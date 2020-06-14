Россия и США сохраняют паритет в развитии ядерного оборонного комплекса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в сфере развития ядерного оборонного комплекса у РФ примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но в перспективных разработках Россия является лидером.
В интервью программе "Вести недели" на канале "Россия 1" президент отметил, что когда Советский Союз прекратил существование, начались энергичные попытки переделать мир под себя тех, кто посчитал себя победителями в холодной войне. "Начали, по сути, пренебрегая сложившимися нормами международного права, перекраивать мир", - сказал он. По его словам, было очевидно, что тем болезненнее это будет для России, чем слабее она будет.
"Мы действительно многое сделали. И в сфере развития ядерного оборонного комплекса у нас примерный паритет с Соединенными Штатами сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами", - заявил российский президент.