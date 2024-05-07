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На глазах у русских. В США рассказали о странном поведении ВСУ на передовой - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 07.05.2024 (обновлено: 17:01 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944455046.html
На глазах у русских. В США рассказали о странном поведении ВСУ на передовой
На глазах у русских. В США рассказали о странном поведении ВСУ на передовой - РИА Новости, 07.05.2024
На глазах у русских. В США рассказали о странном поведении ВСУ на передовой
Украинские военные все чаще бегут с передовой и сдаются в плен, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:20
2024-05-07T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
сергей шойгу
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинские военные все чаще бегут с передовой и сдаются в плен, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Большое количество украинских солдат делают одно из двух: они либо отказываются воевать и отступают на глазах у русских, либо сдаются в плен", — отметил он.По словам полковника, у ВСУ много раненых, которых они не могут эвакуировать. В результате становится более разумным сдаваться российским военным, потому что в этом случае солдаты смогут выжить и получить необходимую медицинскую помощь."Я думаю, что это понимают украинские подразделения, и я полагаю, что мы увидим больше капитуляций. И в то же время больше подразделений просто покинут поле боя, потому что они не могут иначе избежать смерти", — резюмировал Макгрегор.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944437522.html
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в мире, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, сергей шойгу, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Россия, США
На глазах у русских. В США рассказали о странном поведении ВСУ на передовой

Макгрегор: украинцы бегут с поля боя и сдаются на глазах у российских военных

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинские военные все чаще бегут с передовой и сдаются в плен, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Большое количество украинских солдат делают одно из двух: они либо отказываются воевать и отступают на глазах у русских, либо сдаются в плен", — отметил он.
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По словам полковника, у ВСУ много раненых, которых они не могут эвакуировать. В результате становится более разумным сдаваться российским военным, потому что в этом случае солдаты смогут выжить и получить необходимую медицинскую помощь.
"Я думаю, что это понимают украинские подразделения, и я полагаю, что мы увидим больше капитуляций. И в то же время больше подразделений просто покинут поле боя, потому что они не могут иначе избежать смерти", — резюмировал Макгрегор.
В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуРоссияСША
 
 
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