов. В апреле 2023 года Россия передала Киргизии 200 тысяч доз противочумной вакцины. Всего в течение трех лет киргизской стороне будет передано до 600 тысяч доз вакцины для предотвращения вспышки опасной инфекции. В июне парламент Киргизии одобрил соглашение с Россией о строительстве и функционировании в республике научного центра исследований инфекционных болезней. Объект построят на базе Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций в Бишкеке. Российская сторона обучит местных специалистов, построит центр, а затем передаст его на баланс Минздраву КР.В декабре 2023 года министерство здравоохранения Киргизии получило 107 единиц спецтехники из России. Автомобили для медработников закупили на средства российского гранта – три миллиона долларов. Это 47 карет скорой помощи, 54 единицы санитарного транспорта, четыре спецмашины для перевозки тел умерших и два дезинфекционных авто.Российской стороной оказывается продовольственная помощь Киргизии. За последнее десятилетие Россия выделила республике 100 миллионов долларов по линии Всемирной продовольственной программы ООН.Москва оказывает помощь Киргизии в сфере школьного питания. С 2013 по 2023 год правительство РФ выделило на этот проект 22 миллиона долларов. В рамках финансирования в 850 школах были отремонтированы и оснащены столовые, поставлено четыре тысячи тонн обогащенной пшеничной муки, создано три тысячи новых рабочих мест. В 2023-2027 годах российская сторона направит 15 миллионов долларов на реализацию третьей фазы проекта по развитию системы школьного питания в Киргизии.Укрепляются связи в образовательной сфере. На 2023/2024 учебный год для киргизских абитуриентов выделили одну тысячу бюджетных мест. С 2019 года в Киргизии реализуется международный проект министерства просвещения РФ "Российский учитель за рубежом", оператором которого выступает международный центр образования "Интердом".В 2023/2024 учебном году 112 преподавателей из России работают в школах Киргизии. По словам представителя министерства образования и науки Киргизии Ольги Брызгаловой, если изначально это были частные и частно-государственные школы, то сейчас проект расширяется в рамках охвата педагогической деятельностью муниципальных и государственных школ.Важную роль в области образования играет Киргизско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, открытый в Бишкеке.В мае 2023 года в Ошском государственном университете открылся центр "Ломоносов".В центре "Ломоносов" будут осуществляться совместные образовательные программы двойного диплома по трем направлениям – туризм (бакалавриат), международные отношения, математика и компьютерные науки, прикладная математика и информатика (магистратура). Студенты первые два курса будут обучаться в ОшГУ, третий и четвертый курсы – в МГУ в Москве и получат дипломы двух вузов. По сути, этот центр будет работать как филиал МГУ в Киргизии.6 октября 2023 года президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об открытии филиала МГУ имени Ломоносова в городе Караколе. Осуществляется взаимодействие в культурной сфере. В сентябре 2023 года в Киргизии прошел фестиваль "Киргизия – Россия: общее культурное наследие". В рамках фестиваля прошли концерты, выставки, лекции и публичные дискуссии. С июня 2011 года в Бишкеке работает Российский центр науки и культуры (РЦНК).В декабре 2016 года филиал РЦНК открылся в городе Ош. Российские туристы входят в тройку лидеров по посещению Киргизии. По данным Росстата, в 2023 году Киргизию с целью туризма посетили 65,8 тысяч россиян.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров