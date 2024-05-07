https://ria.ru/20240507/ranenie-1944531831.html
ГКНБ заявил, что на границе с Киргизией ранили гражданина Таджикистана
ГКНБ заявил, что на границе с Киргизией ранили гражданина Таджикистана - РИА Новости, 07.05.2024
ГКНБ заявил, что на границе с Киргизией ранили гражданина Таджикистана
Гражданин Таджикистана, разыскивающий своего несовершеннолетнего сына, задержанного ранее на границе с Киргизией, был ранен во вторник киргизскими... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:58
2024-05-07T20:58
2024-05-07T21:03
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ДУШАНБЕ, 7 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Гражданин Таджикистана, разыскивающий своего несовершеннолетнего сына, задержанного ранее на границе с Киргизией, был ранен во вторник киргизскими пограничниками, сообщает пресс-служба таджикского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). "Утром во вторник учитель истории школы № 4 Джаббор-Расуловского района тридцатичетырехлетний Олимджон Абдуллоев для выяснения судьбы Рамзана Абдуллоева, задержанного на линии госграницы, намеревался обратиться к киргизским пограничникам в селе Сулюкта, но был ранен", - говорится в информации ГКНБ. Ведомство утверждает, что никаких поступков и действий, противоречащих принципам добрососедства Абдуллоев не проявлял, однако, против него было применено огнестрельное оружие, и он был ранен. "В настоящее время раненый учитель госпитализирован и находится в районной больнице. По данному инциденту соответствующие органы двух стран ведут расследование. Обстановка на границе контролируется", - говорится в сообщении. Как сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-центре киргизской погранслужбы, инцидент со стрельбой произошел во вторник на границе Киргизии и Таджикистана. По данным ведомства, примерно в 12.20 (9.20 мск) недалеко от села Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Киргизии заметил граждан Таджикистана – чабанов, которые пасли скот на киргизской территории в 250-300 метрах от линии государственной границы. Как сообщили в погранслужбе, требования пограничников покинуть территорию Киргизии граждане Таджикистана проигнорировали, а один из чабанов совершил 2-3 выстрела в сторону пограничного наряда. После чего "в целях недопущения эскалации обстановки пограничники Кыргызской Республики произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана". В ведомстве добавили, что, по неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана получил ранение в ногу.
https://ria.ru/20231115/moskva-1909509512.html
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в мире, таджикистан, киргизия, баткенская область
В мире, Таджикистан, Киргизия, Баткенская область
ГКНБ заявил, что на границе с Киргизией ранили гражданина Таджикистана
ГКНБ: на границе с Киргизией ранили гражданина Таджикистана, искавшего сына
ДУШАНБЕ, 7 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Гражданин Таджикистана, разыскивающий своего несовершеннолетнего сына, задержанного ранее на границе с Киргизией, был ранен во вторник киргизскими пограничниками, сообщает пресс-служба таджикского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).
"Утром во вторник учитель истории школы № 4 Джаббор-Расуловского района тридцатичетырехлетний Олимджон Абдуллоев для выяснения судьбы Рамзана Абдуллоева, задержанного на линии госграницы, намеревался обратиться к киргизским пограничникам в селе Сулюкта, но был ранен", - говорится в информации ГКНБ.
Ведомство утверждает, что никаких поступков и действий, противоречащих принципам добрососедства Абдуллоев не проявлял, однако, против него было применено огнестрельное оружие, и он был ранен.
"В настоящее время раненый учитель госпитализирован и находится в районной больнице. По данному инциденту соответствующие органы двух стран ведут расследование. Обстановка на границе контролируется", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-центре киргизской погранслужбы, инцидент со стрельбой произошел во вторник на границе Киргизии и Таджикистана.
По данным ведомства, примерно в 12.20 (9.20 мск) недалеко от села Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области
пограничный наряд Киргизии заметил граждан Таджикистана – чабанов, которые пасли скот на киргизской территории в 250-300 метрах от линии государственной границы. Как сообщили в погранслужбе, требования пограничников покинуть территорию Киргизии граждане Таджикистана проигнорировали, а один из чабанов совершил 2-3 выстрела в сторону пограничного наряда. После чего "в целях недопущения эскалации обстановки пограничники Кыргызской Республики произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана". В ведомстве добавили, что, по неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана получил ранение в ногу.