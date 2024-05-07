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Киев стягивает резервы в Константиновку, сообщили в ЛНР
Киев стягивает резервы в Константиновку, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 07.05.2024
Киев стягивает резервы в Константиновку, сообщили в ЛНР
Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:12
2024-05-07T08:12
2024-05-07T08:12
специальная военная операция на украине
константиновка
киев
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенный пункт Константиновка прибыли дополнительные силы и средства украинских боевиков, которые должны будут усилить фланги украинской группировки в районе населенного пункта Часов Яр", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства отметил, что пока не удается идентифицировать принадлежность прибывающих резервов к определенным подразделениям ВСУ.
https://ria.ru/20240506/manevr-1944147774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Киев стягивает резервы в Константиновку, сообщили в ЛНР
Марочко: Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов ВСУ