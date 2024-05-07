https://ria.ru/20240507/ukraina-1944325196.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Белополье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Белополье - РИА Новости, 07.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Белополье

В Сумской области Украины слышны взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:16

2024-05-07T11:16

2024-05-07T11:49

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Сумской области Украины слышны взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "Взрывы прогремели в Белополье", — говорится в публикации. Примерно в 10:13 мск в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявляли воздушную тревогу. Накануне сообщалось о взрывах в Херсоне, Харькове, Днепропетровске.Российские войска в ходе спецоперации наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины