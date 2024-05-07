https://ria.ru/20240507/ukraina-1944455046.html

На глазах у русских. В США рассказали о странном поведении ВСУ на передовой

На глазах у русских. В США рассказали о странном поведении ВСУ на передовой - РИА Новости, 07.05.2024

На глазах у русских. В США рассказали о странном поведении ВСУ на передовой

Украинские военные все чаще бегут с передовой и сдаются в плен, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:20

2024-05-07T16:20

2024-05-07T17:01

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинские военные все чаще бегут с передовой и сдаются в плен, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Большое количество украинских солдат делают одно из двух: они либо отказываются воевать и отступают на глазах у русских, либо сдаются в плен", — отметил он.По словам полковника, у ВСУ много раненых, которых они не могут эвакуировать. В результате становится более разумным сдаваться российским военным, потому что в этом случае солдаты смогут выжить и получить необходимую медицинскую помощь."Я думаю, что это понимают украинские подразделения, и я полагаю, что мы увидим больше капитуляций. И в то же время больше подразделений просто покинут поле боя, потому что они не могут иначе избежать смерти", — резюмировал Макгрегор.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20240507/ukraina-1944437522.html

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в мире, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, сергей шойгу, россия, сша