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День создания Вооруженных Сил РФ

День создания Вооруженных Сил РФ - РИА Новости, 07.05.2024

День создания Вооруженных Сил РФ

7 мая считается официальным Днем создания Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). 7 мая 1992 года президентом Российской Федерации был подписан указ "О... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T05:54

2024-05-07T05:54

2024-05-07T05:54

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7 мая считается официальным Днем создания Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). 7 мая 1992 года президентом Российской Федерации был подписан указ "О создании Вооруженных Сил Российской Федерации". Свою историю ВС РФ ведут со времени становления российской государственности, связанной с этим борьбой славянских народов за свою независимость, за объединение русских земель. В конце XVII – начале XVIII веков в ходе военных реформ царя Петра I в России были созданы регулярные армия и флот. Смена государственной власти в стране в 1917 году привела к ликвидации военной организации Российской империи. Во время Гражданской войны и военной интервенции в России (1917-1922) пришедшими к власти в стране большевиками для защиты завоеваний революции были созданы Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) и Рабоче-крестьянский Красный Флот (РККФ). После окончания войны в СССР была проведена военная реформа (1924-1925), принят закон об обязательной военной службе. К середине 1941 года в советской армии имелось 303 дивизии (из них около одной четверти в стадии формирования). Общая численность вооруженных сил к этому времени составляла свыше пяти миллионов человек. С началом Великой Отечественной войны (1941-1945), являвшейся частью Второй мировой войны (1939-1945), в СССР была проведена коренная перестройка военной организации государства, стала наращиваться мощь ВС СССР. Несмотря на захват значительной части советской территории, Германии не удалось достичь поставленных целей войны. Советские войска, ведя ожесточенные бои, сначала очистили территорию СССР от врага, а затем, взаимодействуя с армиями союзников по антигитлеровской коалиции, завершили разгром фашистской Германии и освободили от оккупации страны Европы. После окончания Второй мировой войны ВС СССР были сокращены. С середины 1950-х годов началось оснащение ВС СССР ракетно-ядерным оружием и другим новейшим для того времени вооружением. Развитие ВС осуществлялось в соответствии с военной доктриной государства, основными требованиями которой являлись сохранение паритета и поддержание обороноспособности страны на уровне, позволяющем отразить любую агрессию. После распада СССР (1991) в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 1992 года на базе ВС СССР, их органов управления и группировок войск, перешедших под юрисдикцию РФ, созданы Вооруженные Силы России, которые являются преемником боевой славы, опыта и лучших традиций ВС СССР, а также наследником традиций и побед русской армии и ВМФ дореволюционного времени.С 2008 года проводилось реформирование Вооруженных Сил России, главной целью которого являлось создание современной, высокомобильной, обученной и оснащенной армии, способной защищать свободу, независимость и стратегические интересы страны, жизнь ее граждан. К 2021 году основные преобразования в армии и на флоте в целом были завершены. Вооруженные Силы Российской Федерации – важнейшая частью военной организации государства, составляющая основу обороны страны. Они предназначены для отражения агрессии, направленной против РФ, вооруженной защиты целостности и неприкосновенности ее территории, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами РФ. Привлечение ВС РФ к выполнению задач с использованием вооружения не по их назначению производится президентом РФ в соответствии с федеральными законами. Деятельность ВС РФ осуществляется на основе конституции РФ в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами в области обороны, а также нормативными правовыми актами президента и правительства РФ. Вооруженные Силы РФ состоят из центральных органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций, которые входят в виды и рода войск ВС РФ и в войска, не входящие в виды и рода войск ВС РФ.ВС структурно включают в себя три вида (Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-Морской Флот) и два рода войск (Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Воздушно-десантные войска). Каждый из видов состоит из родов войск, имеет специальные войска и тыл. Основу боевой мощи ВС РФ и поддержания стратегической стабильности в мире составляют стратегические ядерные силы, состоящие из РВСН, авиационных и морских стратегических ядерных сил. В мирное время ВС РФ содержатся в сокращенном составе. Их стратегическое развертывание осуществляется при возникновении угрозы государству или с началом военных действий. Руководство ВС РФ осуществляет президент РФ – верховный главнокомандующий ВС РФ. Министр обороны РФ руководит ВС через министерство обороны и генеральный штаб, являющийся основным органом оперативного управления.Личный состав ВС РФ включает военнослужащих и лиц гражданского персонала. Комплектование осуществляется: военнослужащими – путем призыва граждан на военную службу по экстерриториальному принципу и путем их добровольного поступления на военную службу; гражданским персоналом – путем добровольного поступления на работу. В соответствии с указом президента РФ от 1 декабря 2023 года, штатная численность ВС РФ составляет 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих.Согласно международному рейтингу военного могущества Global Firepower, российская армия входит в пятерку сильнейших армий мира (занимает второе место) и сохраняет паритет с Соединенными Штатами в сфере развития ядерного оборонного комплекса. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, безопасность, россия, ссср, петр i, ракетные войска стратегического назначения, ркк "энергия", вооруженные силы рф, сухопутные войска россии, воздушно-космические силы россии, вмф рф, воздушно-десантные войска россии