https://ria.ru/20240508/deepfake-1944762670.html

Песков прокомментировал дипфейк с собственным голосом

Песков прокомментировал дипфейк с собственным голосом - РИА Новости, 08.05.2024

Песков прокомментировал дипфейк с собственным голосом

Бороться с дипфейками сейчас полностью невозможно и всем придется сталкиваться с подобными проявлениями, поэтому все должны быть начеку, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:07

2024-05-08T18:07

2024-05-08T18:13

общество

россия

дмитрий песков

технологии

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Бороться с дипфейками сейчас полностью невозможно и всем придется сталкиваться с подобными проявлениями, поэтому все должны быть начеку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дипфейковый комментарий с его собственным голосом. "С ними бороться полностью невозможно. Но главное понимать, что это дипфейк. А то, что так или иначе нам всем придется сталкиваться с этим, это понятно… Поэтому мы все должны быть начеку обязательно", - сказал Песков изданию Life. Корреспондент издания включил ему распространявшуюся в интернете дипфейковую аудиозапись. В ней якобы голос Пескова выражает признательность от имени Кремля создателю Telegram Павлу Дурову за то, что тот предпочёл дать интервью журналисту Такеру Карлсону вместо признанного иноагентом Юрия Дудя*. Текст этой "благодарности" написан в шуточной манере и содержит ненормативную лексику. Представитель Кремля отреагировал на этот "комментарий" с улыбкой. "Это дипфейк", - заверил он.Дуров в феврале дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, оно было опубликовано в середине апреля.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240226/bayden-1929456080.html

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Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий песков, технологии