Рейтинг@Mail.ru
Киев стягивает резервы в Константиновку, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/vsu-1944288527.html
Киев стягивает резервы в Константиновку, сообщили в ЛНР
Киев стягивает резервы в Константиновку, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 07.05.2024
Киев стягивает резервы в Константиновку, сообщили в ЛНР
Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:12
2024-05-07T08:12
специальная военная операция на украине
константиновка
киев
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg
ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенный пункт Константиновка прибыли дополнительные силы и средства украинских боевиков, которые должны будут усилить фланги украинской группировки в районе населенного пункта Часов Яр", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства отметил, что пока не удается идентифицировать принадлежность прибывающих резервов к определенным подразделениям ВСУ.
https://ria.ru/20240506/manevr-1944147774.html
константиновка
киев
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e855b4d625cdb250ffed106f21bcf08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константиновка, киев, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев стягивает резервы в Константиновку, сообщили в ЛНР

Марочко: Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В населенный пункт Константиновка прибыли дополнительные силы и средства украинских боевиков, которые должны будут усилить фланги украинской группировки в районе населенного пункта Часов Яр", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Собеседник агентства отметил, что пока не удается идентифицировать принадлежность прибывающих резервов к определенным подразделениям ВСУ.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Происходит быстро. В США удивились маневру ВС России
Вчера, 14:41
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаКиевЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала