https://ria.ru/20240507/ukraina-1944325196.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Белополье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Белополье - РИА Новости, 07.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Белополье
В Сумской области Украины слышны взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:16
2024-05-07T11:16
2024-05-07T11:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сумская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Сумской области Украины слышны взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "Взрывы прогремели в Белополье", — говорится в публикации. Примерно в 10:13 мск в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявляли воздушную тревогу. Накануне сообщалось о взрывах в Херсоне, Харькове, Днепропетровске.Российские войска в ходе спецоперации наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
россия
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Белополье
"Общественное": в городе Белополье Сумской области прогремели взрывы