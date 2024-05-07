https://ria.ru/20240507/srok-1944490985.html
Обвинение попросило 14 лет для отставного полковника ФСБ Фролова за взятки
Обвинение попросило 14 лет для отставного полковника ФСБ Фролова за взятки - РИА Новости, 07.05.2024
Обвинение попросило 14 лет для отставного полковника ФСБ Фролова за взятки
Прокурор попросил приговорить к 14 годам колонии отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:15
2024-05-07T18:15
2024-05-07T19:46
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
кирилл черкалин
следственный комитет россии (ск рф)
московский гарнизонный военный суд
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Прокурор попросил приговорить к 14 годам колонии отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Московском гарнизонном военном суде."В ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить Фролову наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде.Такое наказание суд попросил назначить только за взяточничество, эпизод с мошенничеством суд ранее прекратил из-за истечения срока давности.По данным следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин, Андрей Васильев и Дмитрий Фролов обманом вынудили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает СК, руководил этой преступной группой.Черкалин заключил сделку со следствием и заявил о раскаянии, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он получил семь лет колонии строгого режима. Его также лишили звания подполковника запаса и запретили занимать должности в правоохранительных органах на срок три года после освобождения. Частично были удовлетворены иски потерпевших к Черкалину, экс-офицера обязали выплатить бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу почти по 319 миллионов рублей.Фролову и экс-акционеру "Кредитимпэкс Банка" Георгию Шкурко также вменяется взяточничество. По данным следствия, курировавший "банковский" отдел управления "К" ФСБ Фролов ежемесячно получал деньги от руководства "Кредитимпэкс Банка", в том числе и от Шкурко. Банкиры опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100-150 тысяч сначала долларов, а позднее - евро.
https://ria.ru/20240429/sud-1943036660.html
https://ria.ru/20240504/avtomobili-1943806563.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, кирилл черкалин, следственный комитет россии (ск рф), московский гарнизонный военный суд
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Кирилл Черкалин, Следственный комитет России (СК РФ), Московский гарнизонный военный суд
Обвинение попросило 14 лет для отставного полковника ФСБ Фролова за взятки
Обвинение просит 14 лет колонии для отставного полковника ФСБ Фролова за взятки
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Прокурор попросил приговорить к 14 годам колонии отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Московском гарнизонном военном суде.
"В ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить Фролову наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде.
Такое наказание суд попросил назначить только за взяточничество, эпизод с мошенничеством суд ранее прекратил из-за истечения срока давности.
По данным следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин
, Андрей Васильев и Дмитрий Фролов обманом вынудили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает СК
, руководил этой преступной группой.
Черкалин заключил сделку со следствием и заявил о раскаянии, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он получил семь лет колонии строгого режима. Его также лишили звания подполковника запаса и запретили занимать должности в правоохранительных органах на срок три года после освобождения. Частично были удовлетворены иски потерпевших к Черкалину, экс-офицера обязали выплатить бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу почти по 319 миллионов рублей.
Фролову и экс-акционеру "Кредитимпэкс Банка" Георгию Шкурко также вменяется взяточничество. По данным следствия, курировавший "банковский" отдел управления "К" ФСБ Фролов ежемесячно получал деньги от руководства "Кредитимпэкс Банка", в том числе и от Шкурко. Банкиры опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100-150 тысяч сначала долларов, а позднее - евро.