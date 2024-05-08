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Песков прокомментировал дипфейк с собственным голосом - РИА Новости, 08.05.2024
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18:07 08.05.2024 (обновлено: 18:13 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/deepfake-1944762670.html
Песков прокомментировал дипфейк с собственным голосом
Песков прокомментировал дипфейк с собственным голосом - РИА Новости, 08.05.2024
Песков прокомментировал дипфейк с собственным голосом
Бороться с дипфейками сейчас полностью невозможно и всем придется сталкиваться с подобными проявлениями, поэтому все должны быть начеку, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:07
2024-05-08T18:13
общество
россия
дмитрий песков
технологии
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Бороться с дипфейками сейчас полностью невозможно и всем придется сталкиваться с подобными проявлениями, поэтому все должны быть начеку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дипфейковый комментарий с его собственным голосом. "С ними бороться полностью невозможно. Но главное понимать, что это дипфейк. А то, что так или иначе нам всем придется сталкиваться с этим, это понятно… Поэтому мы все должны быть начеку обязательно", - сказал Песков изданию Life. Корреспондент издания включил ему распространявшуюся в интернете дипфейковую аудиозапись. В ней якобы голос Пескова выражает признательность от имени Кремля создателю Telegram Павлу Дурову за то, что тот предпочёл дать интервью журналисту Такеру Карлсону вместо признанного иноагентом Юрия Дудя*. Текст этой "благодарности" написан в шуточной манере и содержит ненормативную лексику. Представитель Кремля отреагировал на этот "комментарий" с улыбкой. "Это дипфейк", - заверил он.Дуров в феврале дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, оно было опубликовано в середине апреля.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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общество, россия, дмитрий песков, технологии
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Технологии
Песков прокомментировал дипфейк с собственным голосом

Песков: бороться с дипфейками невозможно, нужно быть начеку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Бороться с дипфейками сейчас полностью невозможно и всем придется сталкиваться с подобными проявлениями, поэтому все должны быть начеку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дипфейковый комментарий с его собственным голосом.
"С ними бороться полностью невозможно. Но главное понимать, что это дипфейк. А то, что так или иначе нам всем придется сталкиваться с этим, это понятно… Поэтому мы все должны быть начеку обязательно", - сказал Песков изданию Life.
Корреспондент издания включил ему распространявшуюся в интернете дипфейковую аудиозапись. В ней якобы голос Пескова выражает признательность от имени Кремля создателю Telegram Павлу Дурову за то, что тот предпочёл дать интервью журналисту Такеру Карлсону вместо признанного иноагентом Юрия Дудя*. Текст этой "благодарности" написан в шуточной манере и содержит ненормативную лексику. Представитель Кремля отреагировал на этот "комментарий" с улыбкой. "Это дипфейк", - заверил он.
Дуров в феврале дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, оно было опубликовано в середине апреля.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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