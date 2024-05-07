https://ria.ru/20240507/putin-1944469606.html

В Южной Корее прокомментировали слова Путина на инаугурации

В Южной Корее прокомментировали слова Путина на инаугурации - РИА Новости, 07.05.2024

В Южной Корее прокомментировали слова Путина на инаугурации

Средства массовой информации Республики Корея активно освещали церемонию инаугурации президента России, особо выделив в речи Владимира Путина слова о... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:58

2024-05-07T16:58

2024-05-07T16:58

специальная военная операция на украине

россия

южная корея

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владимир путин

георгий зиновьев

евросоюз

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Средства массовой информации Республики Корея активно освещали церемонию инаугурации президента России, особо выделив в речи Владимира Путина слова о сплоченности России и готовности к диалогу с Западом только на равных, а также отметив участие в церемонии южнокорейского посла. Ранее Путин в своей инаугурационной речи заявил о том, что Москва не отказывается от диалога с западными государствами. Продолжать ли политику агрессии, давления и сдерживания развития России или искать пути сотрудничества с ней зависит от выбора Запада, подчеркнул Путин. При этом он указал, что разговор, в том числе по вопросам безопасности, будет возможен только на равных и при уважении интересов друг друга. Агентство Рёнхап отмечает, что слова о диалоге на равных прозвучали на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине и "предупредительного сигнала" Западу в форме подписанного накануне приказа о проведении учений с использованием тактического ядерного оружия. В то же время информагентство обратило внимание и на заявление российского президента о намерении продолжить сотрудничество с партнерами для построения многополярного мира. Как отметил в эфире телеканала "Ёнхап ньюс ТВ" директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований Пак Пён Хван, Путин своей речью продемонстрировал уверенность в том, что СВО на Украине развивается в выгодном для России ключе, а подавляющая поддержка, полученная им на мартовских выборах, дает понять, что проблем с внутренним единством нет. "Поэтому он решительно заявляет, что если Запад будет игнорировать Россию, то Москва сама не пойдет на переговоры… После развала Советского союза Запад имел склонность не рассматривать Россию в качестве глобальной супердержавы, относясь к ней как к региональной державе. И Путин подчеркнул, что впредь Россия не сможет сотрудничать с Западом при таком отношении", - заявил Пак Пён Хван. Телеканал YTN также уделил внимание словам Владимира Путина о важности сплоченности российского общества, и его уверенности в том, что Россия достойно пройдет через нынешний трудный период, станет еще сильнее и преодолеет все преграды. В свою очередь, газета "Тона ильбо" отметила участие в церемонии инаугурации посла Южной Кореи на фоне "бойкота" со стороны ключевых партнеров Сеула – США и Японии. Издание цитирует слова чиновника южнокорейского МИД, который отметил, что данное решение было принято "с учетом необходимости управления корейско-российскими отношениями". Правительство Республики Корея, по данным газеты, придерживается позиции о необходимости поддержания каналов диалога с Москвой, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения двусторонних связей и обеспечить интересы своих граждан и компаний, продолжающих работать в России. Ранее МИД Южной Кореи в ходе закрытого брифинга сообщил об участии в церемонии инаугурации президента РФ своего посла в России Ли До Хуна. По сообщениям СМИ, в церемонии также намеревались принять участие послы семи недружественных стран ЕС, включая Францию, Словакию и Венгрию. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о решении послов ряда стран не приходить на инаугурацию президента России Владимира Путина, заявил, что это их решение, инаугурация в первую очередь для граждан РФ. Посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев не раз заявлял, что у России и Южной Кореи сохраняется потенциал для быстрого восстановления двусторонних отношений, а в перспективе их ждет большое будущее. Он признавал, что сейчас отношения переживают непростой период, и их нынешнее состояние оставляет желать лучшего, но ухудшение отношений России и Южной Кореи произошло во многом за счет внешних факторов, а не из-за накопившихся внутренних проблем, как это случилось с коллективным Западом. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году заявлял, что от официального Сеула зависит, удастся ли вернуть отношения с Южной Кореей в конструктивное русло, Москва же к этому готова.

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https://ria.ru/20240203/svo-1925210956.html

https://ria.ru/20240119/spetsoperatsiya-1922238495.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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Ольга Фомченкова

россия, южная корея, москва, владимир путин, георгий зиновьев, евросоюз, в мире, инаугурация владимира путина — 2024