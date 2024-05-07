https://ria.ru/20240507/ukraina-1944454229.html

Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической

Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической - РИА Новости, 07.05.2024

Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической

Премьер-министр Испании Педро Санчес провел беседу с Владимиром Зеленским, в рамках которой назвал ситуацию на Украине критической. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:19

2024-05-07T16:19

2024-05-07T16:20

специальная военная операция на украине

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педро санчес

владимир зеленский

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МАДРИД, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес провел беседу с Владимиром Зеленским, в рамках которой назвал ситуацию на Украине критической. "Я только что разговаривал с... Зеленским, чтобы подтвердить, что Испания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы обсудили критическую ситуацию в Украине и ход выполнения Соглашения о безопасности между нашими странами", - написал премьер на своей странице в социальной сети X. Кроме того, Санчес обратил внимание на важность проведения мирной конференции по Украине, которая должна состояться в июне в Швейцарии. Он отметил, что примет в ней участие. В понедельник новостное агентство EFE со ссылкой на главу МО Испании Маргариту Роблес сообщило, что Украина уже получила от союзников ракеты для систем ПВО Patriot. Ранее газета Pais со ссылкой на правительственные источники сообщала, что Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС. Министерство обороны Испании подтвердило отправку ракет Patriot Киеву. Согласно заявлению ведомства, во время встречи контактной группы формата "Рамштайн" Роблес подтвердила отправку комплексов ракет Patriot, которые должны прибыть "в течение четырех дней". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240426/smi-1942407178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, испания, педро санчес, владимир зеленский