https://ria.ru/20240507/ukraina-1944455046.html
На глазах у русских. В США рассказали о странном поведении ВСУ на передовой
На глазах у русских. В США рассказали о странном поведении ВСУ на передовой - РИА Новости, 07.05.2024
На глазах у русских. В США рассказали о странном поведении ВСУ на передовой
Украинские военные все чаще бегут с передовой и сдаются в плен, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:20
2024-05-07T16:20
2024-05-07T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
сергей шойгу
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинские военные все чаще бегут с передовой и сдаются в плен, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Большое количество украинских солдат делают одно из двух: они либо отказываются воевать и отступают на глазах у русских, либо сдаются в плен", — отметил он.По словам полковника, у ВСУ много раненых, которых они не могут эвакуировать. В результате становится более разумным сдаваться российским военным, потому что в этом случае солдаты смогут выжить и получить необходимую медицинскую помощь."Я думаю, что это понимают украинские подразделения, и я полагаю, что мы увидим больше капитуляций. И в то же время больше подразделений просто покинут поле боя, потому что они не могут иначе избежать смерти", — резюмировал Макгрегор.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944437522.html
https://ria.ru/20240507/nato-1944423090.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07e34847c2c5d663945a79881e4a3605.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, сергей шойгу, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Россия, США
На глазах у русских. В США рассказали о странном поведении ВСУ на передовой
Макгрегор: украинцы бегут с поля боя и сдаются на глазах у российских военных