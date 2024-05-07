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На границе Киргизии и Таджикистана произошел инцидент со стрельбой - РИА Новости, 07.05.2024
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16:00 07.05.2024 (обновлено: 16:15 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/strelba-1944448181.html
На границе Киргизии и Таджикистана произошел инцидент со стрельбой
На границе Киргизии и Таджикистана произошел инцидент со стрельбой - РИА Новости, 07.05.2024
На границе Киргизии и Таджикистана произошел инцидент со стрельбой
Инцидент со стрельбой произошел во вторник на границе Киргизии и Таджикистана, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:00
2024-05-07T16:15
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БИШКЕК, 7 мая - РИА Новости. Инцидент со стрельбой произошел во вторник на границе Киргизии и Таджикистана, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы."На кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия", - заявил представитель пресс-центра.По его словам, примерно в 12.20 (9.20 мск) недалеко от села Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Киргизии заметил граждан Таджикистана – чабанов, которые пасли скот на киргизской территории в 250-300 метрах от линии государственной границы."Требования пограничников покинуть территорию Кыргызстана граждане Таджикистана проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих. Один из чабанов совершил 2-3 выстрела в сторону пограничного наряда Кыргызстана", - рассказали в погранведомстве.Там добавили, что "в целях недопущения эскалации обстановки пограничники Кыргызской Республики произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана"."Среди пограничников Кыргызской Республики пострадавшие отсутствуют. По неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана получил ранение в ногу. Однако при каких обстоятельствах, когда и где именно получено ранение, неизвестно, так как сотрудники правоохранительных органов Таджикистана предоставили только фотографию", - подчеркнули в пресс-службе.Как уточнили в погранведомстве, в ближайшее время ожидается встреча пограничных представителей сторон. "В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке характеризуется как стабильная", - подытожили в пресс-центре.
https://ria.ru/20240330/migranty-1936840694.html
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в мире, киргизия, таджикистан
В мире, Киргизия, Таджикистан
На границе Киргизии и Таджикистана произошел инцидент со стрельбой

Погранслужба Киргизии: на границе с Таджикистаном произошло ЧП со стрельбой

© Sputnik / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКиргизский военнослужащий на киргизско-таджикской границе
Киргизский военнослужащий на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Sputnik / Игорь Егоров
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Киргизский военнослужащий на киргизско-таджикской границе. Архивное фото
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БИШКЕК, 7 мая - РИА Новости. Инцидент со стрельбой произошел во вторник на границе Киргизии и Таджикистана, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.
"На кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия", - заявил представитель пресс-центра.
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По его словам, примерно в 12.20 (9.20 мск) недалеко от села Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Киргизии заметил граждан Таджикистана – чабанов, которые пасли скот на киргизской территории в 250-300 метрах от линии государственной границы.
"Требования пограничников покинуть территорию Кыргызстана граждане Таджикистана проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих. Один из чабанов совершил 2-3 выстрела в сторону пограничного наряда Кыргызстана", - рассказали в погранведомстве.
Там добавили, что "в целях недопущения эскалации обстановки пограничники Кыргызской Республики произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана".
"Среди пограничников Кыргызской Республики пострадавшие отсутствуют. По неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана получил ранение в ногу. Однако при каких обстоятельствах, когда и где именно получено ранение, неизвестно, так как сотрудники правоохранительных органов Таджикистана предоставили только фотографию", - подчеркнули в пресс-службе.
Как уточнили в погранведомстве, в ближайшее время ожидается встреча пограничных представителей сторон. "В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке характеризуется как стабильная", - подытожили в пресс-центре.
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