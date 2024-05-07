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Вплоть до Краматорска. Эксперт бундесвера раскрыл, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944531295.html
Вплоть до Краматорска. Эксперт бундесвера раскрыл, что Россия устроила ВСУ
Вплоть до Краматорска. Эксперт бундесвера раскрыл, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
Вплоть до Краматорска. Эксперт бундесвера раскрыл, что Россия устроила ВСУ
ВСУ могут оказаться вынуждены отступать все дальше вплоть до Краматорска, предположил военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:55
2024-05-07T20:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
краматорск
сша
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. ВСУ могут оказаться вынуждены отступать все дальше вплоть до Краматорска, предположил военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью немецкой Zeit."Я вижу опасность того, что украинцам придется отступить вплоть до Краматорска", — отметил он.По словам эксперта, ситуация критическая. Он полагает, что ВС России сделают все возможное, чтобы начать наступление до прибытия помощи из США."Если ситуация ухудшится, то весь Донбасс в обозримом будущем окажется в руках России", — резюмировал Масала.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944487568.html
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в мире, россия, краматорск, сша, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Краматорск, США, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Вплоть до Краматорска. Эксперт бундесвера раскрыл, что Россия устроила ВСУ

Масала: ВСУ придется отступить вплоть до Краматорска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. ВСУ могут оказаться вынуждены отступать все дальше вплоть до Краматорска, предположил военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью немецкой Zeit.
"Я вижу опасность того, что украинцам придется отступить вплоть до Краматорска", — отметил он.
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По словам эксперта, ситуация критическая. Он полагает, что ВС России сделают все возможное, чтобы начать наступление до прибытия помощи из США.
"Если ситуация ухудшится, то весь Донбасс в обозримом будущем окажется в руках России", — резюмировал Масала.
В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКраматорскСШАСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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