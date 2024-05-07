https://ria.ru/20240507/srok-1944490985.html

Обвинение попросило 14 лет для отставного полковника ФСБ Фролова за взятки

Обвинение попросило 14 лет для отставного полковника ФСБ Фролова за взятки - РИА Новости, 07.05.2024

Обвинение попросило 14 лет для отставного полковника ФСБ Фролова за взятки

Прокурор попросил приговорить к 14 годам колонии отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:15

2024-05-07T18:15

2024-05-07T19:46

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

кирилл черкалин

следственный комитет россии (ск рф)

московский гарнизонный военный суд

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Прокурор попросил приговорить к 14 годам колонии отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Московском гарнизонном военном суде."В ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить Фролову наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде.Такое наказание суд попросил назначить только за взяточничество, эпизод с мошенничеством суд ранее прекратил из-за истечения срока давности.По данным следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин, Андрей Васильев и Дмитрий Фролов обманом вынудили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает СК, руководил этой преступной группой.Черкалин заключил сделку со следствием и заявил о раскаянии, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он получил семь лет колонии строгого режима. Его также лишили звания подполковника запаса и запретили занимать должности в правоохранительных органах на срок три года после освобождения. Частично были удовлетворены иски потерпевших к Черкалину, экс-офицера обязали выплатить бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу почти по 319 миллионов рублей.Фролову и экс-акционеру "Кредитимпэкс Банка" Георгию Шкурко также вменяется взяточничество. По данным следствия, курировавший "банковский" отдел управления "К" ФСБ Фролов ежемесячно получал деньги от руководства "Кредитимпэкс Банка", в том числе и от Шкурко. Банкиры опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100-150 тысяч сначала долларов, а позднее - евро.

https://ria.ru/20240429/sud-1943036660.html

https://ria.ru/20240504/avtomobili-1943806563.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, кирилл черкалин, следственный комитет россии (ск рф), московский гарнизонный военный суд