Россия и США сохраняют паритет в развитии ядерного оборонного комплекса

"Мы действительно многое сделали. И в сфере развития ядерного оборонного комплекса у нас примерный паритет с Соединенными Штатами сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами", - заявил российский президент.