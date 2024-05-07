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Вплоть до Краматорска. Эксперт бундесвера раскрыл, что Россия устроила ВСУ
Вплоть до Краматорска. Эксперт бундесвера раскрыл, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
Вплоть до Краматорска. Эксперт бундесвера раскрыл, что Россия устроила ВСУ
ВСУ могут оказаться вынуждены отступать все дальше вплоть до Краматорска, предположил военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:55
2024-05-07T20:55
2024-05-07T20:55
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. ВСУ могут оказаться вынуждены отступать все дальше вплоть до Краматорска, предположил военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью немецкой Zeit."Я вижу опасность того, что украинцам придется отступить вплоть до Краматорска", — отметил он.По словам эксперта, ситуация критическая. Он полагает, что ВС России сделают все возможное, чтобы начать наступление до прибытия помощи из США."Если ситуация ухудшится, то весь Донбасс в обозримом будущем окажется в руках России", — резюмировал Масала.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944487568.html
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в мире, россия, краматорск, сша, сергей шойгу, вооруженные силы украины
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Вплоть до Краматорска. Эксперт бундесвера раскрыл, что Россия устроила ВСУ
Масала: ВСУ придется отступить вплоть до Краматорска