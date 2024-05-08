https://ria.ru/20240508/armeniya-1944792185.html
Армения готова к взаимодействию со странами ЕАЭС, заявил Пашинян
Армения готова к взаимодействию со странами ЕАЭС, заявил Пашинян - РИА Новости, 08.05.2024
Армения готова к взаимодействию со странами ЕАЭС, заявил Пашинян
Армянская сторона готова к активному взаимодействию со странами ЕАЭС, заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе юбилейного заседания Высшего... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:46
2024-05-08T19:46
2024-05-08T19:46
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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Армянская сторона готова к активному взаимодействию со странами ЕАЭС, заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе юбилейного заседания Высшего евразийского экономического совета в Москве. "Армянская сторона последовательно выступает за соблюдение основополагающих принципов, заложенных в основу договора о ЕАЭС и выражает готовность к активному взаимодействию со всеми государствами членами в интересах дальнейшего развития выбранной парадигмы экономического сотрудничества", - заявил он. Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета приурочено к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Председательство в союзе с 1 января этого года перешло от России к Армении, поэтому сегодняшнее заседание проходит под председательством Пашиняна. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
https://ria.ru/20240508/pashinyan-1944790760.html
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армения, россия, москва, никол пашинян, евразийский экономический союз, в мире
Армения, Россия, Москва, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, В мире
Армения готова к взаимодействию со странами ЕАЭС, заявил Пашинян
Пашинян: Армения готова к активному взаимодействию со странами ЕАЭС