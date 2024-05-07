https://ria.ru/20240507/vsu-1944288527.html

Киев стягивает резервы в Константиновку, сообщили в ЛНР

Киев стягивает резервы в Константиновку, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 07.05.2024

Киев стягивает резервы в Константиновку, сообщили в ЛНР

Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T08:12

2024-05-07T08:12

2024-05-07T08:12

специальная военная операция на украине

константиновка

киев

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенный пункт Константиновка прибыли дополнительные силы и средства украинских боевиков, которые должны будут усилить фланги украинской группировки в районе населенного пункта Часов Яр", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства отметил, что пока не удается идентифицировать принадлежность прибывающих резервов к определенным подразделениям ВСУ.

https://ria.ru/20240506/manevr-1944147774.html

константиновка

киев

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

константиновка, киев, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность